大腸癌｜35歲女以為瘦身有成 體重急降才知患癌「已是晚期」！

如果便秘問題持續就應盡早求醫，這隨時是大腸癌的警號！台灣就有一位女子，長期有便秘與血便的狀況，然而她由於害怕照大腸鏡，所以遲遲沒有進行深入檢查。直到某日，察覺到自己褲子變得太大件、穿不了，起初以為是自己瘦身有成，直到體重持續下滑她才意識到大事不妙了，連忙到就醫接受檢查，經醫生診斷為腸癌晚期。



台灣中山醫院腸胃科醫師吳文傑分享，診間曾收治一位 35歲的妙齡女性，該名女子因長期忽略病徵，才導致病情惡化為腸癌晚期。

他又指，現代人由於工作忙碌再加上外賣愈發便利，食外賣的情況十分常見。吳文傑提醒，經常進食外賣容易造成營養失調、過分攝取加工食物的狀況，均有可能誘發大腸癌。尤其是肩負經濟重擔的 40 至 49歲 青壯年族群，背負著工作與經濟壓力，在快節奏生活以及不良飲食習慣雙重夾擊下，就更容易讓腸癌找上門。另外，腸癌初期症狀不顯、容易被忽略，不少人確診大腸癌時已是中、晚期，一旦發展到第四期，存活率更不到2成，這才導致死亡率不斷上升。

吳文傑建議，要降低大腸癌死亡風險，應定期篩檢，以早期發現，把握早期治療。定期接受大腸鏡檢查，及早發現問題並及早治療，可降低大腸癌死亡率35% 。此外，他表示，若想維持腸道健康，可以多飲用乳酪，幫腸胃養好菌，降低腸癌風險。

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大腸癌的常見徵狀

1. 大便方面的變化：常見症狀之一是大便方面的改變。這可能包括大便帶血（呈鮮紅或暗紅色），或大便中出現大量的黏液。其他變化可能包括便秘、稀便或排便後仍有便意等。



2. 腹部不適：大腸癌患者常會出現腹部不適的感覺。這可能是腹痛、腹脹、腹部抽筋或不適感。這些症狀可能與腫瘤引起的腸道阻塞、發炎或神經受刺激有關。



3. 消化問題：某些人可能會經歷消化問題，如食慾減退、噁心、嘔吐或消化不良。



4. 體重下降：無故的體重下降是大腸癌的常見症狀之一。這可能是由於腫瘤消耗體內營養物質或惡性腫瘤引起的全身性發炎反應所致。



5. 貧血：大腸癌可能導致貧血，表現為疲勞、疲倦、頭暈和心悸等症狀。



大腸癌預防貼士（點圖👇👇👇）

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1.多吃高纖維食物



2.少吃紅肉和加工肉食



3.恆常進行體能活動



4.保持健康體重及腰圍



5.避免飲酒及吸煙



沖馬桶前看一下！3種大便顏色要注意（按圖看清👇👇👇）

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