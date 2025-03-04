38婦女節 | 30歲以上女士婦科體檢推介 常見婦科病及婦檢項目一覽

女性隨著年齡增長身體容易出現不少毛病，要保持常駐的美麗風姿，就要透過身體檢查及早發現潛在疾病的警號，小編在下文會詳列三十歲以上女性們需要留意的婦科疾病及相關體檢推介，讓健康成為人生中不可忽略的課題！



常見婦科疾病您要知

月經失調



正常來說女性的月經的週期是21-35天左右，當女性經期的週期及經血量出現異常，例如經期週期過短或過長，經血量多至即時使用加長衛生巾仍要隔一小左右就要更換等等，抑或經期少於兩天亦屬月經失調。月經失調的因素可以由於心理原因例如壓力過大、荷爾蒙分泌出現異常、體重突然劇變、甚至是婦科疾病引起，如子宮內膜增生、子宮頸癌等等。而如果長期月經不調的時候，會有機會子宮內膜增生，而當本該排出的內膜長期留在子宮會容易誘發子宮病變，甚至增加患癌的風險。

女性的經期一般維持多久？ 正常來說女性的月經的週期是21-35天左右。

陰道炎



陰道炎可以發生在任何年紀的女性，特別在性生活頻繁，以及正值生育年齡的女性較易患上陰道炎。陰道炎的產生可由不同因素所引起而使症狀有差異。如果是細菌引起的陰道炎通常是因為陰道內微生態出現異常而產生，症狀會出現白帶突然增加甚至有異味。念珠菌陰道炎由念珠菌引起，而出現的原因由於陰道環境變化成適合念珠菌繁殖的溫床，例如患有糖尿病、長期使用類固醇、懷孕等等，如感染患者的白帶會呈現乳酪狀，外陰位置異常痕癢。另外性病亦會有機會引發陰道炎，而一旦感染陰道炎而未及早發現並治療，嚴重可引致盆腔炎甚至不育。

陰道炎可引發什麼嚴重疾病？ 由性病引發的陰道炎如未及早發現並治療，嚴重可引致盆腔炎甚至不育。

子宮內膜移位症



子宮內膜移位症是由於原本應在子宮內的內膜組織會剝落並成為經血排出體外，一旦未排清並出現在體內子宮外其他地方，就會形成病變，例如在卵巢就會產生巧克力囊腫，如果在子宮肌層就會是子宮肌腺症。子宮內膜移位症常見的症狀包括近似經痛的盆腔痛、性交疼痛、月經異常等等。而由於子宮內膜移位症的患者可以沒有任何症狀，直至囊腫破裂才流進體腔而出現痛感才知悉，所以一般需要進行超聲波檢查來發現問題所在，由於子宮內膜移位症可造成輸卵管阻塞，所以嚴重起來可以引致不育問題，盡早發現就能降低影響生育的風險。

子宮內膜移位症常見的症狀有哪些？ 子宮內膜移位症常見的症狀包括近似經痛的盆腔痛、性交疼痛、月經異常等等。

子宮肌瘤



子宮肌瘤指的是生長在子宮的纖維瘤，形成的原因在於子宮內出現平滑肌的病變或增生，並分為子宮黏膜下肌瘤、子宮黏膜中肌瘤、子宮黏膜下肌瘤三種類型。大部份的子宮肌瘤是良性並不會引發子宮癌，然而由於很多患上子宮肌瘤的女性均沒有症狀，因此需要透過體檢來發現，一旦肌瘤過大就會引起腹痛，雖然大部份肌瘤是良性種類，但肌瘤的大小及位置亦有影響生育的風險，例如會提高流產風險、難以懷孕、當中子宮黏膜下肌瘤甚至可令骨盆受壓迫影響其他器官等等。子宮肌瘤出現的原因醫學界沒有一個明確的定論，只了解與雌激素有關，而且發生的機率以40至50歲女性為主。

子宮肌瘤是惡性居多嗎？ 大部份的子宮肌瘤是良性並不會引發子宮癌，然而由於很多患上子宮肌瘤的女性均沒有症狀，因此需要透過體檢來發現，一旦肌瘤過大就會引起腹痛，雖然大部份肌瘤是良性種類，但肌瘤的大小及位置亦有影響生育的風險。

子宮頸癌



根據香港防癌會資料指出，由國際性的臨床研究發現，絕大部份的子宮頸癌個案均由數種高危至的人類乳頭瘤病毒引起。人類乳頭瘤病毒如果屬於低危險度只會形成生長在身體上疣，而高危險度的人類乳頭瘤病毒可性行為傳播至子宮頸並導致癌症的發生。子宮頸癌的高危人士主要是有頻繁性行為、長期口服避孕藥達五年以上、免疫力系統出現異常以及感染了人類乳頭瘤病毒特別是HPV 16及18這兩種的女性。而子宮頸癌在初期並沒有明顯病徵，往往在中至後期出現性交疼痛，月經異常等徵狀才有些端倪，然而往往已錯過了黃金治療期。透過進行盤腔超聲波掃描進行影像分析來發現問題。

子宮頸檢查多久做一次？ 女性應從二十五歲開始家期接受子宮頸癌檢查，首次檢查正常後於第二年進行一次檢查，然後可以大約三年接受一次檢查。

子宮下垂



子宮下垂是子宮從體內原本的位置下垂到陰部甚至使陰道口現異常突出的現象。而子宮下垂常見的原因分別跟懷孕及生產時傷及骨盆腔的肌肉及神經，或是由於自然老化骨盆肌肉出現鬆馳，甚至日常長期搬運重物令腹部受壓亦會增加患上子宮下垂的機會。而輕度的子宮下垂其實並無明顯病徵，較嚴重時會出現尿頻甚至失禁的症狀。子宮下垂最嚴重的程度可以使子宮體都掉露到陰道外，通常需要醫生運用陰道內診，即利用陰道壓嘴將陰道張開作內部視診。

卵巢癌



香港癌症資料統計中心的數據顯示，在二零二零年女性因癌症死亡的數字中卵巢癌個案排第六位。然而曾有研究機構訪問超過五百名本地婦女對於卵巢癌的認識，達三成受訪者不知道卵巢功能，更有些婦女以為卵巢癌只是罕見的疾病，對卵巢癌的認知未達足夠的程度。，而當卵巢出現惡性的腫瘤就是卵巢癌的代表。根據癌症基金會的資料顯示，卵巢癌可細分為４個類別，分別為上皮性卵巢癌、生殖細胞卵巢癌、性索間質癌、交界性腫瘤。因為卵巢位置深在盤腔，所以卵巢癌的症狀在初期並不明顯，甚至與腸胃不適有些相似，直至腫瘤增大時才會引起腹部嚴重不適。所以如果沒有進行定期健康檢是較難從表徵中識別出來。而一旦在癌變的第三、四期才發現的話，架存活率只剩下不足四成甚至跌至一成。

卵巢癌容易自我察覺嗎？ 卵巢癌的症狀在初期並不明顯，甚至與腸胃不適有些相似，直至腫瘤增大時才會引起腹部嚴重不適。所以如果沒有進行定期健康檢是較難從表徵中識別出來。

骨質疏鬆



骨質疏鬆症是有關骨骼新陳代謝的疾病。由骨質密度下降使骨骼的結構脆弱失去應有堅固度，而以致容易斷裂。據香港中文大學收集的數據分析指出，單是本港現時65歲以上的女性已約有一半比例患上骨質疏鬆，特別是更年期後流失骨質的程度是最高。所以隨著年齡增長，患上骨質疏鬆症的機會越高。但如果後天因素做得不足，如飲食不良或在生活習慣方面，沒有適當維持骨骼健康，令骨質流失的速度比率加快的話，就會大大提早患上骨質疏鬆症。近年亦開始出現二十至三十歲的族群有骨質疏鬆的新聞浮現。因此骨質疏鬆並非只是老年時候的出現的問題，而及早預防更有助減慢骨質的流失。

乳癌



乳癌是早期發生於乳房的癌症，而乳房是由脂肪、結締組織以及乳腺組織組成的器官，而其中乳線有產出乳汁的功能，但當乳腺細胞失控生長就會成為腫瘤，而腫瘤亦有分為惡性及良性，乳癌就是屬於惡性的腫瘤，如嚴重時更會擴至其他器官。而男女均有機會患上乳癌，不過患者仍是以女性為主。乳房超聲波檢查是本港常見的其中一種檢查乳癌的方法，原理是透過發射超聲波來掃描乳房及腋下，並利用音波製造出高解像度的圖像，從而辨認出是否為乳癌的惡性腫瘤，或是其他有關乳房的疾病。乳房超聲波檢查準確度可高達95%，過程亦不會有幅射產生。

如何從體檢發現乳癌的隱患？ 乳房超聲波檢查是本港常見的其中一種檢查乳癌的方法，原理是透過發射超聲波來掃描乳房及腋下，並利用音波製造出高解像度的圖像，從而辨認出是否為乳癌的惡性腫瘤。

內分泌失調



內分泌失調可對身體產生不同程度的影響，疾病。內分泌失調有機會提早迎接更年期，有機會引起陰道乾澀、潮熱等徵狀，而由於更年期會雌激素分泌不足，亦易會引發骨質疏鬆、心臟及血管等疾病。另外多囊卵巢綜合症是內分泌失調的引發的疾病，如果體內雄激素過多，會礙於月經期間排卵，未排出的卵泡會在卵巢內形成多個小囊， 引發肥胖，月經失調，嚴重甚至會不孕。透過定期檢查追蹤體內賀爾蒙的情況，有助及早發現身體潛在的健康狀況，作出適當的預防及治療，從而更積極面對生理上的轉變。坊間亦有不少專業機構提供全面的賀爾蒙檢查，讓大家更準確掌握自身的賀爾蒙水平。

30歲以上女士婦科檢查精選

由於不同婦科疾病都有一個相似的狀況—在疾病輕微的時候往往難以自行察覺，要等到病情嚴重才發現的時候，就已經錯過了黃金醫治期。所以預早進行身體檢查可以及早發現身體潛在的疾病風險，而由於身體情況時刻都在變化，最理想是每年都至少進行一次全面性的健康檢查，而女性應從二十五歲開始接受子宮頸癌檢查，首次檢查正常後於第二年進行一次檢查，然後可以大約三年接受一次檢查。

綜合全面型

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檢查內容包括：一般檢查、視力測試、心電圖、肝功能檢查、腎功能檢查、糖尿病、血中脂肪檢查、癌症篩查、甲狀腺、貧血、痛風、骨骼及肌肉、尿液常規



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超聲波掃描檢查是透過高頻率音波穿過人體皮膚，將身體各個器官及組織顯示成實時圖像，從而觀察器官的運作及血液流過血管的過程，超聲波掃描對人體無痛無害，亦沒有輻射，準確可靠且安全。透過檢查得知體內器官及血管的健康狀況，從而作出對應的生活習慣改善或進一步診斷治療。



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女仕超聲波檢測 50 項 可以就乳腺超聲波及腋下淋巴超聲波及卵巢超聲波或子宮超聲波二選一，其餘計劃內包括基本健康評估超聲波骨質密度檢查、全血色計、尿常規、心血管硬化程度、SEMG電腦脊骨檢查以及專業醫護人員講解報告。



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30+女士優越全面健康體檢套餐透過檢查身體狀況，評估女性生殖健康的某些要素的檢查，套餐包括：子宮頸癌檢查、子宮頸細胞感染, 適合30歲或以上女性認知全面身體健康情況。此計劃包括血液檢驗、糖尿病評估、腎功能、肝功能測試、肝炎檢測、痛風評估、甲狀腺評估、血脂分析、關節炎檢測、子宮頸癌檢查等。



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有一些香港婦女常見的疾病，例如子宮頸癌等，早期都沒有明顯的病徵，近年的患者更加有年輕化的趨勢。其他常見的現代都市病，如糖尿病、心血管疾病、高血壓及骨質疏鬆症等，亦為婦女的健康帶來威脅。 根據香港癌症基金會的統計顯示，子宮頸癌是本地第四大女性癌症殺手。隨著女性的健康意識抬高，愈來愈多人主動進行子宮頸檢查，凡有性接觸的女士, 建議每年進行一次子宮頸細胞檢驗 (柏氏抹片)。此計劃適合 40歲或以上女士, 包括血液檢驗、糖尿病評估、腎功能、電解質干擾分析、肝功能檢測、肝炎檢測、痛風評估、甲狀腺評估、血脂分析、骨骼代謝檢查、關節炎檢測、肝癌指數、子宮頸癌檢查等。



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子宮／陰道主題針對性檢查

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子宮頸抹片檢查(又名柏氏抹片檢查，英文為PapSmear)是現時最有效篩查子宮頸癌的方法，可以快捷而簡單地檢測子宮頸細胞異常。子宮頸抹片檢查是一種能夠發現子宮頸細胞早期異常變化的簡單測試，發現異常的話，醫生可以及早作出適當的處理，防止這些不正常細胞進一步發展成具侵略性的子宮頸癌。數據顯示，柏氏抹片定期檢驗，能預防90%以上的子宮頸癌。



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💖香港仁和體檢 re:HEALTH 念珠菌及滴蟲塗片 T&M Smear $231

念珠菌及滴蟲塗片有助發現陰道炎的侵襲。單純性念珠菌陰道炎包含偶發性念珠菌陰道炎、輕微到中度念珠菌陰道炎、可能是白色念珠菌感染或發生於免疫健全女性；而複雜性念珠菌陰道炎包含反復發生念珠菌陰道炎、重度念珠菌陰道炎、非白色念珠菌感染或發生於患有糖尿病、免疫不全女性。滴蟲陰道炎為第三常見的陰道炎，女性會有大量膿狀且惡臭黃綠色陰道分泌物，會伴隨排尿困難、性交疼痛或是下陰搔癢，症狀多發生在生理期中或剛結束時。

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💖莊柏醫療－13項綜合婦女月經不調檢查 $2000

莊柏醫療推出13項綜合婦女月經不調檢查，女士們有需要請盡快檢查，及早預防或治療13項檢查包括體質指標BMI、促甲狀腺激素、游離甲狀腺素、游離亞甲狀腺素、雌二醇黃體生成激素、卵胞刺激素、催乳激素，檢查包括中、英文報告及醫生一次會診講解報告。



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更年期及抗衰老賀爾蒙檢查

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女士面對更年期老化逆轉，預早了解老化過程中的身體變化！人體大腦主宰了一部份老化的機轉，其中一項就是賀爾蒙的波動。隨著年齡增長，體內腦下垂體分泌生長激素會跟隨下降，引致肝臟製造胰島素生長因子跟着降低。因此導致肥胖、肌肉跟骨頭質量下降、運動耐受度降低、心情低落、容易疲倦等症狀。『尚醫健康』讓您『及早發現，盡快預防』。



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都市女性生活壓力大及節奏急速,不良作息時間容易為身體帶來龐大負擔。莊柏醫療32項綜合都市女性荷爾蒙及更年期檢查組合，檢查項目包括女士荷爾蒙水平, 甲狀腺及貧血檢查, 幫助妳了解更年期,荷爾蒙失調或貧血引致的不適，監測相關指數有助妳盡早發現身體平衡, 及早作出生活習慣的改變，重拾活力。計劃適合25至60歲女士。



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