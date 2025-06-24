脂肪肝｜每日坐足8小時風險激增４成？6招助你肝臟「瘦身」！

提及脂肪肝，許多人首先聯想到的是「飲食過於油膩」。然而，一個常被忽略的壞習慣——「久坐」，同樣是這個都市病背後的隱形元兇。沒錯，你沒聽錯，長時間久坐不動，確實可能導致脂肪肝的形成！



每日久坐逾8小時？脂肪肝風險激增44%！

你是否因工作需要長時間面對電腦，下班後又習慣乘車或回家後坐著看電視、玩遊戲？哪你就要多加注意，已有多項研究證實，久坐會顯著增加非酒精性脂肪肝的發病率！

美國史丹福大學於2022年發表的一項研究發現，若每日久坐時間超過8小時，患上非酒精性脂肪肝的機率將激增44%！相反，如果每週進行足夠的休閒運動（中等強度運動至少150分鐘，或高強度運動至少75分鐘），患病風險則可降低44%。數據顯示，運動與否，對肝臟健康影響甚鉅！

另一項於2019年發表的科學研究進一步指出，每日久坐時間增加1小時，肝臟脂肪含量便會增加1.15%。簡而言之，久坐時間越長，肝臟積聚的脂肪便越多，肝臟仿佛被「年輪」般層層堆積的脂肪所包圍！

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久坐為何會導致脂肪肝？

其實原理相對簡單：

- 新陳代謝率持續下降： 久坐會減緩身體的新陳代謝，降低能量消耗。



- 肌肉量減少： 肌肉是消耗血糖和脂肪的重要組織，肌肉量的減少會削弱身體處理脂肪的能力。



- 胰島素抵抗： 長期久坐亦可能導致胰島素抵抗，使細胞對胰島素的敏感度降低，進而使血糖和脂肪更容易堆積。



這些因素綜合作用，形成一個惡性循環，促使脂肪在內臟器官積聚，最終迫使肝臟成為一個「脂肪倉庫」，導致脂肪肝的發生。

脂肪肝若不處理會否惡化？

香港人生活節奏急速，壓力沉重，人們往往會忽略身體發出的警號。近年來，脂肪肝的患病率確實呈現上升趨勢，特別是40至70歲的中老年人及肥胖人士，均屬高危群體。

脂肪肝從形成到惡化，大致可分為以下幾個階段：

1. 脂肪堆積： 當你攝取過多高糖高脂食物且缺乏運動時，肝臟無法有效處理過剩脂肪，便開始積聚。



2. 輕度脂肪肝： 肝臟脂肪含量佔5%至10%，此階段通常沒有明顯症狀，需透過超聲波檢查才能確診。肝臟此時僅是「體重增加」。



3. 中度脂肪肝： 脂肪積聚達10%至25%，肝臟開始出現炎症和纖維化，可能引起肝區疼痛，此時便發展為「脂肪性肝炎」。



4. 重度脂肪肝： 肝臟脂肪含量超過25%，肝臟內的炎症和纖維化會進一步惡化，最嚴重的情況可能演變為肝硬化，甚至肝癌！



正所謂「牽一髮而動全身」，除了損害肝臟，脂肪肝還可能影響代謝系統、心腦血管健康、腎臟功能，甚至增加患癌風險！

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吃得太快就可能會導致不同問題（按圖）：

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6招助肝臟「瘦身」，遠離脂肪肝！

雖然脂肪肝的進展相對緩慢，但絕不能掉以輕心，及早正視才是關鍵。以下為你提供6個實用貼士，助你的肝臟「瘦身」：

1 .每年定期身體檢查



每年定期進行身體檢查至關重要，由於肝臟早期病變通常沒有明顯症狀，透過血液、超聲波及肝臟彈性等檢查，有助及早發現疾病端倪。

2. 積極減重



積極減重是改善脂肪肝的有效途徑，體重減輕7%至10%即可顯著改善肝纖維化和脂肪變性；減重幅度越大，肝臟改善效果越顯著，但務必持之以恆，避免體重反彈。

3. 均衡健康飲食



在飲食方面，應奉行均衡健康飲食原則，採納「低脂肪、高纖維」的飲食模式，多攝取全穀物、蔬菜水果，減少精緻澱粉和高脂肪食物，如加工肉製品、奶油蛋糕等，並減少攝取動物內臟和油炸食品。同時，適量攝取高蛋白、低脂肪的瘦肉和魚蝦，對脂肪肝的緩解亦有幫助。

4. 適量運動



足夠的運動量同樣不可或缺，應減少久坐時間，每週至少運動3至5次，每次30分鐘以上，達到中等強度。有氧運動和抗阻運動可結合進行，例如快步行、跑步、游泳、舉重等。

5. 控制「三高」



「三高」（高血壓、高血糖、高血脂），均是脂肪肝的危險因素。健康人士應將血壓控制在120/80毫米汞柱以下，空腹血糖維持在3.9至6.1毫摩爾/升（餐後兩小時低於7.8毫摩爾/升，糖化血紅蛋白在4%至6%），總膽固醇不高於5.2毫摩爾/升，甘油三酯低於1.7毫摩爾/升。若你本身患有其他慢性疾病，請務必遵從醫生建議，將各項指標控制在理想範圍。

6. 盡早戒酒



酒精會直接損害肝臟，盡早戒酒對肝臟健康影響深遠，無論脂肪肝處於哪個階段，減少飲酒甚至盡早戒酒，對改善病情都有極大幫助。

脂肪肝並非絕症，只要你願意改變生活習慣，從飲食、運動等各方面着手，便能助肝臟「瘦身」，擺脫這個都市病的困擾！

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