肺癌是香港五大的常見癌症之一，在二零一九年的患癌人數當中，有15.9%的病人是患有肺癌，同時肺癌亦是香港頭號致命的癌症，根據衛生防護中心的數據顯示，二零二零年多達3910人死於肺癌，並癌症死亡人數達26.4%。故此肺癌對香港人的健康是不可忽視的威脅，不過是否只有煙民才會有機會得癌症嗎？肺癌的檢查方法又有哪些分別？現在小編為您逐一介紹。



肺對身體的貢獻

肺是人體呼吸系統最重要的器官，分左右兩邊並位於胸腔之中，結構上主要由氣管、支氣管、細支氣管、肺泡管以及肺泡組成。空氣進入我們的身體的過程稱為外呼吸，吸氣會經口或鼻再進入氣管、支氣管以及細支氣管輸送到肺泡內，並由肺泡吸收空氣內的氧氣，血液從肺泡取得氧氣輸送到身體不同地方，同時並將二氧化碳排出，完成氣體的交換，維持人體的新陳代謝。

其實即使沒有吸煙的習慣，也有機會患上肺癌

你是肺癌高危人群之一嗎？

吸煙是公認危害肺部的一種不良習慣，因為煙草內有達數千種化學物質，當中有不少致癌物會從吸煙進入肺部，而煙草的煙霧會引致肺部產生炎症反應，損害肺部組織以及肺的修復能力，並大大提高患肺癌的機會。那麼是否只有吸煙人士才會有機會患上肺癌呢？雖然吸煙是患上肺癌的其中一種主要因素，不過亦有病例指出即使沒有吸煙的習慣的人士，也會有機會患上肺癌，而增加患上肺癌的風險因素分別如下：

年齡增長：根據癌症基金會指出，65歲以上長者患上肺癌的比例高於年青人



吸入二手煙：二手煙就是被動地吸煙，風險只比吸煙低，不過對人體產生危害不能忽視。而曾有報道指河南曾有一名女子因長期入丈夫的二手煙，最後與丈夫一同患上肺癌



職業空氣污染：長期吸入工業用的化學物質抑或油煙例如廚房烹煮、消毒劑、清潔劑、天拿水、油漆等等



居家空氣污染：一些老舊建築材料如石棉便是一級致癌物，如果日久失氛而暴露於空氣中就會產生空氣污染。另外平日燒香、煮食油煙等也是造成空內空氣污染的因素



環境空氣污染：汽車排放的廢氣、工廠排出的污染物等等



肺癌就只有一種？

所謂的癌與細胞分裂有關，細胞一旦出現不正常分裂並積聚增生就會出現腫瘤，癌症就是惡性的腫瘤，會破壞周邊的組織並經淋巴系統或血液入侵身體不同部位。而肺癌就是肺部惡性細胞增生的腫瘤，根據衛生防護中心指出，肺癌是本港最常見的癌症，並於二零一九年的癌症新病患之中，有接近兩成是屬於肺癌的個案，所以肺癌對健康的威脅不能忽視。

以種類及分佈的位置來說，肺癌主要分別為兩個類別：小細胞癌及非小細胞癌，兩者的生長速度、轉移率、康復率都有所不同。

小細胞癌：小細胞癌大多數由吸煙所導致，一般分佈在呼吸道中央位置，雖然小細胞癌對化學治療的反應比非小細胞癌良好，不過它的生長速度以及擴張速度快，大多數已在癌症初期經由淋巴系統或血液入侵其他器官，故此沒法用手術切除，而正因擴散速度快，患者發現時癌細胞有機會已轉移多處，使康復率不太理想。



非小細胞癌：以其名，非小細胞癌的細胞體積比小細胞癌大，常見度亦比小細胞癌高，非小細胞癌當中又細分為腺癌、鱗狀細胞癌以及大細胞癌，分佈位置分別在肺部中央、肺部周邊以及肺的表面，並且其生長速度以及擴散速度較小細胞癌慢。

．腺癌：肺癌中較為常見的種類，常見於肺部的外層，生長速度較慢，患者比較多是基因突變有關聯，患者的年齡通常亦較年輕。

．鱗狀細胞癌：鱗狀細胞癌發病位置常見在肺的中央位置抑或氣管的內壁，其腫瘤位置易阻塞氣管導致肺葉受損，擴散速度較慢，而且患病因素與吸煙最為相關。

．大細胞癌：發病位置常見於肺臟的表面，擴散的速度較快並易於癌症早期轉移型身體其他器官



肺癌期數有什麼分別？ 根據癌症基金會指出，小細胞癌以及非小細胞癌的擴散的期數及程度都不同。

小細胞癌：

局限期：癌細胞只存在於其中一邊的肺葉內以及四周的淋巴，能夠以放射治療處理

廣發期：癌細胞擴散至兩邊肺葉甚至身體其他部位，治療方式只局限於化療的方式



非小細胞癌：

第一期：前期腫的範圍大約在肺葉及淋巴結，後期擴散至支氣管，可以手術切除



第二期：腫瘤體積增大，並入侵病發位置附近的淋巴結，可以手術切除，並有機會要其他治療配合



第三期：腫瘤已擴散至肋膜、橫隔膜、主支氣管等，並有造成肺萎縮的風險，只有少部分可以手術切除，需要使用化療及放射治療



第四期：腫瘤已擴散至整個肺部，以及其他器官如心臟、腦部等等，需要使用較進階方式治療如標靶治療

肺癌常見症狀

肺癌常見症狀

．持續咳嗽

．聲沙

．深呼吸時胸部感到不適

．痰中帶血

．頸出現淋巴腫塊

．異常疲倦

．氣喘

．體重下降

．指尖圓鼓腫脹

．食慾不振



肺部健康檢查

肺部健康檢查你要知

坊間的體檢中心的肺部檢查分別有電腦斷層掃描及肺部Ｘ光，而低劑量胸腔電腦影像掃瞄是一種較安全的新技術，好處是可以大大減低輻射量，並且更能發現初期的腫瘤，有助及早醫治，提高康復率。而肺部Ｘ光則透過Ｘ特線檢查肺部的健康狀況。

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．早期肺癌檢查-低劑量電腦斷層掃描適合40歲人士、家族有肺癌病史、長期吸煙或吸入二手煙人士，低劑量胸腔電腦影像掃瞄是一種較安全的新技術，與傳統技術相比，能大大減低輻射量，可進行健康篩檢，目的是為病人找尋最合適的治療方法以減低肺癌引致的死亡率。現時購買體檢計劃更送香港品牌口罩 50個裝 2 盒，送完即止。



新領域體檢 全面早期肺癌檢查-低劑量電腦斷層掃描 $3,800

． 計劃包含低劑量胸腔電腦影像掃瞄、肺癌影像檢查、心臟風險評估、體格、血液檢查等等，以便得知患癌的風險，並包含驗身報告及醫生解讀報告。



滙潼醫療 全方位癌症指標檢查連專科醫生解讀報告 $1,960

．滙潼醫療主要提供各類專科微創手術和急性手術治療，並為嬰幼兒丶兒童及成人提供身體檢查、疫苗接種、化驗、過敏測試、基因檢測、癌症篩查、復康服務等服務。計劃包含多種癌症指標及相關檢查，指標檢查覆蓋多項癌症包括肺癌、胃癌、大腸癌、鼻咽癌、肝癌等等。女士相關檢查包括乳癌，男士相關檢查包括前列腺癌以及睪丸癌。



全仁醫務中心 X光肺部檢查 $1,120

．全仁醫務中心於2016年成立，為你提供一站式的頂級醫療保健服務。全仁結合了先進的技術和專業的醫療團隊，提供多元化服務，例如：健康評估，磁力共振，電腦掃描，乳房造影及超聲波掃描等。專業團隊由放射科醫生，放射技師，註冊護士和診所助理組成。我們致力以最好的服務滿足病人的需要。X光肺部檢查包括肺部X光檢查、血全像例如血紅素、血球容積、紅血球、平均血球容積等等，並由中心的註冊醫生諮詢以及解釋檢查結果。



禮護醫療服務 肺部健康檢查計劃 $1,800

． 肺部健康檢查計劃 適合35歲或以上之吸煙人士或已戒煙人士，或有以下一個或以上可疑病徵: 運動性呼吸困難、持續咳嗽、經常咳痰、支氣管炎、不明氣喘，服務包括家庭醫學專科醫生健康諮詢、血氧飽和度測試、肺部X光、肺活量測定檢查、解釋報告及跟進會診低輻射肺部電腦掃瞄等等



吸煙跟肺癌有著密不可分的因果關係，大家應當跟香煙說「不」，保持身心健康，不過大家同樣不能忽視的，是另一些有機會增加患上肺癌的風險因素-空氣污染。

近年有研究指出，空氣污染中包括有：二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物，或一些懸浮粒子等的致癌物，這些物質主是透過車輛排放至空氣之中。若致癌物長期濃度偏高及長期吸入，致癌的機會是相對較高。

在日常生活中，最有害的物質就是有吸入「二手煙」或「三手煙」，而長期處於空氣不流通的地方，容易積聚如香燭、煮食油煙油等產生的有害或致癌物質，長榮吸入也有機會引發氣管疾病或罹患肺癌的機會也較高。

改善空氣質素小貼士

辦公室

．避免將影印機放置離人群近的位置

．保持通風系統運作正常

．定期清理霉菌出現的地方

．變壞食盡快處理以免產生臭味

．如辦公室進行維修如含甲醛等化學物質，要妥善清除



居家

．窗戶盡量常開保持空氣流通

．定時清洗冷氣隔塵網

．避免在室內吸煙

．定期清理霉菌出現的地方



市面上的空氣清新機可助你淨化及過濾室內多種致敏源、細菌、塵埃、甚至甲醛等空氣污染物，時刻保持家中空氣清新，同時打造無菌家居，維持室內良好的空氣質素。

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