美國麥當勞爆食物中毒 一文了解惡菌傳播途徑、預防方法

美國麥當勞近日爆發食安問題，多人在進食熱銷產品「足三兩」（Quarter Pounder）漢堡後感染大腸桿菌，更有一名長者因此死亡。美國麥當勞稱，目前全美1.3萬多家餐廳中已有五分之一下架了問題產品。據食品及藥物管理局初步調查顯示，懷疑是洋蔥受到污染導致本次事件。



召集📣養生達人😎答幾條問題✅賺888「01積分」，送您總值高達$10,000獎品🎉分享您的養生秘訣，有機會贏走美國品牌2合1空氣清新機🎁👉按此👈

美國疾病控制與預防中心（CDC）2024年10月22日表示，當地麥當勞推出的「足三兩」漢堡包（Quarter Pounder）涉因大腸桿菌引發大規模食物中毒，在10個州造成至少49人不適1人死亡。圖為麥當勞推出的「足三兩」漢堡包。（美國疾病控制與預防中心網站）

相關文章：美國麥當勞食物中毒案疑洋蔥受污染 20%分店急下架「足三兩」

美國疾病控制及預防中心（CDC）於22日公佈消息，指美國連鎖快餐店麥當勞逾10個州分店爆集體食物中毒，受影響地區包括：科羅拉多州、堪薩斯州、猶他州、懷俄明州以及愛達荷州、愛荷華州、密蘇裡州、蒙大拿州、內布拉斯加州、內華達州、新墨西哥州和俄克拉荷馬州等多個州份，其中科羅拉多州及內布拉斯加州的患病率最高，分別有27宗及9宗個案。

美國疾病控制及預防中心表示，截至23日已發現49個案在食用「足三両」漢堡後感染志賀毒素大腸桿菌（O157:H7），目前已有1名科羅拉多州長者死亡，10人需要住院，另有1名兒童腎臟出現嚴重併發症。

當局正展開調查，目前尚未確定成因，不過食品藥物監管局初步調查顯示可能是洋蔥受污染，而美國麥當勞發出聲明亦表示，洋蔥絲可能是肇事源頭，農業部則循牛肉方面進行調查。

5種食物中毒、食物中毒7大原因（按圖👇👇👇）

+ 11

相關文章：腸胃健康｜肚瀉想嘔吐如何緩解？拆解食物中毒7大原因、常見症狀

什麼是產志賀毒素大腸桿菌？

據衛生署及食安中心資料指，大腸桿菌是動物和人類腸道中常有的菌叢的一部份。大部份菌株都是非致病性的，但部份大腸桿菌可引致人類腸胃不適，可引致人類腸胃不適，當中以產志賀毒素大腸桿菌尤其惹人關注，只因其能夠產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病。

病徵

產志賀毒素大腸桿菌菌株大多能引致腹瀉，部份更能引致嚴重疾病，當中最為人熟識的是 O157:H7型 大腸桿菌，此型能使人患上出血性結腸炎（出血性腹瀉）和可致命的溶血尿毒症（破壞腎臟血管繼而引致腎衰竭）。除 O157:H7型 大腸桿菌外，包括O121在內的其他血清型大腸桿菌也與人類感染個案爆發有關。

傳播途徑

產志賀毒素大腸桿菌感染主要由進食或飲用受污染的食物，如：

生或未經煮熟的免治肉類；



受污染的蔬果；



未經消毒的奶類製品等。



另外，該病亦可透過糞口途徑在人與人之間直接傳播。來自被污染的飲用水和遊憩用水的水源性傳播均曾有報告。

預防方法

衛生署提醒，要預防產志賀毒素大腸桿菌感染，與預防其他食物傳播疾病相似。市民須注意個人及食物衞生：

● 處理食物時應遵從食物安全五要點，即精明選擇（選擇安全的原材料）、保持清潔（保持雙手及用具清潔）、生熟分開（分開生熟食物）、徹底煮熟（徹底煮熟食物）及安全溫度（把食物存放於安全溫度），以預防由食物傳播的疾病。



● 處理食物或進食前、處理生的肉類或家禽後、如廁或更換尿片後和接觸動物後，都應該用梘液及清水徹底洗淨雙手。



● 進食和飲用已徹底煮熟和煮沸的食物和食水。烹煮或翻熱食物時，須確保其中心溫度達至70°C或以上並維持至少30秒。



● 避免進食未經消毒的牛奶或未經煮熟的食物。



● 如出現懷疑受到產志賀毒素大腸桿菌感染的腸道病徵，特別是出血性腹瀉，應立即求醫。



▼同場加映，10個常見處理食物常犯錯誤（按圖👇👇👇）

+ 34

相關文章：食物中毒｜流心巴斯克蛋糕或致肚痾？10大處理食材常犯見錯誤要知