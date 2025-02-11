健康生活｜研究發現：過去8年人類大腦微塑膠激增50%！

正視微塑膠污染問題刻不容緩！隨著全球微塑膠污染的加劇，過去數十年人類大腦中的微塑膠含量愈來愈多。早前，一項美國研究發現，根據在2024年初收集的人類腦部樣本顯示，腦組織所含的微塑膠碎片比起八年前增加了50%。



學術期刊《自然醫學》（Nature Medicine）於本週一（2月3日）刊登了一份由美國新墨西哥州立大學教授 Matthew Campen 研究團隊所發表的報告。

研究人員分析了來自美國新墨西哥州、2024年去世的24名個體的組織樣本，並將其與2016年的28個樣本進行對比。結果發現，在平均年齡約45至50歲的健康個體腦組織中，每克組織中塑膠微粒含量達4800微克，相當於大腦的0.5%重量。換算下來，總重量約等於一個塑膠湯匙。

Campen 教授補充，相較2016年，如今的人體大腦的微塑膠含量增加約50％，意味著當今我們的大腦已經有0.5%被塑料佔據了。

報告又提及，在肝臟和腎臟樣本中亦能發現塑膠微粒，但其含量遠不及腦部樣本。另外，在患有認知障礙症的群體中，其大腦的塑膠微粒含量尤為驚人，塑膠濃度約為正常人的6倍。不過，研究人員強調暫時難以確定塑膠會否引致神經退化病變。

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微塑膠如何進入人體？

微塑膠源自於塑膠垃圾，當塑料製品暴露在自然環境中，便會逐漸分解成微小的塑膠微粒。過去的研究已經發現塑膠污染在人體中的普遍存在，這些微塑料可能通過不同途徑進入人體，例如食物、飲水或呼吸。曾有研究表明，塑料微粒可能存在於食物中，尤其是海洋生物如魚、蝦等體內，當人們食用這些受污染的食物時，微塑料便會隨之進入人體。此外，塑膠微粒也可能通過飲用水系統，被人體攝入。

Campen 教授表示，當人們使用被塑膠污染的水灌溉田地，又利用這些農作物餵養牲畜，最終又使用牠們的糞便灌溉，這一系列的舉措都會導致污染加劇。

雖然目前對於塑膠微粒對人體健康的具體影響仍未有定論，但已有研究表示，微塑膠會引發發炎、損害細胞、破壞器官功能並改變免疫反應，長期暴露於微塑料隨時會對人體健康構成潛在風險。因此，避免或減少暴露於塑膠污染是非常重要的。

減少塑膠微粒污染 日常生活留意6點

避免塑膠微粒對環境和人體造成潛在危害是非常重要的。以下是一些方法可以幫助您避免塑膠微粒：

1. 減少使用塑料製品：盡可能減少使用一次性塑料製品，如塑料袋、塑料瓶等，轉而使用可重複使用的替代品，如帆布袋、不銹鋼水瓶等。



2. 選擇天然纖維衣物：選擇穿著天然纖維（如棉、麻、羊毛）製成的衣物，減少合成纖維在洗滌過程中釋放的微纖維。



3. 選擇不含微塑料成份的化妝品：選擇不含微塑料顆粒的化妝品，特別是避免使用磨砂產品。



4. 妥善處理廢棄物：適當分類和處理垃圾，避免將塑料製品隨意丟棄到環境中，以防止它們變成塑膠微粒。



5. 安裝篩濾設備：在家中安裝適當的水淨化設備或過濾器，以幫助去除飲用水中的微塑料。



6. 支持環境友好的產品：支持使用可生物降解或可再生材料製造的產品，這有助於減少塑膠微粒的產生。

