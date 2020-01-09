【乾眼症】眼睛乾澀灼痛常流眼淚　 紓緩乾眼症熱敷食療懶人包

長時間待在冷氣房、盯著電腦工作、追劇、或滑手機後，是否會感到眼睛乾澀、疲勞、或經常流眼淚呢？小心，可能是乾眼症喔。

聽到「乾眼症」，多數人可能會誤以為只有「眼睛乾澀」才是「乾眼症」。錯！有不少人會因為眼睛受到刺激，而不停地眨眼與流眼淚！簡單來說，眼睛需要充足的淚液才能潤澤，讓人舒適用眼，假使分泌的淚液量不夠、淚液成分異常、揮發太快等，都會造成乾眼症。

當眼睛出現症狀時，先別急著自行購買眼藥水亂點，因為在乾眼症患者有人缺水、有人缺油、有人既缺油又缺水，若亂點藥水，非但沒有幫助，還可能傷害眼睛。讓我們跟著懶人包，搞懂乾眼症，以及正確保養。

乾眼症不只有乾澀，症狀很多樣。（按圖看看乾眼症狀！）

+ 7 + 6 + 5

乾眼症的表現不只有乾澀，患者的症狀相當多樣，部分症狀可能不容易讓人聯想到乾眼症，而延誤就醫的時機。如果常常覺得眼睛容易疲勞，有灼熱感、刺痛、搔癢、暫時性視力模糊、眼皮緊繃沉重、畏光、發紅、有異物感、經常流眼淚，或者分泌物黏稠、早上起床時難以睜開眼睛，就要小心是否為乾眼症。

大家通常會以為乾眼症容易發生於年紀較大的族群身上，或罹患乾燥症等自體免疫疾病的患者。然而隨著生活型態改變，現代人經常待在冷氣房裡，空氣較乾燥，而且每天都有好多文章、影音、新聞等著我們觀看，長時間盯著電腦與手機讓人用眼過度，導致年輕族群乾眼症患者的數目持續增加。

缺油、缺水都乾眼！

有些患者在聽到「乾眼症」時，會直覺地以為只要「點點人工淚液」就好了。然而，自行點藥水可能無益，甚至有害。我們的淚液並非單單只有水，其中包含了油脂、水、和黏液，分別由不同的腺體分泌。

眼瞼的「瞼板腺」可分泌油脂，能夠減緩水分蒸發。「淚腺」可分泌含電解質、蛋白質等的水液。散佈於結膜的「杯狀細胞」能分泌黏液，讓淚液均勻分布在眼球表面。

我們的淚液並非單單只有水，其中包含了油脂、水、和黏液，分別由不同的腺體分泌。（照護線上授權使用）

由此可知，乾眼症可能有不同的型態：

1. 缺水型

當淚腺受到破壞、功能退化、異常，將導致淚水減少，像是中老年人淚腺退化、更年期女性荷爾蒙改變、或有自體免疫性疾病，都可能出現淚水分泌不足的狀況。

2. 缺油型

若瞼板腺阻塞、萎縮，導致油脂分泌異常，淚液缺少油脂層，而使水分快速蒸發。瞼板腺是長條形線體，開口在睫毛根部附近，其分泌的油脂一般會在眨眼時排出並分布於淚液表層。正常時候，我們的眼睛每分鐘會眨15～20次，但當我們緊盯螢幕、手機時，眨眼頻率不自覺地下降，影響油脂的排出。瞼板腺開口阻塞，可能導致瞼板腺發炎、萎縮，乾眼症狀會愈來愈嚴重。

3. 混合型

眼睛既缺油又缺水。

臨床上多數乾眼症患者屬於缺油型或混合型，而非大家最直覺想到的「乾眼就是缺水」。因此要提醒大家，若擔心自己出現了乾眼的症狀，千萬別自己亂點眼藥水，最好讓醫師檢查評估，再對症下藥。

按圖看看乾眼症的治療與保養重點 :

+ 10 + 9 + 8

1. 務必讓眼睛多休息，避免長時間用眼。不要過度使用3C產品，滑手機或用電腦時不要緊盯螢幕，記得要多眨眼、定時休息。睡眠務必充足。

2. 缺油性乾眼症患者可以適度熱敷。早晚使用熱毛巾、熱敷袋熱敷眼睛15分鐘，溫度應維持在攝氏45度，避免燙傷。熱敷能幫助軟化堵塞瞼板腺的油脂，之後可再透過眨眼或按摩，排出分泌物、減少阻塞。

3. 飲食方面，可適量補充含Omega-3的魚油、亞麻仁油、核桃，這些屬於不飽和脂肪酸。同時，記得多攝取含維他命A、C、E的蔬菜及水果，也會有幫助。

4. 平日可以在冷氣房內多放一盆水，增加室內濕度，減緩淚液蒸發的速度。

乾眼症保養重點（照護線上授權使用）

5. 騎乘電單車時可配戴護目鏡或全罩式安全帽，減少迎風的狀況。

6. 最好定期檢查眼睛，留意視力狀況與眼睛的健康。如果覺得眼睛乾澀不適，更要盡快就醫，避免錯過治療時機。嚴重乾眼症會惡化生活品質，還會損害角膜、影響視力。

7. 必要時醫生會建議接受瞼板腺攝影，這是非侵入檢查，可以進一步評估瞼板腺是否有阻塞、萎縮的狀況。

8. 對於瞼板腺功能異常患者，醫生可能會用瞼板腺夾疏通瞼板腺，或者也可以考慮在門診透過熱脈動治療儀器對阻塞部分加強治療，熱脈動治療是於眼瞼內側以恆溫加熱瞼板腺，先軟化滯留在瞼板腺中凝結的油脂，然後配合眼瞼外部脈壓按摩，有助疏通阻塞的瞼板腺。

貼心小提醒：看完這篇文章，記得要抬起頭看看遠方、眨眨眼，讓眼睛休息。倘若經常感到眼睛乾澀不適，不要自行購買眼藥水、人工淚液，務必尋求醫生協助，找出病因，正確治療！

相關文章：【眼敏感】眼紅腫痕癢不停流眼水 戴隱形眼鏡增加眼敏感風險

眼敏感3大高危因素（01製圖）

+ 6 + 5 + 4

【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：眼睛乾澀好疲勞，乾眼症檢測、保養懶人包】