女性健康｜停經後患心臟病風險急增？研究：這種蔬果汁有助預防！

一項新的研究表明，每天喝甜菜頭汁可以有效地增強血管功能。在女性停經後若經常飲用，即能顯著降低罹患心臟病的風險。



賓夕法尼亞洲立大學的研究人員在報告上指出，甜菜頭汁中的高濃度硝酸鹽能轉化為一氧化氮，改善血管擴張功能，促進血液流動。

該測試招募了24名年齡介乎50至60多歲的已停經女性。研究人員要求參與者持續一週飲用富含硝酸鹽的甜菜頭汁，並在飲用前後為她們進行了血管功能測試。結果顯示，飲用富含硝酸鹽的甜菜頭汁後，血液流動性有明顯改善。

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研究的第一作者、賓州州立大學哈克生命科學研究所的Jocelyn Delgado Spicuzza 博士解釋了甜菜汁如何幫助停經後女性。她指，「透過植物攝取硝酸鹽是增加體內一氧化氮可用性的次要途徑，一氧化氮是一種負責擴大血管以適應血液流動和向心臟等器官輸送氧氣的分子。」

Delgado Spicuzza 博士強調，由於雌激素的減少，停經後女性的身體不足以產生足夠的一氧化氮，導致心臟病的風險增加。而甜菜頭汁作為一種天然的、非藥物飲食療法能有效保護心血管系統的健康狀況。

她又指出，目前，許多婦科醫生已推薦高血壓患者飲用甜菜頭汁，這也證明其對停經後女性心血管健康的益處。另外，一些保護停經後女性心血管健康的治療方法（例如荷爾蒙療法），已被證實會增加罹患癌症和中風的風險。相較之下，飲用甜菜頭汁是停經後女性能選擇的一種安全且有效的「藥食同源」療法，用於維持心血管系統健康，並降低心臟病的風險。

甜菜頭汁的５大健康益處

甜菜頭汁具有多種健康益處，如下所述：

1. 提高運動表現：甜菜頭汁被認為具有提高運動表現的潛力。它富含硝酸鹽，可以轉化為一氧化氮，有助於增加血管擴張，提高氧氣和營養物質的輸送到肌肉，從而增強耐力和運動能力。



2. 有助於降低血壓：甜菜頭汁中的硝酸鹽還可以幫助降低血壓。一氧化氮的釋放有助於放鬆血管，促進血液流動，從而降低血壓。



3. 抗氧化作用：甜菜頭汁富含抗氧化劑，如維他命C和類胡蘿蔔素。這些抗氧化劑可以幫助抵抗自由基的傷害，減輕發炎反應，保護細胞免受氧化壓力的傷害。



4. 改善消化系統：甜菜頭汁含有豐富的纖維，有助於促進消化系統的健康。它可以促進腸道蠕動，預防便秘，並支持良好的腸道菌叢平衡。



5. 增強免疫系統：甜菜頭汁中的維他命C和其他抗氧化劑可以增強免疫系統的功能，幫助抵抗疾病和感染。



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