安眠貼士｜夏天炎熱難入睡？ 英專家建議「裸睡」3大好處話你知！

夏天到了，你是否也被盛夏的高溫弄得難以入睡？對此，英國服飾品牌Pour Moi專家 Emma Woodrow 就建議人們在這炎熱的夏天可以嘗試「裸睡」，並提出3大好處，不僅比較舒服，也對健康有益。



據外媒報道，夏季的來臨，不只香港，就連英國各地的氣溫也開始攀升，部份地區氣溫更將升至 30°C。Emma表示，高溫不僅會對老年人或弱勢群體造成生命危險，而且還使我們許多人的睡眠變得愈來愈困難。因此，她建議，人們可以嘗試「裸睡」，並提出3大好處：

1. 讓你的皮膚自由呼吸



裸睡可以增加空氣在皮膚表面的流動，以減少刺激、痱子或可能發現的任何其他皮膚不適。

2. 降低感染和刺激的風險



在炎熱的夜晚，你的出汗量會比平常感覺更多，通過祼睡可以保持皮膚乾燥，並減少細菌積聚的風險，令感染的機率降低。

3. 更舒適



不穿內衣睡覺可能增加舒適感。因為裸睡時身體不會被衣物的束縛住，皮膚也可以從內衣褲的限制中解放出來。這樣在晚上睡覺時，就可以睡得更好、更安穩，讓睡眠品質提升。

不過，Emma又指，如果你不喜歡裸睡，「那麼選擇舒適的棉質褲子或睡褲將是更好的選擇，有助於保持皮膚健康。」

失眠4大症狀（按圖看清👇👇👇）

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想要夏天瞓得好？ 參考安眠貼士

1. 保持涼爽的環境：確保睡眠環境涼爽舒適。使用風扇、空調或涼爽的通風來降低室溫。考慮使用薄而透氣的床單和枕頭套，以便更好地散熱。



2. 控制室內光線：盡量避免室內明亮的燈光或陽光直射，這些都會增加室內溫度。使用遮光窗簾、百葉窗或窗簾來阻擋熱量和光線。



3. 冷卻身體：入睡前可以嘗試冷卻身體，例如冷水浸泡腳部或洗個涼水澡。這有助於降低體溫，讓身體更容易入睡。



4. 適當運動：適度的運動有助於促進身體新陳代謝和血液循環，但避免在太陽直射時進行劇烈運動。選擇清晨或傍晚時段進行運動，以避免高溫時段的炎熱。



5. 調整作息時間：依個人狀況，調整睡眠時間，盡量在相對涼爽的時段入睡和起床。保持規律的作息時間可以幫助身體適應夏季的氣溫變化。



6. 使用冷卻設備：使用冷卻設備如冷墊、冷毛巾或冷卻枕頭，可提供額外的降溫效果，幫助紓緩身體。



7. 避免使用電子設備：在睡眠前盡量避免使用電子設備，因為它們會產生熱量並發出藍光，可能會幹擾睡眠。



8. 注意飲水：確保保持足夠的水分攝入，但在睡前適度減少飲水量，以避免頻繁的夜間起床上廁所。



同場加映：3個幫助入睡小秘訣（按圖睇清👇👇👇）

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