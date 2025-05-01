護髮｜每日洗頭係護髮定係傷髮？ 一文拆解洗頭次數迷思

你通常多久洗一次頭？為了保持頭髮的清潔和清爽，有人堅持每天洗頭，但也有人擔心頻繁 清洗會導致頭髮乾燥，甚至脫髮。那麼，每天洗頭究竟是護髮還是傷髮呢？



正常人平均每平方釐米的頭皮上，分佈著144到192個皮脂腺，這些皮脂腺不斷地分泌油脂。清洗頭髮後，大約 4 個小時，油脂就會重新覆蓋髮絲，使頭髮呈現自然的光澤和彈性。

事實上，這些油脂對頭皮是有益的。一方面，它可以防止頭皮乾燥，緩解頭皮水分流失的速度。另一方面，油脂也可以阻擋灰塵、細菌等。

一天不洗頭，頭髮上會有什麼？

皮屑



皮膚最外層是由很多層扁平且沒有細胞核的死亡細胞組成的。當這些細胞脫落時，下層的細胞會被推上來，形成新的角質層。

而當角質層細胞脫落時，就會變成一些白色的碎屑，亦即是我們口中的「頭皮」。

微生物



皮膚上聚集著各種微生物群，如細菌、真菌、蟎蟲等，它們以汗水、油脂、角質為食，正常情況下不會影響健康。

灰塵



一天沒洗的頭髮上，還可能有些灰塵，這取決於你當天所處的環境。

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該如何決定自己的洗髮頻率？

影響頭髮出油的因素有以下幾個方面：

1. 遺傳因素： 油性皮膚的人頭髮更容易出油。



2. 年齡： 處於青春期或青壯年時期，頭皮會更容易出油。



3. 荷爾蒙： 雄性 荷爾蒙會使男性比女性更容易出油。而女性在懷孕和月經期間，皮脂分泌亦會增加。



4. 生活習慣： 熬夜、作息不規律、心理壓力大等因素會加重出油。



5. 疾病： 脂漏性皮膚炎會導致頭皮油膩、產生 鱗屑和小 顆粒，並引起搔癢。



至於多久洗一次頭，這要根據自己的頭髮特徵來決定。如果平常不使用造形用品，一週洗 2~3 次即可；如果使用造形產品，可以一天洗 1 次頭；油性髮質者，可以每天洗髮 1 次，但不一定每次都用洗髮水；中性或乾性髮質者，清潔頭髮的頻率可調整為每週 3~4 次。

需要注意的是，普通去屑洗髮液一般可以每天使用，但含有「二硫化硒」或「酮康唑」成份的 藥物類去屑產品，只能在短期內使用或與一般洗髮液交替使用。若長期使用，可能會產生抗藥性。

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關於洗髮頻率，曾有研究人員在中國西安針對亞洲人開展了兩項研究。其中一項研究招募了1,500名參與者，年齡在18至75歲之間，分成了不同組別：

洗頭 ≤1 次 / 週；



2 次 / 週；



3~4 次 / 週；



5~6 次 / 週；



7 次 / 週（每日 洗髮）。



結果發現，隨著洗髮頻率的增加，頭皮狀況得到了改善：頭皮屑減少、瘙癢感減少、乾燥感減少，脫髮減少、頭髮脆性降低、頭髮光滑度增加等。

而另一項研究共招募了 60名 習慣低頻洗髮（≤2 次 / 週）的參與者，進行了為期 5 週的「大 改造」：第一階段（7天不洗髮）；第二階段（每日洗髮）。結果發現，參與者從低頻洗髮轉換為每天洗髮後，頭皮和頭髮的多項指標均得到了改善。每天洗髮組的頭髮油脂含量、氧化脂質水平、光澤以及水分吸收率等方面均優於7天不洗髮組。

專家建議，頭髮出油多的人，可以每1到2天洗 1 次，具體頻率因人而異，以頭髮不油膩、不乾燥為準。常出汗，或住在潮濕的地方，且頭皮油得發癢，就需要考慮每天都洗。

洗頭時忽略2件事隨時傷到頭皮？

除了洗頭的頻率之外，洗頭時亦要注意２點：

一. 學會挑選洗護產品:



要根據頭皮情況，選擇適合洗護產品，例如：

• 乾燥髮質：需要滋潤型洗髮精，補充頭髮所需的水分和油脂。

• 油性髮質：需要深層潔淨型洗髮精，去除頭皮多餘的油脂。

• 染燙髮質：需要修護型洗髮精，修補受損的髮絲。

• 捲曲髮質：需要保濕型洗髮精，防止頭髮毛躁。

• 受損髮質：需要強韌型洗髮精，強化頭髮的韌性。

此外，如果頭皮容易出現皮屑、騷癢，需要選擇有抗屑成份的洗髮精；如果頭皮敏感，需要選擇不含刺激性成份的洗髮精，視情況搭配使用。

二. 掌握正確的洗髮技巧



洗髮的方法也很重要！洗髮時，先打出泡沫後再抹到頭髮上，避免用指甲撓頭皮，應用指腹 以劃圓的方式慢慢洗清。另外，不少人都喜歡用很熱的水洗頭髮，這樣其實會損害頭皮的皮膚 屏障，導致大量頭皮屑產生，嚴重甚至會傷害毛囊和髮質。建議用溫水洗髮，水溫約攝氏40度左右就最適合。

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