腸胃健康｜整天放屁停不了？ 一文盤點放屁成因&改善方法

提到放屁，相信不少人都會聯想到尷尬的經歷，尤其是在共眾場合，有時候一個忍不住放了出來，還被人察覺了，那真是想死的心都有了。其實，放屁與我們的腸胃息息相關，如果經常放屁，那就可能是腸道健康出了問題！



我們每天都需要進食，食物中的營養會被消化系統吸收，而餘下的殘渣即會變成廢物，在腸道內堆積，等待人體排出。但在堆積的過程中，這些殘渣會在腸道裡發酵，並產生氣體，而放屁就是將這些氣體排出。

一般來說，人體每天都會產生一定量的氣體，所以成年人每天放屁約12至25次，都屬於正常範圍，不用太擔心。

經常放屁放過不停 ３大成因你要知！

1.便秘



在臨床上，頻繁放屁背後最常見的原因就是便秘。便秘會導致人體內的食物殘渣長期在腸道內堆積，無法順利排出，而隨著時間的推移，食物殘渣就會開始滋生微生物，進而產生較多的氣體，而這些氣體沒有辦法在腸道中大量囤積，所以，就會以放屁的形式排出體外。

如果大家在日常生活中也長期受到便秘的困擾，且因此經常放屁，那麼就最好及時去醫院進行調理，避免腸胃健康受到較大損傷。

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2.腸胃道受到刺激、暴飲暴食



許多人在平日都不太注重飲食習慣的養成，總是經常食用生冷、刺激性的食物，久而久之，就會導致自身的腸胃粘膜受到損傷，而影響腸胃的正常蠕動。

如果腸道蠕動過於頻繁，就會使食物在消化的過程中釋放出更多的氣體，在此情況下，就會增加放屁的頻率，同時，也很容易受到腹脹、腹瀉、腹痛等一系列健康問題的困擾。

因此，建議大家在日常生活中盡量少食用刺激性較強的食物，養成規律的飲食習慣，這樣才能更好地呵護胃腸道健康，同時，避免頻繁放屁這一情況的出現。

3.大腸病變



如果患上了發炎或其他腸道病變，那麼也同樣可能會導致放屁頻率過高，這主要是因為病變的腸道不能夠較好的對食物進行消化，如此就會導致細菌滋生，產生大量的氣體。

另外，如果患有腸道炎症，那麼還會導致自身所分泌的消化液變少，流動的速度也會因此而變慢，在此情況下，所進食的食物就可能會長時間在腸道中堆積，導致大量的病菌滋生，最終因氣體過多而頻繁放屁。

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一直放屁點算好？

如果你一直感覺自己放屁頻率過高或者有其他不適症狀，以下是一些可能有助於減少放屁的建議：

1. 調整飲食



• 避免攝入容易產生氣體的食物，如豆類、高纖維食物、乳製品、含硫食物等。

• 嘗試減少攝取咖啡因和氣泡飲料。

• 注意飲食均衡，多攝取易消化的食物。

2. 適量運動



• 運動可以促進腸道蠕動，有助於促進消化過程。

• 規律運動也有助於緩解壓力，改善消化功能。

3. 多喝水



• 適當的水分攝入有助於消化過程，有助於減少氣體積聚。

4. 避免過度吞嚥空氣



• 注意進食時不要急躁，慢慢進食，避免吞嚥過多空氣。

5. 減少壓力



• 長期處於壓力狀態下可能影響消化功能，嘗試通過放鬆技巧、冥想等方式減輕壓力。

大家在日常生活中經常放屁，隨時是身體在向你發出警告。如果放屁問題遲遲沒有得到改善，或者放屁伴隨其他嚴重症狀，建議尋求專業醫療建議，以確保沒有任何潛在的健康問題。

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