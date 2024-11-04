冬季流感｜感染流感恐增心臟病風險？一文睇清高危因素！

隨著冬季來臨，流感病毒亦開始活躍起來，你是否已經接種流感疫苗？還是覺得流感與感冒沒有太大分別，不需要特別預防？如果是的話，那你就太輕視流感了，因為感染流行性感冒，隨時有機會導致嚴重的心臟問題！



什麼是冬季流感？

冬季流感是指在冬季盛行的流行性感冒，通常由流感病毒引起。冬季是流感盛行的季節，因為在寒冷的天氣下，人們更容易在室內密閉的環境中聚集，這有利於流感病毒的傳播。流感病毒可以通過飛沫傳播，當一個感染者咳嗽或打噴嚏時，周圍的人可能會吸入病毒並感染。

在本港，每年一至三月都是冬季流感的高峰期，過去就曾有研究指出，流感病毒感染者病發後，首三日出現心臟病發及中風之風險，高達9.8倍及7.8倍。

感染流感隨時引發心臟病？

外媒《SELF》訪問了美國非侵入性心臟病專家Estelle Darlyse Jean，他指出，當人體感染流感時，我們的身體會產生發炎反應以抵抗病毒。但這個過程可能使你的血壓升高，進而導致動脈阻塞，擾亂血液流動。亦有部份研究指出，流感病毒可能會直接入侵心臟，導致病毒性心肌感染，從而引發心肌炎或出現慢性心臟衰竭等問題。

2類人士風險特別高！

Jean 醫生表示，雖然任何人都可能因感染流感而導致心臟問題，但有2類人士面臨的風險較高：

1. 患有心臟疾病的人



心臟病患者，特別是患有心臟衰竭、冠心病或其他心臟問題的人，因為他們的心臟本來就處於較弱的狀態，一旦感染流感，可能會增加心臟事件發生的風險。

2. 高血壓患者



高血壓本身就是一種心臟風險因素，流感可能使高血壓患者更容易出現心臟問題。

Jean 醫生又補充，其他健康狀況，例如糖尿病、腎臟疾病、中風病史或免疫系統受損等，都可能會增加流感導致心臟併發症的風險。此外，吸煙、久坐的生活方式以及不良飲食習慣等因素同樣會提高風險。

6招提升自我防護力（按圖👇👇👇）

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做足6點預防冬季流感

1. 接種流感疫苗



接種流感疫苗是預防流感最有效的方法之一。疫苗能夠幫助身體產生抗體，提高抵抗流感病毒的能力。

目前流感疫苗主要有兩種類型：

- 滅活流感疫苗注射劑；

- 減活流感疫苗噴鼻劑。

一般建議在每年秋天時分接種流感疫苗，接種疫苗後約兩星期，體內便會產生足夠抗體對抗流感。

2. 保持良好的個人衛生習慣



勤洗手是預防傳染病的關鍵。梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並抹乾。尤其是在接觸過公共場所或與他人接觸後。

3. 避免接觸已感染者



盡可能避免與已感染流感的人密切接觸。如果你自己感染了流感，請在家休息，避免外出以防止傳播病毒。

4. 保持健康生活方式



保持充足睡眠、均衡飲食、適量運動和遠離壓力可以增強免疫系統，有助於抵抗感染。

5. 規律打掃和消毒



保持家居環境清潔，經常消毒經常接觸的表面，如門把手、桌面和開關，可以減少病毒在家中的傳播。

6. 建議以下情況佩戴口罩



- 任何有發燒或呼吸道感染症狀的人士；

- 任何到訪或工作於高風險場所如安老院舍 / 殘疾人士院舍、醫療設施臨床區域的人士；

- 以及高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）前往人多場所例如乘搭公共交通等。

- 當呼吸道病毒的活躍程度預期會出現上升趨勢時，高危人士到訪公眾地方時應佩戴外科口罩，而市民在乘搭公共交通工具或在人多擠迫的地方逗留時亦應佩戴外科口罩。

吃什麼養肺顧氣管、增強免疫力？（按圖👇👇👇）

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