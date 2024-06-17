高血鉀｜７旬婦狂吃「這」水果被送ICU 醫生揭背後原因！

病從口入，長者在日常飲食上應多加注意，尤其是本身患有慢性疾病就更加要小心，否則後果可大可小！



早前，浙江温州就有一名７旬婦人，受人贈送了一筐新鮮楊梅，她一口氣吃了1斤（約600克）。不久之後，便感到全身無力、惡心嘔吐，家人只好連忙將她送到醫院。檢查後發現，由於老婦患有腎病，本身排鉀能力差又食用了1斤楊梅，才導致了這次意外。

據內媒報道，在接受檢查時，該名婦人的血鉀濃度竟然高達 8.2 mmol/L（正常值為 3.5 ~ 5.5 mmol/L），屬於重度高鉀血症，隨時可能引起致死性心律不整。

醫生進一步追查病因，這時候婦人才透露，原來她患有腎功能不全已有３年。經過會診後，醫生馬上將婦人轉到深切治療部進行緊急降鉀，經過血液凈化等治療後，目前婦人已沒有大礙。

什麼是高血鉀症？

鉀離子是人體重要的物質，鉀是礦物質的一種，主要用來維持神經肌肉的活動性，保持正常的心律等，但當血液中的鉀離子濃度超過正常範圍（正常值為 3.5 ~ 5.5 mmol/L）時，便會形成高血鉀症。

出現血鉀過高（高血鉀症）的原因有很多，以下是比較常見的原因：

1. 腎臟問題



腎臟是維持血液中鉀離子濃度平衡的主要器官。如果腎臟功能受損，無法有效排出體內多餘的鉀離子，就會導致高血鉀症。慢性腎臟病、急性腎衰竭、腎絲球腎炎等腎臟疾病都可能導致高血鉀症。

相關文章：【腰痛】腎臟痛或腰背痛3大重點教你分 護腎要避開7種食物！👇👇👇

+ 7

2. 藥物副作用



某些藥物可能引起高血鉀症，特別是影響腎臟功能或乾擾鉀離子排洩的藥物。例如，血管張力素轉換酶抑制劑（ACE抑制劑）和血管張力素受體阻斷劑（ARBs）常用於治療高血壓，但它們有時會導致高血鉀症。

3. 脫水



身體失水會導致血液濃縮，使鉀離子濃度升高。這可能發生在嚴重腹瀉、嘔吐、過度出汗或尿液排出不足的情況下。

高鉀血症會怎麼樣嗎？（按圖了解👇👇👇）

+ 10

為何楊梅會導致高血鉀？

楊梅不是普通水果嗎，為何會令婦人差點失去性命？急症科深切治療部醫生的李醫生就解釋，「楊梅含鉀量高，每 100 克楊梅中的含鉀量就有 149 毫克，而我們人體中 80% 至 90% 的鉀由腎臟排出。正常情況下，一般人吃1斤楊梅並不會出現高血鉀，但是像婦人這樣腎功能有損傷的患者，排鉀能力弱，吃1斤楊梅就會產生致命的危險。」

他還補充，「由於腎臟功能受損、鉀攝取過多或應用某些藥物導致的血液鉀濃度高於5.5 mmol/L，會影響神經、肌肉和心臟等器官的正常功能。輕者會出現疲勞、惡心、嘔吐、肌肉麻木等症狀，重者會導致心律不整、心跳停止、呼吸衰竭等嚴重後果。」

急症科深切治療部副主任孫來芳亦提醒，「除楊梅外，其他含鉀較高的水果、蔬菜也要適量食用，不要過量攝入，特殊人群如腎功能不全的患者更要注意。同時，要定期體檢，檢查身體各項指標，如血鉀、肌酸酐、尿素氮等，及時發現及治療高血鉀的危險因子。」

▼同場加映： 黑色食物有助補腎？（按圖 👇👇👇）

+ 2

▼多按以下兩大穴位可補腎（按圖 👇👇👇）