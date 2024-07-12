護眼｜眼睛瑜伽可以改善近視？５種護眼操簡單易做又有效！

隨著科技的普及化，我們接觸電腦或手機等電子產品的時間愈來愈長，長此下去不但會令眼睛疲勞、眼球充血、乾澀，更可能永久影響視力。為了保持眼睛健康，有人認為眼睛瑜伽是改善視力和保持眼睛健康的最有效方法，到底什麼是眼睛瑜伽？它又是否能改善視力？



什麼是眼睛瑜伽？

眼睛瑜伽，俗稱為護眼操，是一種聲稱可以增強和調節眼睛結構肌肉的運動。大多數練習眼睛瑜伽的人都希望藉此改善視力、治療乾眼症狀並減輕眼睛疲勞。然而，很可惜的是目前沒有證據支持眼部瑜伽可以矯正散光、近視或遠視等疾病的說法。

不過，這並不代表眼睛瑜伽沒有任何作用。有證據表明，眼部瑜伽實際上可以幫助你提高眼睛聚焦的能力，並有助於緩解眼睛疲勞症狀。

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定期練習眼睛瑜伽７大好處

定期練習瑜伽眼保健操對您的眼睛和整體眼睛健康有很多好處，其中包括：

1. 改善視力和視力；



2. 減少眼睛疲勞和疲勞；



3. 預防和緩解乾眼症；



4. 增強專注力和集中力；



5. 增加眼睛的血液循環；



6. 放鬆眼部肌肉；



7. 預防與年齡相關的視力問題。



眼睛瑜伽如何做？這５種簡單易做又有效！

以下是５種簡單而有效的瑜伽眼保健操，你可以輕鬆地將它們融入您的日常生活中：

1. 焦點轉移



每隔 20 分鐘，就讓眼睛休息 20 秒鐘。同時將視線集中在６米外的物體上，透過將注意力轉移到遠處的物體上，可以讓眼部肌肉放鬆和復位，防止因長時間使用螢幕或電腦視覺綜合症而產生疲勞和不適。將這種眼部瑜伽融入日常生活中，可以顯著改善眼睛的感覺和功能，促進眼睛的長期健康和福祉。

2. 經常眨眼



經常眨眼是一種簡單而有效的眼部瑜伽，可以保持眼睛濕潤，防止眼睛乾澀，尤其是在長時間使用電腦或閱讀時。有意識地定期眨眼，有助於保持眼睛的天然潤滑，減少眼睛乾澀帶來的不適。

3. 翻白眼



翻白眼不單只是表現情緒的動作，它其實也可以是一種有益的眼部瑜伽運動。透過有意識地、有控制地轉動眼球，你可以鍛鍊眼部的不同肌肉，促進更好的活動性和靈活性。這個簡單的動作有助於伸展和加強眼周肌肉，改善其活動範圍並減少僵硬感。

4. 八字型轉動眼球



在開始時先想像一下3米外有一個巨大的８字，然而用眼睛沿著假想的８字形路徑，從順時針方向開始，完成後再以逆時針方向重複此過程。此動作在增強眼部肌肉的靈活性和協調能力的同時，又能刺激血液流向眼部，提供必要的營養和氧氣，以支持眼睛的最佳功能。

5. 合掌



將手掌搓熱，然後輕輕放在緊閉的雙眼上。閉上眼睛，深吸一口氣，讓手掌的溫度包圍你的眼睛。當輕柔的壓力和舒適的熱量在你疲憊的雙眼上施展魔法時，你會感覺到緊張逐漸消散。這個簡單而有力的運動不僅能緩解眼睛疲勞，還能讓過度疲勞的眼睛得到片刻的放鬆和恢復。

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４個護眼小貼士

除了練習瑜伽眼保健操之外，以下還有一些保持良好眼睛健康的重要提示：

- 均衡飲食，富含維生素和礦物質，尤其是那些有益於眼睛健康的維生素和礦物質，如維生素 A、C 和 E、omega-3 脂肪酸和抗氧化劑。



- 戴上具有防紫外線功能的太陽眼鏡，保護您的眼睛免受有害紫外線的傷害。



- 避免吸煙，因為它會增加年齡相關性黃斑部病變和其他眼部疾病的風險。



- 定期進行眼部檢查，及早發現任何潛在問題並及時尋求治療。



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