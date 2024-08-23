免食藥免手術醫好痛症？專家教你痛症管理 拆解物理治療5大迷思

「一見到Boss就頭痛」、「一坐落office就腰痠痠」公司風水與你八字不合？抑或你因坐姿不良形成頸椎錯位！日常腰背痠痛、頭痛、頸梗膊痛、坐骨神經痛，甚至因瑜伽、健身而造成的拉傷、扭傷等等，不知不覺，你也就習慣了與小病小痛共存。不過，缺乏對「痛症管理」的認知，受痛症困擾可能影響休息、工作，同時令人減少運動，長遠便惡性循環，十分不利健康。



香港專業痛症管理專家Pain Expert是一家痛症及物理治療中心，揉合脊醫與物理治療兩大專科團隊，為大眾提供優質、專業的醫療服務，致力提高大眾對於「痛症管理」的認識，教大家「不靠藥物」、「不靠手術」醫好困擾多年的痛症！

拆解迷思：「痛症」必須管理而非「止痛」

香港人有「睇跌打」的習慣，認為傷患不太嚴重，就可以「捽捽藥酒」、「貼塊藥膏布」頂住。

其實物理治療不一定處理嚴重的傷患，日常普遍的痛症都適合透過物理治療徹底根治，例如慢性痛症：常用電腦引起的「滑鼠手」、「椎間盤突出」、退化引起的「腰骨痛」、「骨刺」、「五十肩」；以及急性痛症：過量活動引起的「網球手」、「筋膜扭傷」等等。

一齊來拆解以下5大迷思，看看你是否也對物理治療有錯誤觀念？

物理治療迷思1.：「不如去睇跌打！價值平好多又有藥敷。」

物理治療是通過運動、熱療、電療等方式，改善身體活動能力，同時會檢查、糾正患者的錯誤姿勢，預防日後的脊椎、關節等毛病。而中醫跌打推拿基於中醫理論，注重經絡調理、氣血通暢等，從而緩解疼痛。

物理治療迷思2.：「看YouTube扭吓伸展吓仲好！」

解決痛症問題必須針對「起因」，日常運動伸展未必有幫忙，甚至會加劇問題，例如脊椎骨有很多重要神經，自行扭動、轉頭，神經可能會被壓傷。

物理治療迷思3.：「去到都只是幫你按摩幾下，然後叫你回家做運動。」

物理治療師的按摩不是普通的按壓，而是手法治療的一種，以適當的力度刺激肌肉、關節和周圍組織，並會配合關節活動療法、軟組織治療等，以專業手法移動關節、或使用手剖技巧作用於肌肉、韌帶等軟組織，改善其柔軟度。

物理治療迷思4.：「物理治療要搞好耐！食止痛藥舒緩最有效。」

療程長短因病情而異，不一定需長期治療；若屬於急性期治療，透過物理治療最快可於2至4週內明顯改善，並且沒有副作用；而止痛藥通常伴隨副作用，例如產生抗藥性和依懶。

物理治療迷思5.：「睇一次好昂貴！」

一般的「意外保險」通常包括檢查費 (例如照X光) 及有關治療費用 (醫生及物理治療等)，你可先跟你的保險公司確認。

痛症及物理治療中心Pain Expert由註冊物理治療師提供服務，病人的治療服務獲各大保險公司認可，但需要留意物理治療是否屬於你的保單承保範圍，最好先跟你的保險公司確認。

幾時要去睇物理治療？

根據目前的香港法例，患者接受物理治療前，必須先經由香港註冊西醫(普通科、專科)、牙醫、或獸醫（動物物理治療）轉介。因此，所有患者都先經由醫生的初步診斷評估，適宜以物理治療作為治療手段。

Pain Expert作為全方位的痛症管理專家，除了物理治療，亦同時結合脊醫服務，針對都市常見的偏頭痛（頸椎問題引起）、肩膀疼痛（椎間盤突出引起）、膝關節疼痛（腰椎間盤突出），甚至脊柱側彎等問題，專注於治療頸椎、背部、腰椎等脊柱相關疾病。

打破頭痛醫頭的固有思維！Pain Expert幫你提高生活品質

要做好痛症管理，患者本人的意識和參與十分重要，痛症管理專家Pain Expert十分強調「個性化方案」。醫生會密切關注患者的反饋和需求，不斷調整治療方案，能夠按照患者的生活習慣、日常需求，提供有效而全面的治療計劃。

脊醫與物理治療師兩大專科醫生團隊



多款醫療級儀器及採用專利技術



揉合手法治療、醫療器材、運動療法、輔助器具等，長遠治療痛症



專業的復健指導，教導患者進行自我護理和治療性運動，協助患者逐步恢復功能



團隊具備豐富經驗，旨在提高患者的長期健康和福祉



手痛睇咩科好？ 骨科 vs物理治療？

大部份人遇上傷患時，都不知道應掛哪一科專科，例如常見的慢性痛症，就不知道應掛骨科抑或物理治療。簡單而言，物理治療側重於「緩解痛楚」和「恢復身體功能」，應用電療、手法治療和復健訓練；骨科側重於「診斷和治療」骨骼、關節、韌帶等結構相關的疾病，應用的是藥物和外科手術。

舉例而言，物理治療會在「甩骹」治療的脫位復位後，緩解疼痛，同時訓練關節活動度和肌力，改善姿勢，預防再次脫位。

物理治療可處理哪些痛症？

如果你有慢性疼痛，包括肩頸痛、背痛、腰痛、關節痛等，都適宜尋求物理治療的協助。

另外，運動創傷及女性健康問題包括十字韌帶撕裂、腳踝扭傷、網球肘（網球手）、肩關節脫位 （甩骹）、分娩所致的骨盆底器官脫垂、腹直肌分離等，物理治療都能夠對症下藥。

另外，當你的痛症持續3個月以上，而痛症指數逹到3分或以上，這時你便已屬於「長期痛症」，應儘快聯絡醫生協助。Pain Expert會為患者作臨床診斷及檢驗，找出痛症源頭，再對症下藥。

香港物理治療服務分3類？收費如何？

香港的物理治療收費可分為3類，包括公立醫院（每次費用約HKD100-300），私營中心或機構（每次費用約HKD300-1000），另外有家庭上門服務（每次費用約HKD600-1,500）。

3類物理治療服務都各有優勢，部分醫院可能有低收入人士的優惠計劃，不過因價錢最經驗，通常需要「排隊輪候」，由醫生寫轉介信至接受治療的排期由數個月至半年不等，視乎各院輪候人數。

至於家庭上門服務，主要針對對於行動不便的患者，或者年長患者。至於一般的私營中心，通常沒有輪候時間，更方便一般大眾。

進入Pain Expert官方網站了解更多資訊：https://painexperthk.com/