便秘｜大便不宜超過1時間？改善排便習慣 醫生籲勿帶2物入廁所！

大便是生理上重要的一環，每一個人都希望如廁的時間是輕鬆又愉快的。不過，若患有便秘問題，就要留意一下上廁所的時間，否則隨時危害腸道健康！有醫生就警告，大便時間不宜超過10分鐘，否則可能引發肛門撕裂等5大恐怖後果；同時，也要避免帶兩個物件入廁所，以減低風險。



（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

早前，台灣大腸直腸科醫生吳蒨在當地健康節目《醫師好辣》指出，導致如廁時間變長的原因有很多，有些男士可能在生兒育女後，會視廁所為唯一的淨土，導致排便時間因而增加；部分人可能大便較乾或硬，需要較長時間排便；亦有人可能只是坐在馬桶上，什麼都不做，也不出力排便。

大便時間過長會引發甚麼問題？

吳醫生提醒，一般情況下，大便時間不宜超過10分鐘，若如廁時間過長，有機會為健康帶來５大影響：

1. 痔瘡症狀惡化



如果患者本身已有痔瘡，長時間坐在馬桶上，即使不出力仍有可能導致瘡惡化。因為馬桶的中空設計，會令血液隨重力往低處流，流向肛門痔瘡患處淤積，導致病情加重。

2. 疝氣



若排便時需要長時間用力，會令腹壓增加，肚內的器官也會被壓往低壓的地方，容易導致裂孔疝氣、腹股溝疝氣等情況出現。

3. 肛裂



如果糞便太硬，需要長時間用力擠，可能令肛門突然疼痛，出現肛裂問題。「肛裂」即代表肛門附近黏膜組織出現破口，導致排便疼痛。

4. 肛門膿瘍



若因長時間排便而引發肛裂，有機會惡化成肛門膿瘍。肛門膿瘍是指在肛門或直腸附近，感染後形成一個有膿的腔洞。肛門膿瘍患者有機會接受抗生素治療，甚至需接受引流手術。

5. 肛門瘻管



肛門瘻管其實由肛門膿瘍引起，與肛裂惡化、長時間排便有關。當肛門膿瘍破裂，膿液流出，膿瘍消腫後，遺留在肛門與肛門周邊皮膚之間、相連的不正常管道就是「肛門瘻管」。

去廁所不宜帶2物件

吳蒨醫生指出，要減少上廁所的時間其實很簡單，只要如廁時甚麼也不要帶，包括手機、書籍等，就能避免在廁所內打發時間，導致排便時間過長。

6妙招告別宿便（按圖看清👇👇👇）

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上廁後10分鐘仍未能排便該怎麼辦？

美國結直腸外科醫師 Lai Xue 曾指出，馬桶的橢圓形座墊使直腸處於比一般椅子更低的位置，這會加重了骨盆底的負擔，使肛門血流長時間集中在肛門，從而增加痔瘡和直腸脫垂（即部分腸道滑出原位）的風險。

Lai Xue 建議，如果坐在馬桶10分鐘仍無便意，就應離開馬桶。相反，走動一下反而有利於排便，因為運動可以刺激腸道肌肉產生排便。另外，亦要補充足夠的水分並食用高纖維食物，以維持排便規律並避免過份用力。

怎麼才算是便秘？何時需要求醫？

根據衛生署資料，便秘是一個常見的問題，通常指排便習慣改變，排便變得不頻繁(每週少於3次)，糞便太硬或太小，或是很難排便。

至於何時需要求醫，衞生署提醒，大多數便秘問題都可以在家中自行處理，但若出現以下情況應諮詢醫生，包括：

- 便秘是近期才出現



- 情況嚴重和/或感到非常痛楚



- 便秘持續三週以上



- 大便有血



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