養肺｜正值流感、黴漿菌高峰期！中醫4實用建議助預防呼吸道感染

近日黴漿菌肺炎、流感等問題延燒，專家也提醒小心流感高峰即將來臨，呼吸道健康以及平衡免疫力變得格外重要！



如何預防呼吸道感染？流感或黴漿菌引起的咳嗽如何緩解？吃什麼養肺顧氣管？中醫師一次告訴你！

吃什麼養肺顧氣管、增強免疫力？（按圖👇👇👇）

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流感、黴漿菌肺炎有什麼差別？

台灣中醫師陳潮宗說明，流感致病原是流感病毒，可分為甲、乙、丙三型，因為很容易發生變異，所以容易造成大流行，主要症狀為發燒、頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛及咳嗽等；最常見的併發症是肺炎，包括病毒性及細菌性肺炎，其他還包括中耳炎、鼻竇炎、腦炎、腦病變、雷氏症候群及其他嚴重之繼發性感染。

黴漿菌肺炎致病原是黴漿菌，最常見的疾病型態為支氣管炎，特別是孩童，常見症狀為喉嚨痛、倦怠、發燒，以及長達數周甚至數月的咳嗽，估計約有10％的人會得到肺炎，常見症狀為黏液痰、發燒和發冷、呼吸困難、胸痛及倦怠。少數病人會有嚴重肺炎、氣喘發作、腦炎、溶血性貧血、腎功能異常及皮膚疾病等嚴重併發症。

從痰的顏色看疾病警號（按圖👇👇👇）

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如何預防呼吸道感染？中醫師4項實用建議

陳潮宗表示，流感和黴漿菌肺炎的傳染性都很高，但流感可透過接種流感疫苗來降低生病的機會，黴漿菌肺炎卻沒有疫苗可預防，且就算曾感染過黴漿菌也無法免疫。冬天在流感高峰還有黴漿菌肺炎的威脅下，民眾該如何做好準備？陳潮宗提醒以下4件事：

1. 配戴口罩：有呼吸道症狀如咳嗽，應戴口罩以防止飛沫傳播。

2. 勤洗手：使用清水和肥皂洗手，或使用含酒精的洗手液清潔雙手。

3. 可使用黃耆、人參、山藥，增加抵抗力、預防感染。

4. 若周邊的人已感染黴漿菌，還沒感染者可使用銀花、黃芩、魚腥草、甘草、菊花、薄荷，當茶水飲用作為預防。



流感或黴漿菌咳嗽如何緩解？

另外，流感及黴漿菌都會引發咳嗽，尤其黴漿菌肺炎讓不少人狂咳，想緩解咳嗽，陳潮宗提醒患者，在飲食上盡量以清淡飲食為主，減少刺激性食物及煙、酒；冰涼的食物也盡量避免。還有盡量避免熬夜、適度運動以及多補充水分及攝取適量維他命。

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吃什麼養肺顧氣管、增強免疫力？

針對這波呼吸道疾病盛行，從中醫角度，可以吃什麼養肺顧氣管、增強免疫力？陳潮宗建議以下食物：

1. 杏仁：祛痰止咳、疏肺部風寒；適用久咳、痰多、大腸燥結不順者。

2. 川貝：能止咳化痰、消腫散節；可治肺虛久咳、瘡瘍腫痛等病。

3. 白蘿蔔：有潤喉理氣、止咳化痰的功效，還可幫助腸胃消化，大人、小孩皆可食用。

4. 白木耳（銀耳）：可養陰潤燥、補肺益氣，適合肺虛久咳、病後體虛的病患食用。

5. 冬瓜：富含纖維及抗氧化劑，幫助增強免疫系統，預防流感和感冒。

6. 梨：有清熱、潤肺、化痰的功效；梨湯有助於強肺，預防感冒和咳嗽。



此外，近年不少研究指出，百里香藥草對於呼吸道症狀也有改善作用，陳潮宗表示，百里香有抗氧化、紓緩咳嗽、促進腸胃健康的功能，但要適量食用不要一次吃太多，否則很容易傷到脾胃，而高血壓患者、孕婦最好不要吃百里香。

▼養肺三妙招（按圖了解👇👇👇）

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治咳養肺配方：冰糖銀耳燉水梨

【材料】銀耳1朵、梨1顆、紅棗5粒、枸杞15粒、冰糖適量。

【做法】將水梨去皮切塊，紅棗用刀切一刀，白木耳泡水；把全部食材放入鍋中煮至軟即可，最後加入冰糖調味。



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