長者復康｜本港「以老護老」情況近五成　居家復康減照顧者壓力

香港人口急速老齡化，根據立法會秘書處資料研究組的數據顯示，2020年，21.2萬名長期病患當中，有接近五成的特定照顧者為60歲或以上，「以老護老」情況日益普遍，令人關注其照護情況及精神負擔。由資深職業治療師陳淦坤創辦的櫻楹軒，盼以專業醫療知識及有質素的社區照顧服務，為不同區分長者提供靈活上門復康服務、改善家居環境，⽀援長者在熟悉的住所居家安老，減輕照護壓力。



「其中一個個案的82歲先生患有輕微認知障礙症，不幸地，同樣患有認知障礙症的太太跌倒後不良於⾏。」陳淦坤描述「以老護老」的困境：「他們女兒已移民，兒子患上癌症末期，太太難以獲得適切照護，先生獨自照料太太很吃力，感到非常徬徨。」

櫻楹軒創辦人兼資深職業治療師陳淦坤向長者分享認知障礙症知識，推動社區教育。

「櫻楹軒介入後，為太太提供物理治療及職業治療訓練，協助她提升肌⼒及認知能⼒。同時亦為他們提供送飯服務、陪太太覆診等，不論復康及生活需要都多⽅⾯協助長者倆⼝。雖說是服務，他們曾回饋說有人恆常探訪及聊天，不止支援大增，更少了孤獨感，這也提醒我們這份工作的意義。」

櫻楹軒主要協助中風後、跌倒後及認知障礙症長者進行專業復康訓練。協助生理健康外，恆常探訪及聊天，亦有助降低長者孤獨感。

作為「長者社區照顧服務券」（下簡稱「社區照顧券」）的服務提供者，櫻楹軒服務對象主要是認知障礙症患者、慢性病者、中風患者及其照顧者，特別針對中風後、跌倒後及認知障礙症長者的專業訓練。其團隊由職業治療、物理治療、言語治療師及護理人員組成，銳意補體制外的需求，在病⼈的⿈⾦康復期迅速提供適切治療。

櫻楹軒物理治療師上門進行居家復康，把握在病人黃金康復期間以多元方式協助恢復，除了儀器紓痛，亦會替患者在痛處進行針灸。

櫻楹軒言語治療師攜同專業醫療儀器為病人訓練進食及吞嚥，能準確知道有否用對肌肉及其肌肉強度。

櫻楹軒物理治療師攜同專業醫療儀器上門，為痛症患者提供藥物以外的選擇，減省長者來回診所或醫院的不便。

「透過社區照顧券，我們能因應長者狀況，提供多元化復康服務。」陳淦坤分享另一個個案指，83歲婆婆因跌倒需留院一段時間，雙腳漸感乏力。雖然出院後一直定期到醫院覆診及進行物理治療，但一直未見好轉。最近，櫻楹軒的物理治療師上門為婆婆進行居家復康，並替她在痛處進行針灸，把握在黃金康復期間以多元方式協助恢復。婆婆回饋感到腳力明顯回復，還能在助行架協助下成功走動幾步，她笑逐顏開，對復原信心大增。

櫻楹軒專業治療師會因應長者病況制定復康計劃，協助長者進行不同肌力復康訓練。

陳淦坤續描述支援概況：「現時公營的社區⽀援計劃有服務時間上限，計劃完結後，⽀援網會出現缺⼝，長者若未即時獲安排進護老院，觀察健康的空窗期就會出現。」而櫻楹軒會靈活地為有需要長者安排即⽇評估，甚⾄彈性地在非辦公時間提供服務，務求把握⿈⾦康復期設計復康治療，訂立有助改善⾝體機能、⼼理及環境的個人化復康照顧計劃，協助他們在熟悉的居住環境復康，在家好好安老。有需要人士可前往網站 https://www.silverblossoms.com.hk 查詢。