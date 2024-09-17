健康飲食｜水煮食物是健康陷阱？營養師揭身體缺油恐影響月經！

為了減肥不少人三餐都只吃「水煮餐」，以為遠離油脂就能迅速瘦下來，誰不知缺乏油脂隨時會影響健康！有營養師指，油脂是身體產生荷爾蒙的材料，如果完全不攝取，可能會導致皮膚變差、容易脫髮，是女生的話分分鐘會影響生理期。



（圖片來源：截圖自節目《奕起聊健康》）

早前，台灣營養師張益堯在節目《奕起聊健康》上分享關於「油脂」的健康資訊。他指，油脂可大致分為4種：

Omega-3，代表的油有亞麻仁油、印加果油、魚油、紫蘇油等；



Omega-6，代表的油有沙拉油、葵花油、芝麻油等；



Omega-9，代表的油有橄欖油、苦茶油、酪梨油；



飽和脂肪，代表的油有動物油（例如豬油、牛油）、椰子油、棕櫚油等。



張益堯解釋，飽和脂肪的油脂雖可耐高溫、易於存儲，但過量吃用恐增加膽固醇負擔，不過仍是人體必需的營養；Omega-3具有抗發炎和抗凝血的功效，吃用能改善心血管健康，惟本身不耐高溫，在烹調時要多加留意。

張益堯接著分享指，Omega-6與Omega-3一樣，人體無法自行生成，必須通過從食物中才攝取得到，雖然也是身體必需脂肪酸，但攝取過多會導致身體發炎；至於Omega-9亦具有良好的抗炎功效，本身分子結構也比較穩定，是耐高溫的好油脂。

點擊下圖了解Omega 3、6、9的分別和營養價值▼▼▼

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身體缺乏油脂 隨時導致3種嚴重後果！

（圖片來源：截圖自節目《奕起聊健康》）

在節目的末段，張益堯提醒，１克的油能９千卡路里的熱量，1克蛋白質或碳水化合物為4千卡路里的熱量，雖然油脂會使熱量過剩，，但亦不能完全不吃油。他指，很多女性在減肥時常常只吃清水煮的菜、雞胸肉，這樣不但會令皮膚變差、容易掉髮，就連生理期都不會來了。

張益堯強調，「油脂是產生荷爾蒙的材料，沒有油脂雖然可以瘦很快，但一點都不健康」。

同場加映：怎麼攝取油才算食得健康？ (按圖看清！)

1. 交替食用各種不飽和脂肪酸的植物油



2. 減少使用含飽和脂肪的食油，如牛油、豬油



3. 留意食油的煙點配合不同溫度的烹調方式



建議交替食用各種不飽和脂肪酸的植物油。每種植物油的不飽和脂肪酸比例不一，例如芥花籽油、橄欖油含有較多單元不飽和脂肪酸，而花生油則含有比例較平均的不飽和脂肪酸。 平日應交替食用這些食油，以攝取更均衡的營養。

但要注意，由於飽和脂肪會增加血液中的壞膽固醇，不利於心臟健康，日常最好就減少使用含飽和脂肪的食油，如牛油、豬油、棕櫚油、椰子油等。

另外，不同食油的煙點不一，如煮食時的溫度高於此油的煙點，便會產生大量油煙，更可能產生致癌物。舉例如初榨橄欖油的煙點比較低，只適合低溫烹調如涼拌、沙律。而芥花籽油、花生油、粟米油等則有較高的煙點，可用於高溫煮食。