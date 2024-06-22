高血壓｜退休與否都會影響血壓？預防血壓飆升醫生建議做足３點！

原來退休與否，都會影響身體健康！早前，一項期刊於英國醫學委員會期刊《 BMC Public Health》的中國研究就指出，退休與血壓上升有關。



綜合內媒報道，中國醫學科學院阜外醫院的研究人員，根據 2012 到 2015 年間中國高血壓調查所收集到的，約85,000名參與者的數據展開了分析。結果發現，退休會導致收縮壓升高5.047 mmHg（毫米水銀柱），舒張壓升高0.614 mmHg，脈壓（收縮壓和舒張壓的差值）增加4.433 mmHg。

男性較易受退休影響？

研究人員推測，男性受到社會地位、收入水平和社交活動的轉變影響，在退休後更容易出現心理問題，如感覺孤獨、抑鬱等，而這些都是高血壓的潛在高危因素。此外，男性在退休後更容易養成不健康的生活方式，尤其是飲食習慣變得不健康，肥胖風險增加，血壓隨之升高。

但對女性而言，退休前往往負擔工作壓力和照顧家庭的雙重責任，可能導致血壓升高。而退休可以將女性從繁重的工作中解放出來，有利於降低血壓。不過，女性如果退休後照顧家庭的負擔增加，例如開始帶孫兒，也會導致血壓升高。另外，由於缺乏健康知識，受教育程度較低的人在退休後較難維持健康的生活方式，也會使得血壓升高。

首都醫科大學附屬北京積水潭醫院、老年醫學科副主任醫生盧彥娜在接受訪問時表示，「我在門診中也遇到過不少退休後血壓升高的案例，以男性居多，有的是因為頭暈、頭痛就診，測量後發現血壓高，有的是因為血壓控制欠佳或有波動。孤獨、寂寞、情緒消沉等症狀，還有些人愛胡思亂想，導致晚上睡不著覺。圍絕經期而內分泌紊亂，再加上幫子女帶孩子壓力大，會出現焦慮、失眠等情況。

血壓控制不佳導致心臟鈣化？（按圖看清👇👇👇）

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預防退休後血壓飆升 醫生建議做３件事！

為預防退休後血壓飆升，盧彥娜建議要做足以下３點：

1. 放平心態，培養興趣與嗜好



退休不可避免，大家在心理上要認識和接受這個事實。退休後出現失落感，主要因為失去了「工作」，生活重點和個人目標需要重置。因此，退休人士應重新設計安排自己的生活，培養有益身心健康的興趣與嗜好，如養花、養寵物、下棋、書畫、攝影、烹飪、手工藝等。

2. 維持健康的生活方式



要做到均衡飲食、戒菸戒酒、規律作息，依照自己的身體狀況參與體育鍛煉，如散步、慢跑、打太極拳等。

3. 積極社交，學會釋放壓力



多與人社交，不僅能讓退休生活豐富多彩，也能延壽。壓力大、心情不好時要及時找親人、朋友談談，讓不良情緒盡快得到釋放。

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