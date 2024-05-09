長壽秘訣｜老年人微胖更長壽？2招維持微胖細腰享健康退休生活

健康長壽是每個人的理想目標，近期一項發表在《歐洲心臟雜誌》的研究，探討了80歲以上老年人的身體質量指數（BMI）、腰圍與死亡率之間的關係。



結果發現，對於老年人而言，維持適度的體重和較細的腰圍，可能有助於降低死亡風險，延長壽命。

維持微胖細腰秘訣（按圖細閱👇👇👇）

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老年人微胖更長壽

研究團隊分析了5,306名年齡超過80歲老人的身材數據，發現BMI每增加1，全因死亡風險就降低4. 5%。當BMI維持在28左右時，死亡風險達到最低。這意味著對於高齡老人來說，身材稍微胖一點反而更有利於長壽。

台灣胸腔暨重症醫師黃軒表示，隨著年齡增長，人體肌肉會逐漸減少，導致體型變得更加消瘦。因此，補充高質量的蛋白質對老年人尤為重要。研究發現，約有1/3的50歲以上成年人，攝入的蛋白質未達到一般營養指南的水準。

腰圍細一點死亡率更低

除了BMI之外，研究還顯示腰圍與全因死亡率、心血管疾病死亡率和非心血管疾病死亡率之間存在正向因果關係。每增加5公分的腰圍，所有原因的死亡風險增加了108%，死於心血管疾病的風險增加了193%，死於非心血管疾病的風險也增加了110%。

黃軒指出，老年人不能大肚腩，否則任何死亡率都會大幅升高。如果兩個身高和體重相同的老人，其中一個人的腰圍更細，那麼這個人的死亡風險較小，長壽的可能性較大。

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維持微胖細腰的秘訣

那麼，老年人如何保持「微胖又細腰」的身材呢？黃軒建議從兩個方面著手：

1. 多攝取優質蛋白質

蛋白質是構成肌肉的關鍵成分，老年人應適量增加高優質蛋白質食物的攝入量，如牛奶、雞蛋、瘦肉、家禽、魚蝦類以及豆製品等。同時確保攝入充足的主食、蔬菜和水果，以實現飲食均衡。

2. 每天至少運動30分鐘

根據一項涉及350萬參與者的研究，腹部肥胖與癌症風險增加有關，尤其是腰圍較大的個體。專家推薦通過增加身體活動來減少腰圍和內臟脂肪，建議每日至少進行30分鐘的運動，如跑步、快走、游泳、騎自行車等，以及球類運動。即便沒有腹部肥胖問題，定期運動也有預防作用。

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黃軒強調，老年人維持適度的體重和較細的腰圍，透過攝取優質蛋白質和每天運動，不僅可以降低死亡風險，更能提升生活品質，享受健康的晚年生活。

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