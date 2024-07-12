檸檬水｜抗氧化排毒、可預防腎結石？夏季補水推薦喝它！

夏季炎熱、水份更易流失，一不小心就會導致脫水。要避免這種情況出現，最重要就是及時補充水份，不過光飲白開水就有些乏味，而一般的運動飲品又含糖量偏高，若你在尋找一種飲品能生津止渴之餘，又能為身體帶來健康益處，那檸檬水可能就是你尋求的飲品。



檸檬是一種容易取得的水果，大多數人都知道檸檬含有豐富的維生素 C ，但它其實亦富含纖維素和抗氧化劑等人體必需的營養物質。而在補充水份方面，製作方法簡單的檸檬水亦有不俗的效果。在炎熱季節中，將檸檬水納入你的日常生活，可以增強係的整體健康和福祉。接下來，本文將與你分享檸檬水對你的健康好處。

▼檸檬4大功用（按圖👇👇👇）

飲檸檬水有什麼好處？

1. 補充水分



檸檬水口感宜人，能促進更多的飲水量。適當的水合作用可支持身體的所有功能，包括消化、血液循環和體溫調節。

2. 補充維生素 C



檸檬富含維生素 C，而維生素 C 是人體必需的營養素。維生素 C 可增強免疫系統，促進皮膚健康，並有助於從植物性食物中吸收鐵元素。

3. 促進消化



檸檬汁的酸性可以刺激胃酸分泌，幫助消化。更好的消化有助於人體更有效地吸收營養，並防止腹脹和消化不良等腸胃問題。

4. 控制體重



檸檬水能促進飽足感，還能稍微促進新陳代謝。支持體重管理可降低糖尿病和心臟病等肥胖相關疾病的風險。

5. 預防腎結石



檸檬中的檸檬酸能增加尿量和 pH 值，為腎結石創造一個較不利的環境。降低腎結石的風險可改善腎臟的整體健康和功能。

6. 抗氧化特性



檸檬含有多種抗氧化劑，包括類黃酮和抗壞血酸。抗氧化劑能保護細胞免受氧化壓力，減少炎症，降低慢性疾病的風險。

7. 清新口氣



檸檬的酸性可以殺死導致口臭的細菌。清新的口氣能改善口腔健康，降低牙齦疾病的風險。

8. 排毒



檸檬水能刺激肝臟功能，幫助排毒。功能良好的肝臟有助於排除體內毒素，促進整體健康，預防疾病。

▼排毒水知多啲（按圖👇👇👇）

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檸檬水都會導致過敏？ 這４類人士要謹慎飲用！

1. 酸逆流或胃潰瘍



檸檬水俱有酸性，可能刺激胃酸分泌，引起酸逆流症狀或加重胃潰瘍。如果你患有這些胃部問題，最好避免或減少飲用檸檬水。

2. 敏感牙齒或琺瑯質磨損



檸檬水的酸性可能對牙齒產生負面影響，特別是對於琺瑯質已經磨損或敏感的人。如果你有這些問題，可以考慮限制檸檬水的攝取量或使用吸管以減少對牙齒的直接接觸。

3. 柑橘類水果過敏



柑橘類水果，包括檸檬，對某些人可能會引起過敏反應。如果你對柑橘類水果過敏，應避免飲用檸檬水或與醫生討論可行的替代選項。

4. 藥物交互作用



檸檬水中的檸檬酸可能與某些藥物產生交互作用，影響藥物的吸收、代謝或效果。如果你正在服用藥物，尤其是針對胃酸、心血管或腎臟問題的藥物，最好諮詢醫生或藥劑師，了解檸檬水是否與你的藥物有相互作用的風險。

▼飲用檸檬水注意事項（按圖👇👇👇）