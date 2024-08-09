微塑膠｜飲樽裝飲料恐令血壓上升？5招預防身體積累微塑膠！

塑膠物料難以降解，長期接觸分分鐘會影響健康！近日就有研究證實，經常飲用瓶裝水或會對健康有害，因為塑膠微粒（microplastics）有機會從口部攝取進入人體血液，導致血壓升高。



微塑膠不能被分解，攝入的膠粒最後流入生態圈，但最後人類又會從其他生物身上攝取。（圖片來源：Getty images）

綜合外媒報道，這項研究由奧地利多瑙河私立大學醫學系進行，並發表在國際期刊《微塑膠》（Microplastics）上。

研究團隊針對8名志願者進行測量，在測試期間，受測者禁止飲用任何裝在塑膠瓶或玻璃瓶之中的飲料，改以自來水來滿足日常飲水需求。結果反映，受測者的血壓在2週後獲得顯著改善。

研究人員指出，微塑料可能會造成「顯著的人口健康問題」。該研究表明，「這些小顆粒可以穿透腸道和肺泡中完整的細胞屏障，從而進入血液。」

研究人員補充表示，「根據研究結果顯示，隨著塑膠消耗量的減少，血壓也會降低，因此我們推斷血液中的塑膠微粒可能會導致血壓升高。」他們建議，人們應該盡量避免飲用塑膠瓶包裝的飲料。

▼微塑膠無處不在，究竟人體一天吃下了多少塑膠？按下圖即睇👇👇👇：

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什麼是微塑膠？

人類的日常生活已離不開塑膠，結果導致膠廢物堆積、無法分解，最後塑膠污染進入生物鍊，透過別的途徑再進入人體，影響健康。

實際上，塑膠微粒（Microplastics）就是一些微小的塑膠碎片，通常是由於暴露於紫外線或物理摩擦而導致塑膠分解而產生的。這些微小顆粒無所不在，人體中的唾液、心臟組織、肝臟、腎臟，甚至胎盤中都能發現它的蹤影。

英國《衛報》（The Guardian）就曾報道，水喉水含4000粒微塑膠，而市面上發售的樽裝水膠粒含量比水喉水多22倍，即只要你飲下一瓶500毫升的樽裝水，等於吞下了88,000粒微塑膠粒。若成人日常只飲用樽裝水，一年就喝下了13萬微塑膠粒。

微塑膠對身體有何影響？

消化道問題：人們可能通過食物攝入微塑膠，這些微塑膠可能在消化道中積累。長期暴露於微塑膠可能導致消化道問題，如消化不良、腸道炎症等。



毒素吸收：微塑膠表面可能吸附有毒物質和化學物質，這些物質可能會隨著微塑膠一起進入人體。這可能導致毒素吸收，對器官和身體系統產生負面影響。



免疫系統影響：一些研究表明，微塑膠可能對人體免疫系統產生影響，可能導致免疫反應的異常或過度激活。



荷爾蒙干擾：一些微塑膠中的化學物質可能對內分泌系統產生影響，可能干擾荷爾蒙的正常功能，這可能對生殖健康和其他身體系統產生影響。



▼日常生活中有什麼方法可避免微塑膠？（按下圖即睇👇👇👇：）

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如何避免微塑膠？

1）減少購買包裝食物



根據科學界目前的研究，大部份微塑膠都來自包裝食品的膠袋。若減少購買包裝食品，可減低接觸微塑膠機會。

2）以水樽代替即棄塑膠樽



除了少飲樽裝水，重用的膠樽在使用過程中亦會釋出微塑膠。即使你少飲用樽裝水，但重用塑膠水瓶依然會令身體吞入膠粒。平日出門還是購買一個可循環再用的水樽吧！樽裝水膠粒含量比水喉水多22倍，即只要你飲下一瓶500毫升的樽裝水，等於吞下了88,000粒微塑膠粒。

3）食海鮮前應把內臟移除



澳洲有研究檢測海產，包括5隻野生藍蟹、10隻生蠔、10隻野生魷魚、10條野生沙甸魚和10隻養殖虎蝦，發現當中含有大量微塑膠。若食用一條沙甸魚，代表你吞下了30毫克的塑膠。專家建議，可在烹調海產前先把內臟移除，因為微膠粒最後會經血管流入內臟。

4）自備餐具



飲管、膠杯、膠餐具當中含有大量微塑膠，這些塑膠在加熱過程有機會釋出有害物質，影響健康。專家建議，日常生活應避免使用塑膠餐具，否則吃下肚子是食物同時，更有可能是一堆肉眼看不見的塑膠。

5）減少用含微塑膠的化妝品



細小的塑膠粒會隨毛孔流入血管、淋巴系統，最後堆積在人類的內臟。（圖片來源：Getty images）

沒有吃下肚不代表沒有攝取微塑膠。按現時已知的數據，微塑膠微小的特性會滲進血管、淋巴系統、內臟中，而護膚品中含有的微塑膠依然會透過毛孔滲入皮膚。部份膠粒會隨水排入大海，進入生態鍊。