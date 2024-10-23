世界中風日｜具8大危險因素易中風？做足健康6件事預防腦中風！

每年的10月29日為「世界中風關注日」，今年世界中風組織（World Stroke Organization, WSO）就以「#GreaterThan Challenge」為主題，鼓勵世界各地的人民採取積極措施預防腦中風及降低風險，並加強人們對腦血管疾病的認知與重視。



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今年世界中風組織（World Stroke Organization, WSO）就以「#GreaterThan Challenge」為主題。（圖片來源：截圖自WSO官網）

世界中風組織鼓勵人們在10月內積極進行運動，透過充足的運動降低中風的風險，並以「#GreaterThan Challenge」為標籤上載活動紀錄到各大社交平台，將關注預防中風的訊息傳播開去。

世界中風組織指出，全球每年約有1,200萬人中風，更造成660萬人死亡。在本港，中風同樣位列於十大致命疾病之中，每年平均有3,000人死於中風，目前是本港第四號「致命殺手」。

（圖片來源：截圖自WSO官網）

中風是什麼?

根據醫院管理局資料，中風的醫學名稱為「大腦血管疾病」。腦部的血液供給因某些原因而減少或阻斷, 令腦細胞突然缺氧, 數分鐘內可令腦細胞損壞而失去功能, 進而令該部份腦細胞所支配的身體功能受障礙。

中風是嚴重的內科急症，三個月內的死亡率大概是百份之三十。然而，生存者當中，有超過一半會完全回復自我照顧能力，少於兩成的病人有嚴重殘障。復原因素除取決於腦部受損的嚴重程度(包括中風的類型，範圍及位置) 、併發症的產生以及中風前病人的自我照顧能力之外，病人和家屬∕照顧者態度和支持以及適當的康復治療亦起了決定性的作用。

腦中風的5大前兆（按圖看清👇👇👇）

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中風8大危險因素

衛生署曾指出，具備以下8大危險因素更加容易中風：

1. 吸煙



吸煙會增加中風的風險。煙草中的有害化學物質可能損害血管內壁，導致動脈硬化和血栓形成，進而增加中風的發生機率。

2. 年老



隨著年齡增長，中風的風險也會增加。年紀越大，血管的彈性可能下降，動脈硬化和其他健康問題可能導致中風的風險增加。

3. 高血壓



長期不受控制的高血壓會對血管造成損害，增加中風的風險。高血壓使心臟和血管承受過大壓力，增加了血栓形成和出血的可能性。

4. 高膽固醇



高膽固醇水平可能導致動脈硬化，使血管變窄且容易形成血塊，這些血塊可能阻塞血流至大腦，引發中風。

5. 過重



過重或肥胖會增加患中風的風險，因為它們與高血壓、高膽固醇和糖尿病等風險因素密切相關。

6. 缺乏運動



運動不足會導致身體虛弱，並可能導致肥胖、高血壓和其他中風危險因素的發生，增加中風的風險。

7. 先天性腦血管腫瘤或血管壁過薄



先天性腦血管異常可能增加中風的風險，因為這些情況可能使血管更容易出現問題或出血。

8. 其他疾病：如糖尿病、風濕性心臟病等會令中風危險倍增



這些疾病會增加中風的風險，因為它們可能導致血栓形成、動脈硬化或其他血管問題，進一步提高中風的危險性。

其中，三高 （高血壓、高血糖、高血脂）佔中風危險因素中的3項。過去衛生署的人口健康調查曾指出，香港有近六成受訪者患有其中一項三高。由此可見，控制三高已漸漸成為減低中風風險的重要對策。

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預防腦中風 健康生活6要點

要預防中風最重要是從生活做起，減慢血管硬化的速度，大家可從以下幾方面入手:

1. 保持健康的生活方式



● 健康飲食：多攝取蔬菜、水果、全穀類、健康脂肪和蛋白質，限制飽和脂肪和膽固醇攝取。

● 適量運動：每週至少150分鐘中等強度有氧運動，如快步行或游泳，有助於維持心血管健康。

● 戒煙：吸煙會增加中風的風險，戒煙有助於降低中風風險。

2. 控制危險因素



● 管理高血壓：定期測量血壓，按醫生建議控制高血壓。

● 控制血脂：保持膽固醇水平正常，遵循健康飲食和運動指導。

● 控制血糖：若患有糖尿病，保持血糖穩定可以降低中風風險。

● 保持健康體重：適當的體重有助於降低中風風險。

3. 定期接受健康檢查



● 定期檢查有助於監測血壓、血糖和膽固醇水平，及早發現潛在問題。

4. 適當處理其他健康問題



● 如有心臟病、糖尿病等慢性疾病，按醫生指導管理疾病，減少中風風險。

5. 保持良好心理健康：



● 壓力、焦慮和抑鬱可能影響心血管健康，因此重視心理健康同樣重要。

▼中風自我檢測：（按圖👇👇👇）

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