新型疫症變種捲土重來　4周致26人死　如何抑制疫毒守護健康？

近日，新型疫症變種再度捲土重來，過去4個星期，在香港的成人新型疫症嚴重個案共有92宗，當中26人死亡！北上更要高度留意，新增確診病例於2025年4月不斷上升，而且不論15-59歲的普羅大眾和60歲以上的高齡人士，新型疫症都是高居病例首位。面對來勢洶洶的疫毒，打過疫苗的人更隨時「中完再中」，市民應怎樣應對？



2025年4月1日-4月30日，全國31個省（自治區、直轄市）及新疆報告新增確診病例168507宗，疫情呈波動上升趨勢。

研究表明︰11味藥的安宮牛黃丸助抑制疫毒

歷久彌新的十一味藥的安宮牛黃丸，在中醫學中經歷二百年仍有著屹立不搖的位置。根據中國醫藥教育協會發布的《安宮牛黃丸臨床應用專家共識》指出，安宮牛黃丸是《中國藥典》收載品種，全處方由11味藥組成︰即牛黃、麝香或人工麝香、水牛角濃縮粉、黃連、黃芩、梔子、珍珠、冰片、鬱金、朱砂及雄黃¹。近代研究表明包含朱砂和雄黃在內的11味藥安宮牛黃丸處方，能有效抑制疫毒在體內的複製²，使疫毒的複製大幅降低，發揮強大「抗毒」作用。故此，國家總結抗疫經驗，於國家衛健委發布《新型疫症的診療方案》中，安宮牛黃丸為新型疫症的推薦處方之一³⁻⁴ 。

11味藥處方的安宮牛黃丸獲專家肯定

疫株不斷變種，但安宮牛黃丸獲得診療指南和專家共識推薦使用¹。如《新型疫症感染的肺症診療方案》（第四版至第十版）、《中東呼吸疫症診療方案》（2015 年版）、《非典型肺疫中醫診療指南》、《中國急性缺血性腦熱症急診診治專家共識》、《中醫內科常見病診療指南》和《腦出血中醫診療指南》等。

市場上有很多品牌的安宮牛黃丸，但未必每一粒均依照《中國藥典》處方製成，購買時請留意包裝字眼。

天然牛黃能清熱解毒，現代研究指出具抗炎、抗氧化效果

採用藥典11 味藥的處方，再加質量上乘的藥材，就更能相得益彰。膽紅素是牛黃的質量指標成分，牛黃的藥材質量對安宮牛黃丸的藥效有決定性的作用。現代研究指出膽紅素能抗炎、抗氧化⁵，是牛黃重要的活性成分⁶，故此藥材質量有嚴格的規定，膽紅素太低不能作藥用用途⁷。國家食品藥品監管局訂明，安宮牛黃丸中不得使用人工牛黃⁸。天然牛黃珍貴稀少，比黃金更貴，時至今日每公斤價格已超過百萬元。符合藥典標準的天然牛黃，就更是珍稀難求的寶物。

天然牛黃易吸收，較人工牛黃、體外培育牛黃佳

天然牛黃最珍貴之處，是在於其吸收率較佳。牛黃中蘊含各種具抗炎作用的膽汁酸類⁹。近代藥理學研究顯示，天然牛黃中大多數的膽汁酸類在腸細胞吸收，特別是抗炎作用較強、能通過腦屏障的結合型膽汁酸，明顯高於人工牛黃和體外培育牛黃，因此天然牛黃的利用率更好⁹⁻¹¹。所以，使用精準份量、膽酸含量符合藥典標準的藥用天然牛黃而製成的位元堂安宮牛黃丸，能時刻確保疫情下免受疫病熱症困擾。

本港百年品牌推出較藥典標準更高的安宮牛黃丸

具有128年製藥經驗的位元堂不惜工本使用市價160萬一公斤的頂級天然牛黃¹⁹，也用較藥典更高的要求造藥，目前位元堂是唯一一家本地品牌能證明其出品的安宮牛黃丸具抗炎作用的膽紅素含量較藥典標準至少高出90%¹²，其特點為︰質優、量足、易吸收，藥效更有保證。使用人工或體外培育牛黃製造的安宮牛黃丸不能相比。

天然形成的牛黃，是牛的膽結石，其牛黃表面棕黃色，鬆脆而有光澤。斷面有排列整齊的環狀層紋，清晰細膩，重重相疊。

炎夏將至，除了疫症威脅，轉季誘發心腦血管徵兆

除了疫症，炎熱的夏天將至，轉季時期亦要特別留意，溫差變化容易誘發心腦血管徵兆。徵兆不論大小¹³，也不論男女，如出現面紅身熱、意識障礙、手腳或肌肉不能自主活動，即刻服食安宮牛黃丸¹³⁻¹⁸，把握黃金3小時送院治療，以及告知醫生曾服食此藥。

位元堂安宮牛黃丸製作嚴謹 遵從傳統工藝

位元堂生產廠房於香港設廠，獲GMP認證，遵照PIC/S生產管理規範，是行內少數獲得認證的中成藥製藥商，專業資格備受認可，令人放心。每粒位元堂安宮牛黃丸均遵從傳統工藝，以蠟殼封丸，將有效成分緊密封存，加上具鎮心安神功效的金箔包衣，清心解毒，面對突如其來的疫情熱症、腦血管意外，均可守護健康，防患於未然。

位元堂安宮牛黃丸建議零售價︰$1160 / 粒

查詢熱線︰+852 2727 8911

銷售點：位元堂門市及網店、萬寧

位元堂門市和網店、萬寧指定分店有售。

位元堂門市︰http://bit.ly/3Xks1nA

位元堂網店︰https://shorturl.at/augVQ

萬寧網店︰https://shorturl.at/vzCt5

備註︰(圖片只供參考)

1. 中國中西醫結雜誌 CJITWM, 2022, 42(8):933-946

2. 臨床合理用藥, 2012, 5(19): 8-9

3. 2023年1月5日國家衛健委發布新型疫症的診療方案(試行第十版)中，中醫治療項目危重型(內閉外脫症)推薦處方成分之一。

4. 安宮牛黃丸是推薦成分處方之一，並不限於任何品牌。

5. Front. Cardiovasc. Med. (2021) 8:670768

6. Chem. Pharm. Bull. (2007) 55(1): 128

7. Chin Med J (2008) 121(5):480

8. 國家藥品監督管理局︰關於牛黃及其代用品使用問題的通知(2004)

9. 醫藥導報(2017), 36(4), 355-360

10. Digital Chin. Med. (2018), 1(4), 261-271

11. Sci China Life Sci (2023) 66:8

12. 按《中國藥典》安宮牛黃丸膽紅素測試的檢測結果(本地符合ISO 17025之第三方檢測機構)

13. 位元堂安宮牛黃丸的功能主治:清熱解毒、鎮驚開竅。本品適用於熱病，邪入心包，高熱驚厥，神昏譫語等。

14. 請注意不同年齡有不同的使用方法:口服。一次1丸，一日1次；小兒三歲以內一次1/4丸。四歲至六歲一次1/2丸，一日1次，或遵醫囑。

15. 禁忌/注意：孕婦不可食用。

16. 位元堂安宮牛黃丸含有牛黃，葡萄糖只磷酸素缺乏症(蠶豆症)患者請避免使用。

17. 使用注意事項：a.寒閉神昏者不得使用。 b.服藥期間飲食宜清淡，忌食辛辣食物。c.本品含朱砂、雄黃，不宜過量、久用，肝腎功能不全者慎用。 d.在治療過程中出現肢寒畏冷，面色蒼白，冷汗不止，脈微欲絕，由閉證變為脫證時應立即停藥。e.服食過量可能會有危險。

18. 體質及病程因人而異，患者請試諮詢中醫師以了解病後是否適合服用安宮牛黃丸。

19. 價錢或因時間產地等因素影響，只供參考。

20. 參考2023年11月市面上銷售及已獲得香港衞生署中成藥註冊(HKC)的安宮牛黃丸產品說明書，當中「藥典方」位元堂安宮牛黃丸每粒含有相當於0.167克天然牛黃，較其他品牌「經驗方」安宮牛黃丸每粒含有相當於0.020-0.026克天然牛黃或體外培育牛黃，有效成分含量高出5.4-7.3倍。