長壽秘訣｜南歐國家人均壽命有顯著上升！財富並非長壽唯一因素？

隨著醫療科技的發展，人類的平均壽命不斷上升。據美國華盛頓大學健康指標與評估研究所最近發表的研究結果，預計到 2050 年，全球人均預期壽命將有所提高。



該研究所的研究結果引用了許多因素，包括 「心血管疾病、呼吸道感染和結核病以及孕產婦和新生兒死亡人數的下降」。

最終發現，有些國家的預期壽命比其他國家要長得多，例如新加坡就以 88 歲的預期壽命位居榜首，然而一些南歐地區儘管國內生產總值並不高，但也取得了可觀的進步。該研究所預計，到 2050 年，法國、義大利、葡萄牙和西班牙的預期壽命將在 84 至 86 歲之間。

在現存紀錄中，全球最長壽的女性為法國的Jeanne Louise Calment，而目前仍然在世的全球最長壽女性的 Maria Branyas Morera則是西班牙人。

通常，較為富有的國家，由於國民的健康都會獲得更好的保障，所以「財富越多，健康狀況亦會越好」。然而，這些南歐國家，儘管的國內生產總值得分較低，但預期壽命的增長卻比較高，研究人員通過分析這些國家的數據，發現它們都具有共同的特徵。

與研究中壽命排名前 20 名的國家（如瑞士或丹麥）不同，對這些南歐國家來說，健康並不源自於財富。研究人員認為，在義大利和西班牙等國，步行等日常運動的文化傳統是導致他們預期壽命變長的原因之一。據2017 年的一項研究顯示，西班牙人平均每天行 5,936 步。而在同一項研究中，美國人平均每天卻只行 4,774 步。

此外，經常性的社交互動亦有助於延長壽命。在2023 年對西班牙人進行的一項民意調查顯示，超過四分之三的西班牙人（76%）表示感覺自己受到社會支持。

由於西班牙城市的人口密度高於其他國家，西班牙人的跨代家庭生活也比美國人更普遍，同一項民意調查顯示，83% 的西班牙人在同一周的調查中看到過 「與你同住或住在你附近的朋友或家人」。

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想活到100歲？ 以下７習慣可以幫到你！

早前，有研究對全球長壽人口的地區進行調查，最終找出了五個分散世界各地的區域，並將其稱為「藍區」。相對於其他地區，「藍區」擁有的100歲或以上的人口數量異常的高。不過，你不必搬到世界的另一個地方，也能增進健康和幸福。事實上，雖然天生的基因組成對整體健康有一定影響，但超過 80% 的慢性疾病是可以透過健康行為來預防的。

無論你住在哪裡，以下７項建議都能讓你健康地邁向老年：

1. 多動少坐：每週運動五天，每次 30 分鐘，就能降低心血管疾病的風險，而心血管疾病是男性和女性的頭號殺手；即使每天只運動 11 分鐘，也對心臟健康有益。



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2. 健康飲食：均衡的飲食，富含營養素，包括蔬菜、水果、全穀物、健康蛋白質和良好的脂肪，有助於維持身體功能和預防慢性疾病。



3. 戒煙：吸煙對健康有害，與多種疾病，包括心血管疾病、癌症和呼吸系統疾病有關。戒菸有助於降低這些風險。



4. 定期體檢：定期進行身體檢查可以及早發現潛在的健康問題，提高治療和管理疾病的機會。



5. 注意大腦健康的變化：隨著年齡的增長，大腦功能可能會出現衰退。專注於記憶力、認知能力和心理健康的變化，並採取適當的措施，如保持社交聯繫、進行腦力活動和尋求專業支持。



6. 充足的睡眠：良好的睡眠對於身體和大腦的健康至關重要。確保每晚至少睡七小時，並遵循良好的睡眠習慣。



7. 正確處理壓力：長期的壓力對健康有害。透過培養自己的抗壓性來減輕壓力，例如練習感恩和正念、尋找目標感以及與他人建立聯繫，有助於維持整體健康。



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