減肥｜誤信以為食「營養棒」能減磅 20日後肝指數超標幾十倍！

擁有美好身段是不少人的夢想，但在減肥一事上，千萬不能盲信偏方，否則代價可能是你的健康！早前，浙江杭州就有一名40歲女子，因聽信廣告，以為吃營養棒就能瘦身，豈料連續吃了20天後，體重不但沒有減輕，還賠上了肝臟健康。



綜合內媒報道，該名女子因在網上看到網紅推薦一些「營養棒」，並聲稱食用後即使不運動、不節食仍能達到減肥的效果，便一口氣就買下了兩個月的份量，並按包裝建議每日餐前吃一條。如是者過了20日，女子的體重不但沒有下降，更出現了疲倦、缺乏食慾及小便顏色亦變黃等症狀，最終決定到醫院接受檢查，竟發現肝酵素高達1340 u/L，遠超正常值數十倍，當天就被安排入院。

對於自己的轉氨酶突然「超標」，女子表示十分不解。負責該個案的醫生就解釋，造成轉氨酶異常升高的原因很多，例如急性病毒性肝炎、慢乙肝急性發作、急性酒精性肝炎、藥物性肝損傷、自體免疫性肝炎等。而在本個案中，醫生認為導致女子藥物性肝損的原凶就是她每天吃的營養棒。

據指，該「營養棒」的包裝上，連基本的成份說明和廠商資訊都沒有，醫生表示難以估計這類三無產品對人體健康的影響有多大。幸好，女子及時停止食用，經醫院的治療後，目前各項指標已恢復正常，順利出院。

感染科副主任醫生朱國獻提醒，藥物性肝損是指由藥物引起的肝炎，若在病發初期，就能及時停藥，多數個案能恢復，但仍有小部份嚴重的患者，會發展為肝衰竭危及生命。他提醒，「近年來，發現一些『保健品』及減肥藥也可能引起肝臟損傷，大家應該要有警覺心。」另外，如果用藥後出現疲倦、皮膚發黃等症狀，就應及時就醫進行治療。

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正確減肥必做6件事！

1. 追蹤你的飲食和運動狀況



記錄你的飲食和運動情況可以幫助你更好地了解自己的習慣和進展。使用飲食日誌或健康應用程式來追蹤你的攝入熱量和消耗熱量，這樣你可以更有效地控制體重。

2. 正念飲食



正念飲食：正念飲食是指以全然的意識和注意力進食，享受每一口食物的味道、質地和滿足感。這種方法可以幫助你更好地理解自己的飢餓和飽足感，減少過食和情緒進食的可能性。

正念飲食的技巧包括：

• 坐下來吃飯，最好是在餐桌上：注意食物並享受用餐體驗。

• 吃飯時避免分心：不要打開電視、電腦或手機。

• 慢慢吃：花時間咀嚼和品嚐食物，這有助於讓大腦有足夠的時間來辨識已經吃飽的訊號，防止暴飲暴食。

• 正確的選擇食物：選擇富含營養物質以及可以提供足夠飽足度的食物。

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3. 減少糖和精緻碳水化合物的攝取



過多的糖和精緻碳水化合物攝入可能導致能量攝入過多並增加體重。嘗試減少糖和精緻碳水化合物（如白米飯、白麵包、糖果和甜點）的攝入量，選擇更多的全穀物、蔬菜和健康的碳水化合物來源。

4. 攝取更多纖維



高纖維飲食有助於提供長時間的飽足感，並促進腸道健康。嘗試在日常生活中，增加蔬菜、水果、全穀物、豆類和堅果種子等富含纖維的食物的攝取量。

5. 增加腸道益生菌



腸道益生菌對於消化和代謝過程非常重要。你可以透過攝取含有益生菌的食物，包括：

• 多種植物：增加飲食中水果、蔬菜和穀物的數量將導致纖維攝取量增加和更加多樣化一組腸道細菌。人們應盡力確保蔬菜和其他植物性食品佔膳食的 75%。

• 發酵食品：發酵食品，包括酸菜、泡菜、克菲爾、優格、豆豉和味噌包含潛在的益生微生物。研究人員研究了泡菜廣泛但有限的證據表明它可能具有抗肥胖作用。同樣，研究表明開菲爾可能有助於促進超重女性減肥。

• 益生元食物：這些食物會刺激一些有益細菌的生長和活性控制體重。益生元纖維存在於許多水果和蔬菜中，尤其是菊苣根、朝鮮薊、洋蔥、大蒜、蘆筍、韭菜、香蕉和酪梨。它也存在於穀物中，例如燕麥和大麥。

6. 維持優質睡眠



研究表明睡眠不足或品質差會減慢身體的新陳代謝，亦即是將卡路里轉化為能量的過程。當新陳代謝效率較低時，身體可能會將未使用的能量儲存為脂肪。此外，睡眠不佳會促進胰島素阻抗並增加皮質醇水平，這也會促進脂肪儲存。另外，睡眠時間的長短也會影響控制食慾的荷爾蒙瘦素和胃泌素的調節。

如何避免熬夜變胖？（按圖）