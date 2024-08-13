長壽秘訣｜葉酸令長者愈食愈傷身？研究發現：減少攝取更健康！

有研究指出，屬於維他命B群之一的葉酸，不適合老年人補充，這項發現顛覆了「高葉酸攝取，普遍有益於健康」的傳統觀念。



隨住年齡增長，身體的各種機能都會自自然然的衰退。對此，不少長者都會想盡辦法去延緩衰老，其中最常見的就是食用各種營養補充劑。不過在食用補充劑時，亦要留意攝取的營養是否適合自己，因為各個年齡層所需的營養都是不盡相同的，若「食錯補品」，隨時會令身體健康愈食愈差！

葉酸對人體的8大好處（按圖睇清👇👇👇）

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葉酸在整體健康中的作用

綜合外媒報道，葉酸（Folic acid）是維他命B群的一種，亦稱作維他命B9，為水溶性的維他命，它存在於多種天然食物中，我們可以從日常飲食中攝取。然而，儘管葉酸很普遍，但人們對攝取大量葉酸對健康的長期影響尚不清楚。

早前，在科學期刊《生命科學聯盟》（Life Science Alliance）最近發表了一項研究，美國德州Texas A&M AgriLife 研究中心利用實驗動物進行了葉酸攝取量的調查。

研究表明，深綠葉蔬菜、橙子、檸檬、瓜類、堅果及植物種子等食物中含有的葉酸對於紅血球的形成以及健康的細胞生長和功能至關重要。由於葉酸在人體生長的過程中發揮著極其重要作用，因此它對於兒童、青少年和孕婦尤其重要。

不過，對於長者而言，葉酸的需求就會大大降低。研究指出，雖然動物在成長過程中的確需要葉酸，但當踏入成熟期後，建造新細胞相關的過程中，就不太需要葉酸了，減少攝取葉酸，反而有利於代謝過程。

減少葉酸可以延長長者壽命

研究主要作者、研究生課程副主任的 Michael Polymenis 博士表示，「最佳葉酸攝取量可能因個人年齡而異，雖然較高的葉酸在生命早期對於生長和發育至關重要，但在生命後期攝取較低的葉酸可能更有利於代謝健康和長壽。」

不過，Michael Polymenis 博士強調，不建議完全避免攝取葉酸，「根據我們的研究結果，我們認為老年人需要的葉酸可能比現在少，我們在這一領域還有更多需要調查的地方，我們不會主張對任何人絕對根除飲食。」

Michael Polymenis 博士又指，雖然仍未找出箇中原因，但他和其研究團隊對於限制葉酸反而令受試者更健康一事並不感到驚訝。該研究中心很早就提出「精確營養學」的概念，並提倡個人化飲食。 未來需要進一步研究來探索這現象背後的機制，並發展安全有效的飲食調配，使人們更健康的渡過生命晚期。

▼高維他命B雜食物（按圖看清👇👇👇）

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