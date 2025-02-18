聽覺健康｜女子日戴降噪耳機5小時 疑致聽覺處理障礙難理解指令

隨著科技發展，人們對耳機聲音品質的要求愈來愈高，許多品牌都陸續推出降噪功能，隔絕環境噪音，好讓自己沉醉在音樂的世界中。不過，這些降噪功能或者會為你帶來意想不到的健康問題。英國就有一名25歲女子懷疑因每天長時間佩戴降噪耳機導致「聽覺處理障礙」，出現了無法辨別聲音來源的狀況。



據英國媒體《BBC》報道，25歲的蘇菲（Sophie）在一間公司擔任行政助理，但她工作時常出錯，長期被上司批評工作疏忽，「不專心聽指令」。

蘇菲表示：「即使我能聽到有聲音，我也無法聽出聲音來自哪裡。我知道那是那個人的聲音，只是我無法快速想出來。」然而，聽力檢測顯示，她的聽覺並沒有任何明顯問題。

蘇菲不認為是自己的失誤導致工作出錯，後來她找到一位聽力專家作進一步測試，並被診斷為「聽覺處理障礙（APD）」，這是一種大腦難以理解聲音和說話的神經病症。

報道指出，蘇菲自小就在安靜的鄉間農場長大，直至幾年前到倫敦念大學，她才注意到自己的聽力發生了變化，特別是很難辨別聲音的來源。蘇菲回憶指，在大學時期，由於總是無法清晰地聽到老師講課的內容，她很少會去教室上課，轉而選擇線上課程。而在社交場合中，酒吧等吵雜環境的背景噪音讓她也常常感到困擾，甚至還得提早離開活動。

蘇菲患有「聽覺處理障礙」的具體原因尚不清楚，但替她檢查的聽力學家認為，蘇菲過度使用降噪耳機、每天佩戴長達5個小時，可能是導致這種症狀的原因之一。其他聽力學家也同意這一觀點，並表示需要對長期使用的潛在影響進行更多研究。

主動降噪耳機不一定好？ 長用或致腦內失調耳鳴？

主動降噪耳機不一定好？ 長用或致腦內失調耳鳴？ (資料圖片)

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專家：長期戴降噪耳機或影響篩選聲音能力 建議開1模式

但英國聽力學會副會長 Claire Benton 認為，日常習慣以外力阻擋環境聲音，大腦有可能會「忘記」怎麼篩選聲音。 「戴上耳機後，你幾乎創造了一個虛假的環境，只聽你想聽的聲音，而你不需要為此而努力。」

他續說：「大腦中那些更複雜、更高層次的聆聽技能只有在十多歲時才真正完成開發。因此，如果你在十多歲時就戴上降噪耳機，並一直處於這個虛假的世界中，那麼你處理語音及噪音的能力就會稍微延遲。」

另外，聽力學家安吉拉·亞歷山大博士（Angela Alexander）也建議，應減少戴耳機的時間，如要戴降噪耳機，可開啟通透模式，讓環境聲音適量進入，以減少傷害。

▼長期戴耳機或致聽覺永久受損？（按圖看清👇👇👇）

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