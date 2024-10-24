崇光感謝祭開鑼！SINOMAX護脊床褥低至27折　護頸枕頭激減$600

要消除一天的疲憊，最重要的就是好好睡一覺，因此提高睡眠質量非常關鍵！寢具品牌SINOMAX由美國Dream Studio®專家團隊研發，太空棉床褥及床墊均獲香港執業脊醫協會認可，一直致力透過創新的科技，為全球用家帶來最舒適的睡眠環境。獨家太空棉除了具備足夠承托及舒壓能力，更達4倍透氣，令人安睡。今次SINOMAX於SOGO感謝祭期間推出限時優惠，足足一整個月分為兩大階段，多款皇牌產品以極抵價發售，護脊床褥更低至27折，自選太空棉枕頭套裝$599兩件，數量有限，萬勿錯過！SOGO Rewards 會員更可享 20x 積分, 即睇著數攻略！



第一階段：10月25日至11月10日

智慧美夢床褥低至46折 $2999起（原價$6499起）

提供三段承托、三種軟硬，適合不同人士需要。

Mavis床褥 快閃均一價*^$2999 低至27折（原價$8999起）

床褥雙面兩用，可依照個人需求選擇軟硬。

柔膚承托枕 即減$400 優惠價$299（原價$699）

人體工學設計，給予頸部更充分承托，柔軟布料護肌親膚。

第二階段：11月11日至11月24日

安睡護脊床褥 快閃均一價*^$2839 低至3折（原價$7099起）

使用襉棉面布，無縫貼合人體。

Hybrid 100 PRO床褥58折 $5499起（原價$9499起）

雲端太空棉x獨立袋裝彈簧，完美卸壓 。

天絲弧形枕 即減$600 $299（原價$899）

使用天絲布套，涼爽透氣。

加碼優惠著數多

除了以上著數，11 月 1 日至 11 月 5 日更有三款加碼床褥優惠等緊你 ! 通通以均一價發售:

Hybrid 100 AS床褥，均一價* $4999（原價$8999起）低至 42 折

雲端太空棉配合柔膚襉棉抗靜電布套，令熟睡無干擾。

抗菌護脊床褥 均一價* $3499（原價$6999起）低至32折

緊貼健康趨勢，石墨烯抗菌，全天候守護睡眠中的你。

OCTASPRING® 360° Plus 床褥 均一價* $5999（原價$13499起）低至33折

專利太空棉蜂巢彈簧，8倍透氣，舒適靜音。

今次感謝祭有多種床褥枕頭激減優惠，適合對床具有不同要求、關注睡眠健康的人，性價比極高，更可享SOGO Rewards 額外積分。馬上趁這次大特價入手，提升睡眠質素！

崇光感謝祭

Part 1：10月25日至11月10日

Part 2：11月11日至11月24日

SINOMAX 加碼優惠：11月1日至11月5日

地址：香港銅鑼灣軒尼詩道555號 崇光百貨 9/F SINOMAX專櫃

＊只限指定尺寸。

^SOGO 指定日子優惠，詳情可與店員查詢。