崇光感謝祭開鑼！SINOMAX護脊床褥低至27折 護頸枕頭激減$600
要消除一天的疲憊，最重要的就是好好睡一覺，因此提高睡眠質量非常關鍵！寢具品牌SINOMAX由美國Dream Studio®專家團隊研發，太空棉床褥及床墊均獲香港執業脊醫協會認可，一直致力透過創新的科技，為全球用家帶來最舒適的睡眠環境。獨家太空棉除了具備足夠承托及舒壓能力，更達4倍透氣，令人安睡。今次SINOMAX於SOGO感謝祭期間推出限時優惠，足足一整個月分為兩大階段，多款皇牌產品以極抵價發售，護脊床褥更低至27折，自選太空棉枕頭套裝$599兩件，數量有限，萬勿錯過！SOGO Rewards 會員更可享 20x 積分, 即睇著數攻略！
第一階段：10月25日至11月10日
智慧美夢床褥低至46折 $2999起（原價$6499起）
提供三段承托、三種軟硬，適合不同人士需要。
Mavis床褥 快閃均一價*^$2999 低至27折（原價$8999起）
床褥雙面兩用，可依照個人需求選擇軟硬。
柔膚承托枕 即減$400 優惠價$299（原價$699）
人體工學設計，給予頸部更充分承托，柔軟布料護肌親膚。
第二階段：11月11日至11月24日
安睡護脊床褥 快閃均一價*^$2839 低至3折（原價$7099起）
使用襉棉面布，無縫貼合人體。
Hybrid 100 PRO床褥58折 $5499起（原價$9499起）
雲端太空棉x獨立袋裝彈簧，完美卸壓 。
天絲弧形枕 即減$600 $299（原價$899）
使用天絲布套，涼爽透氣。
加碼優惠著數多
除了以上著數，11 月 1 日至 11 月 5 日更有三款加碼床褥優惠等緊你 ! 通通以均一價發售:
Hybrid 100 AS床褥，均一價* $4999（原價$8999起）低至 42 折
雲端太空棉配合柔膚襉棉抗靜電布套，令熟睡無干擾。
抗菌護脊床褥 均一價* $3499（原價$6999起）低至32折
緊貼健康趨勢，石墨烯抗菌，全天候守護睡眠中的你。
OCTASPRING® 360° Plus 床褥 均一價* $5999（原價$13499起）低至33折
專利太空棉蜂巢彈簧，8倍透氣，舒適靜音。
今次感謝祭有多種床褥枕頭激減優惠，適合對床具有不同要求、關注睡眠健康的人，性價比極高，更可享SOGO Rewards 額外積分。馬上趁這次大特價入手，提升睡眠質素！
崇光感謝祭
Part 1：10月25日至11月10日
Part 2：11月11日至11月24日
SINOMAX 加碼優惠：11月1日至11月5日
地址：香港銅鑼灣軒尼詩道555號 崇光百貨 9/F SINOMAX專櫃
＊只限指定尺寸。
^SOGO 指定日子優惠，詳情可與店員查詢。