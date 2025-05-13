嬰兒健康｜懷孕時吃牛油果能避免BB食物過敏？研究:風險降低44%！

「怕BB出世後會有食物敏感？原來媽媽懷孕時食多一樣嘢就得！」



最近芬蘭一項突破性研究發現，孕婦的飲食選擇竟然可以幫BB築起防敏屏障，只要進食一種食物就能將BB出現食物過敏的風險降低44%！



芬蘭東部大學（University of Eastern Finland）最新研究就發現，如果孕婦在懷孕期間攝取牛油果（酪梨），可顯著降低嬰兒出生後第一年的食物過敏風險。這項研究發表於兒科學術期刊《Pediatric Research》。

牛油果油功效與好處（按圖👇👇👇）

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該研究參考當地另一項大型研究「Kuopio Birth Cohort (KuBiCo) 計劃」，從中分析 2013 年至 2022 年間 2,272 對母子的數據。結果顯示：

未食用牛油果的孕婦：4.2%的嬰兒在1歲前出現食物過敏；



經常食用牛油果的孕婦：僅 2.4% 的嬰兒出現食物過敏，風險降低44%；



該研究的主要作者、東芬蘭大學高級大學講師薩裡·漢圖寧博士強調了這項發現的重要性。他指，作為一名護理人員，食物過敏日益普遍的問題令人擔憂，但值得慶幸的是，食用牛油果可能為母親和兒童的健康帶來更多價值，甚至超出科學研究已經證實的益處。

研究人員表示，雖然研究仍未確立其中的因果關係，但數據令人信服。他們認為，牛油果是一種營養豐富的水果，富含健康脂肪、葉酸、維他命E、葉黃素等關鍵營養，可能有助於調節胎兒的免疫系統，減少過敏反應的發生。

牛油果有什麼營養有助預防嬰兒食物過敏？

1. 富含單元不飽和脂肪酸，調節免疫反應



牛油果的 Omega-9 和 Omega-3 脂肪酸，能：

• 降低發炎反應：減少胎兒免疫系統過度敏感

• 促進胎兒大腦發育：支持神經系統健康

• 改善腸道菌群：健康的腸道菌群有助於減少過敏風險

2. 高葉酸含量，減少過敏基因表現



葉酸（Folate）是孕期關鍵營養素，研究發現：葉酸攝取不足的孕婦，嬰兒濕疹、氣喘風險較高，牛油果每100克含 81微克葉酸，是孕婦的理想來源

3. 抗氧化物質（維他命E & 葉黃素）保護胎兒細胞



維他命E：減少氧化壓力，保護胎兒免疫細胞

葉黃素（Lutein）：支持視力與神經發展，可能降低過敏風險

研究團隊指，雖然仍需要進一步驗證具體機制，但這個發現已經為準媽媽們提供了一個簡單又美味的防敏選擇。下次去超市時，不妨將牛油果加入購物車，為寶寶未來的健康投資。不過，最好先諮詢過你的婦產科醫生或營養師，這樣就能制定最適合自己的孕期飲食方案！

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