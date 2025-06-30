暗瘡關注月｜八成港人受暗瘡困擾 及早治療減疤痕風險

（左起）皮膚科專科陳厚毅醫生、皮膚科專科王慶榮醫生

或許你也曾試過同一位置反覆長暗瘡的困擾，若處理不當，不僅問題惡化，更可能留下永久性疤痕。適逢6月為「暗瘡關注月」，香港皮膚健康基金公佈一項最新調查，發現近八成受訪者因暗瘡、暗瘡疤痕或凹凸洞感到困擾，並擔心外觀受損，對身心造成壓力。專家呼籲，患者應及早求醫，透過新一代外用維A酸等治療，減淡疤痕、改善膚質，並預防復發。



香港皮膚健康基金訪問113名18歲以上港人，發現逾六成受訪者在額頭長暗瘡，近四成在背部，三成半有疤痕或凹凸洞，比例較國際數據中約四分之一更高。雖然過半認為暗瘡屬輕微，但近八成表示影響外觀及自信，甚至妨礙社交。香港皮膚健康基金理事、皮膚科專科王慶榮醫生指出：「暗瘡不僅是外觀問題，更可能對心理健康構成威脅。調查顯示，暗瘡患者罹患嚴重抑鬱症的風險比一般人高出54%，甚至影響求職機會。」他強調，疤痕及凹凸洞的治療比暗瘡本身更複雜，需耗費更多時間及資源，因此及早治療至關重要。

五成人會擠壓暗瘡 加劇炎症增疤痕風險

調查亦顯示，逾六成受訪者以勤洗面處理暗瘡，近五成會擠壓暗瘡，但此舉易加劇炎症，引發疤痕。此外，逾六成受訪者以勤洗面或洗澡處理疤痕，近半數選擇敷面膜，僅兩成因暗瘡求醫，近九成不因疤痕求助，反映港人病識感低。王醫生提醒，錯誤處理如擠壓可惡化病情，建議及早諮詢皮膚科醫生，制定個人化治療方案。

暗瘡是一種慢性皮膚病，成因包括荷爾蒙變化、毛孔堵塞及細菌滋生，常見於面部及背部。香港皮膚健康基金主席、皮膚科專科陳厚毅醫生表示，夏季高溫潮濕加劇皮脂分泌，當皮脂分泌過多而毛孔堵塞，細菌便在油脂環境中繁殖，引發炎症，形成暗瘡。而壓力及熬夜亦會刺激油脂分泌，患者應選清爽護膚品，避免過度去油產品以防皮膚乾燥。

陳醫生又指出，不少人會在同一位置反覆長暗瘡，當中或因為外來物例如頭盔太緊、頭髮造型噴霧、口罩等堵塞毛孔，或因過往炎症導致毛孔纖維化所致，建議患者移除外因，如勤換口罩以防暗瘡生長。至於近年市面上興起的暗瘡貼，原理上有助加快暗瘡的癒合，但只限於情況輕微的患者，且不宜長期覆蓋以防細菌滋生，嚴重者有可能需其他專業治療協助。

新一代外用維A酸可抑制粉刺及炎症

事實上，針對暗瘡治療，醫生會根據病情輕重提供個人化方案。王醫生表示，輕度暗瘡患者通常可透過外用維A酸，抑制粉刺及炎症；中度至重度患者則可能需結合口服抗生素或避孕藥，嚴重者或需服用異維A酸，但後者副作用較多，如口乾、脫皮，甚至對女性患者造成暫時性不孕等問題。

近年，新一代外用維A酸成為治療新突破，其與皮膚視黃酸受體-γ結合，耐受性更佳，副作用更少。研究顯示。外用維A酸能針對暗瘡成因，能同時減少暗瘡及淡化疤痕， 2至4週見初步改善，8至12週達穩定效果，持續使用24週後，患者的面部暗瘡減少了七成，暗瘡疤痕減少了五成。患者即使未有明顯暗瘡，也可持續使用外用維A酸，改善表皮新陳代謝，預防粉刺及復發。

陳醫生及王醫生強調，暗瘡並非小問題，若暗瘡持續數週未改善應及早求醫，避免炎症惡化，而治療暗瘡有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。