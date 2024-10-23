都市病年輕化丨秋天轉季忽冷忽熱易生病！　附守護健康貼士

陣陣秋風颯起，都在提醒秋天已經悄然來到，秋天轉季，空氣逐漸變得乾燥，氣溫變化不定，冷暖交替，而各位上班族在秋冬時期季節交替時特別容易生病，驚覺自己抵抗力欠佳，容易帶病入屋傳染到家人！香港人，特別是上班族，工作繁忙、生活壓力大，容易忽略養成健康生活習慣的重要性。近年愈來愈多都市病漸見年輕化，及早預防疾病保障自己是非常重要的，以下將分享幾個健康小貼士，助你守護自己的健康！



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上班族工作繁忙、生活壓力大，容易忽略養成健康生活習慣的重要性。（圖片：Shutterstock）

秋季養生防病3大關鍵 配搭飲食針對不同疾病

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心血管保健 (心臟病、三高等)：

要預防心血管方面的問題，免得三高找上門，可以透過冥想、瑜珈等放鬆技巧減少壓力，減輕精神緊張，並搭配低鹽低脂飲食，少吃高脂肪、油、鹽及太甜的食物，保持心臟血管健康。

糖尿病預防：

很多人都知道要避免糖尿病需好好控製糖分，小心飲食，但其實除了減少進食高糖食物外，多吃富含纖維的食物，如全穀類和蔬果，並保持間歇運動亦有助減低患糖尿病的風險。

脂肪肝調理：

打工仔經常貪方便食外賣，又要飲酒應酬，不知不覺重傷肝臟！要調理肝臟需均衡飲食，適量酒精，不要過度攝取，最好定期進行帶氧運動，才可保持肝臟健康。

秋季養生防病可從飲食入手針對不同疾病。（圖片：Shutterstock）

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守護健康 從日常生活習慣開始調整

除了小心常聽見的某幾種疾病，要在轉季掌握健康，就要改善日常飲食，讓家人孩子吃得健康，必須注意減糖減鹽、多菜少肉，減少辛辣刺激的食物，多喝溫水。此外，在秋季時宜進食一些天然、養肺及提升抵抗力的食物，如梨子、百合、銀耳等以預防秋燥症狀、潤肺養陰的食物；亦可選擇適合秋天的食物進補養生，如枸杞、山藥、核桃，以滋陰潤燥，提升腎臟功能。生活習慣方面，保持作息規律，確保每天有充足的睡眠，早睡早起，順應自然的晝夜節律，身體有足夠休息以應付日常所需。

不過，以上功夫仍未足夠，要真正做到未雨綢繆，應購買一份合適的保險作為人生保障，以免始料不及的意外發生，弄得措手不及，全面保障潛在的健康風險。

安達人壽貼心保費回贈住院保障

安達人壽提供貼心靈活的規劃方案，擁有多項特色，無論家人或小孩面對不同的健康風險，都能得到妥善的保障，應對未來的挑戰。

住院現金保障：

在住院期間將獲得最多1000 天 (註1) 的每日住院現金保障 ，可專注治療，不用擔心住院期間的財政壓力。

保費回贈與無索償獎賞：

無論您在保障期間曾否索償，保單期滿時，您最多可獲得總已繳基本保費 (註2) 的 110%*。

如果在保單期滿日前沒有應付或已付的住院索償，保單期滿時最多可獲總已繳基本保費 (註2) 的5%^的無索償獎賞作為期滿價值的一部分，鼓勵保持健康。

全球醫療：

受保範圍覆蓋全球，入住香港以外的醫院 (註3) 一樣可獲支付保障，減輕您的經濟負擔。

輕鬆投保：

沒有健康問題，毋須體檢，至為便利。

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備註

註1) 如受保人因疾病或受傷入院，安達人壽將就每天住院向您支付每日住院現金。支付此賠償受限於 :

(i) 保單下受保人終身最多 1,000 天住院；及

(ii) 每保單年度最多 90 天住院。

除以上條款以外，若受保人在中國內地（就本計劃而言，不包括香港、澳門特別行政區和台灣）住院，則可獲每日住院現金的每次的住院日數不得超過 7 天。

註2) 「總已繳基本保費」是指在您的保單下支付給安達人壽之基本計劃的保費總額，並不包括任何額外保費，保費徵費及／或於受保人身故後至下一個保費到期日的前一日之所剩之基本計劃已繳保費。

註3) 「醫院」指按其所在地法律妥為成立及註冊為醫院的機構，為不適及受傷的住院病人提供醫療服務，並 –

(a) 具備診斷及進行大型手術的設施；

(b) 由註冊護士提供 24 小時護理服務；

(c) 由 1 位或以上註冊醫生駐診；及

(d) 非主要作為診所、戒酒或戒毒中心、自然療養院、水療中心、護理或療養院、寧養或紓緩護理中心、復康中心、護老院或同類機構。

另外，若該醫院是位處於中國內地 ( 就本計劃而言，不包括香港、澳門特別行政區和台灣 )，而該醫院於國務院衛生行政部門醫院等級分類中的等級必須為三級甲等，方可獲得認可。若該醫院是位處於香港及中國內地以外，則必須為公司認可及指定的醫院。

重要事項

*無論您在保障期間曾否索償，保單期滿時，您可獲得總已繳基本保費(註2) 的 110% （適用於保費繳付期為 10 年的保單）或 100%（適用於保費繳付期為 5 年的保單）。

^如果在保單期滿日前沒有應付或已付的住院索償，安達人壽將於保單期滿日提供總已繳基本保費(註2) 5%（適用於保費繳付期為 10年的保單）或 2%（適用於保費繳付期為 5 年的保單）的無索償獎賞作為期滿價值的一部分。

聲明︰

本文章僅供一般參考之用，不應視作專業意見、建議及並非保單的一部分。本文章應與涵蓋更多產品資訊的其他資料一併閱讀。此類資料包括但不限於載有主要產品風險的產品介紹冊、載有詳細條款及細則的保單條款、利益說明（如有）、保單文件及其他相關推銷資料，這些資料可因應要求提供。如有需要，您亦可考慮尋求獨立專業意見。投保申請須視乎安達人壽的核保決定。本文章只可在香港展示，並不構成向香港境外地區出售保險產品的要約、游說購買或提供保險產品的邀請。

在本文章中，「安達人壽」是指安達人壽保險香港有限公司。

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