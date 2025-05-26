眼睛健康｜學童近視加深快？「蔡司」全新測量系統預測未來風險！

「孩子的近視度數又加深了！」這可能是許多家長共同的憂慮。在香港，學童近視問題已到了令人憂心的地步，調查顯示，超過40%的8歲兒童已患上近視¹。面對孩子不斷加深的近視，家長們不僅焦慮，更常常感到無力，深怕近視持續惡化會影響孩子未來的視力健康。



深近視不僅帶來日常生活上不便，更可能在將來引發視網膜脫落、青光眼、白內障等嚴重眼疾，因此，及早預防和控制學童近視，已是刻不容緩！



掌握近視發展先機：蔡司MYO 200 生物測量儀確立「黃金標準」

為了幫助家長及早預知並有效控制孩子近視發展，希瑪視光與蔡司強強聯手，於旺角視光中心成立了「蔡司近視控制中心」。中心引入了蔡司最新的近視管理生物測量儀 蔡司MYO 200，這款儀器在醫學級眼科生物測量領域中，經上億次嚴格驗證及超過25年醫學臨床應用，早已確立了其「黃金標準」的地位，確保測量結果的高度精準。

不少家長都會擔心，孩子可能會對檢查過程感到不安，因此，蔡司MYO 200 的設計特別注重人性化，將測量時間大幅縮短，僅需短短11.5秒，就能輕鬆完成視力檢查，大幅減輕學童在檢查過程中的焦慮與不適感。

蔡司MYO 200的４大特點

1. 精準測量眼軸長度：眼軸長度是近視管理的關鍵指標，蔡司MYO 200能夠精準測量並追蹤眼軸的變化，幫助判斷近視的發展趨勢。



2. 快速掃描技術：僅需11.5秒即可完成視力檢查，大幅縮短測量時間，提升檢查效率。



3. 自動校準功能：確保測量結果的高度精準，減少人為誤差。



4. 遠心角膜測量技術：提升了角膜曲率測量的成功率及舒適度，減少學童在檢查過程中的焦慮與不適感。



透過精準的測量，便能為孩子建立最詳盡的眼健康檔案，為後續的近視管理提供堅實的數據基礎。

預測近視發展趨勢：全新MyoConsult 近視諮詢系統助你未雨綢繆

當然，單單有精準的測量數據仍不夠，更重要的是如何利用這些數據，來制定有效的防控方案。希瑪視光沿用蔡司近視防控視光護理流程，並配合最新推出的蔡司MyoConsult 近視諮詢系統。

MyoConsult系統能夠將精準測量得到的數據，結合多項影響近視發展的因素進行綜合分析，讓家長能夠清晰地了解孩子未來近視加深的速度和趨勢。傳統的檢查方法往往只能知道孩子目前的視力狀況，但MyoConsult系統能透過簡單4個步驟，能全面評估和分析孩子的近視風險，並獨特地具備預測未來近視發展的功能。它能夠為家長提供了寶貴的干預時間，不再是被動地等待度數加深，而是能夠主動出擊，及早採取措施控制近視。

科學防控方案：蔡司MyoCare兒童近視控制鏡片助孩子減慢近視加深²

精準的測量與預測是第一步，有效的措施才是控制近視的關鍵。有見及此，希瑪視光「蔡司近視控制中心」引進了蔡司MyoCare兒童近視控制鏡片，這款鏡片採用了香港理大專利研發的「同心多環近視管理技術（DISC）」³。這項突破性的技術在一般矯正近視的光學結構之外，添加了一組專門的光學微結構，兩組結構在鏡片表面交替排列，不僅能讓孩子看清影像，更能有效控制眼軸增長，從而減慢近視加深。

蔡司MyoCare鏡片結合蔡司專利C.A.R.E. ®技術，能有效減慢近視加深速度達48%至63%，減慢眼軸增長達41%至77%⁴′⁵。為期12個月的最新研究報告顯示，近90%配戴蔡司MyoCare兒童近視控制鏡片的兒童有效減慢近視加深⁶；相較於擁有正視眼的兒童，配戴蔡司MyoCare兒童近視控制鏡片的亞洲兒童，更能有效減慢眼軸增長平均達70%⁷，為孩子的眼睛健康築起一道堅實的防線。

希瑪視光：不止是賣鏡片，更是你孩子長期的視力守護者

「視力管理就像是一場馬拉松，需要的是持續一生的堅持。」希瑪視光「蔡司近視控制中心」，提供的並非單一的解決方案，而是全面而持續的近視管理流程。這包括從風險評估、精準驗配到近視控制方案等各重要環節，以確保孩子獲得全面有效的近視防控措施。

希瑪視光「蔡司近視控制中心」的成立，目標是為兒童和青少年的近視管理帶來更精準的眼軸長度測量工具，並提供具有科學實證的近視防控方案，為下一代的眼睛健康建立一道堅實的防線。希瑪相信，透過「精準預測+科學防控」，才能夠更有效地為孩子的視力健康負責。

立即預約查詢，為孩子的明亮未來採取行動！

孩子的視力健康是無價之寶。如果你正為孩子的近視問題而煩惱，或希望及早為孩子規劃視力健康，希瑪視光誠摯邀請你立即預約「蔡司近視控制中心」進行詳細諮詢。只有提早準備，才能令孩子永遠保持「明亮」目光！

官方網站: https://bit.ly/43idbCh

WhatsApp即時預約: 69180511

（https://bit.ly/4meE5Dz)

聯絡電話：3892 5089

參考資料：

1. 2023年中大研究發現香港兒童近視率創新高 https://www.med.cuhk.edu.hk/tc/press-releases/cuhk-study-reveals-prevalence-of-myopia-in-children-has-reached-record-high-in-hong-kong-number-of-myopic-children-aged-six-is-double-after-covid-19-restrictions-low-concentration-atropine-eyedrops-with-red-light-therapy-study-launched

2. Sankaridurg, P.等（2024年5月5至9日）。「配戴同心環帶微柱鏡眼鏡1年後避過近視快速加深及眼部發展逆轉的機率」（會議演說摘要）。視覺與眼科研究協會（ARVO）年度會議，美國華盛頓州西雅圖。

3. 香港理工大學擁有控制近視的同心圓環鏡片授權專利（包括中國專利：CN103097940），並授權蔡司公司使用。

4. 與蔡司單光鏡片相比，配戴蔡司MyoCare鏡片12個月後，針對球面屈光度數的近視加深平均減慢48%（MyoCare）及45%（MyoCare S）；針對眼軸長度的近視加深則平均減慢41%（MyoCare）及34%（MyoCare S）。Chen, X.等（2024年5月5至9日）。「利用同心環帶微柱鏡眼鏡（C.A.R.E.）減慢近視加深：在多個中心進行為期2年的前瞻測試之12個月中期結果」（會議演說摘要）。視覺與眼科研究協會（ARVO）年度會議，美國華盛頓州西雅圖。

5. 與蔡司單光鏡片相比，配戴蔡司MyoCare鏡片6個月後，針對球面屈光度數的近視加深平均減慢0.15D（63%）；針對眼軸長度的近視加深則平均減慢0.07mm（77%）。Alvarez-Peregrina, C.等（2024年5月5至9日）。「先進眼科鏡片設計對近視控制的成效：CEME研究之6個月結果」（會議演說摘要）。視覺與眼科研究協會（ARVO）年度會議，美國華盛頓州西雅圖。

6. Sankaridurg, P.等（2024年5月5至9日）。「配戴同心環帶微柱鏡眼鏡1年後避過近視快速加深及眼部發展逆轉的機率」（會議演說摘要）。視覺與眼科研究協會（ARVO）年度會議，美國華盛頓州西雅圖。

7. 配戴鏡片12個月後，兩款蔡司MyoCare鏡片均顯著減慢眼軸增長的速度，並把近視眼的眼軸成長曲線拉近至正視眼成長曲線的幅度：蔡司MyoCare的平均相對正視眼有效率（EPR）為70%*，蔡司MyoCare S的平均相對正視眼有效率則為68 %。Ohlendorf, A.等（2024年5月5至9日）。「以相對正視眼有效率控制近視的成效：配戴同心環帶微柱鏡眼鏡（C.A.R.E.）1年」（會議演說摘要）。視覺與眼科研究協會（ARVO）年度會議，美國華盛頓州西雅圖。