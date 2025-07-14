毛囊炎與暗瘡不同？中醫師解構毛囊炎　針對體質調整飲食消退紅印

毛囊炎是日常常見的皮膚問題，常因細菌感染或皮脂分泌失調而引致紅腫、膿包及痕癢等不適，常與暗瘡所混淆，暗瘡是毛孔閉塞所致，多發生於皮脂腺較活躍的地方，但毛囊炎關係到細菌，處理方法亦有所不同。毛囊炎在中醫角度屬於「癤」、「瘡」範疇，治療著重內外兼治，從調理體質、清熱解毒，配合中藥和針灸，有助改善症狀及預防復發。本文請來註冊中醫師杜燕雯醫師講解中醫如何針對不同體質辨證論治，達到標本兼治的效果，令肌膚回復健康狀態。



毛囊炎的成因是什麼？與外邪侵襲、內熱積聚、氣血虧虛有關嗎？

杜醫師指，西醫認為，毛囊炎是毛囊及其周圍組織的發炎性疾病，主要由微生物感染、物理或化學刺激、免疫功能異常等因素所引起，而毛囊炎在中醫角度屬於「癤」、「瘡」範疇，發病機制可歸納為「內外合邪」四個字。

外因方面，香港天氣炎熱潮濕，而室內冷氣強勁，寒溫失調容易致汗出不暢，濕熱毒邪鬱滯肌膚毛竅，發為癤腫。

從內因來看，肺主皮毛，脾胃主肌肉。若過食辛辣刺激、煎炸香口的食物，導致肺胃積熱，熱毒上攻或外發肌膚，皮疹可零星數個或成簇出現，紅腫疼痛、膿頭明顯。若嗜食生冷甜食，脾失健運，濕濁內停，鬱久化熱熏蒸肌膚，表現為皮膚油膩、皮疹紅腫，反覆發作。

另外，長期病患、免疫力低下（如長期處於壓力環境導致免疫力下降）的人士，氣血不足，腠理不固，抗邪無力，不能釀化成膿，故瘡色暗淡、癒合緩慢。長期熬夜、素體陰虛人士，虛火灼傷血絡則見皮疹顏色暗紅，膿水稀少，還常伴有低熱，煩躁口渴的症狀。

毛囊炎在中醫角度屬於「癤」、「瘡」範疇，發病機制可歸納為"內外合邪"四個字。（圖片：Shutterstock）

毛囊炎有哪些主要症狀？

毛囊炎的特徵為毛囊位置呈丘疹或膿皰樣，色紅、灼熱、疼痛，腫勢局限，範圍多在3cm以內，膿出即癒。當膿皰破裂後，可能會形成結痂，癒合後可能留下色素沉澱或疤痕，影響外觀，常見於頭面部、腋下、肩膀、前胸、後背、臀部、大腿、私密處等皮脂分泌旺盛的地方。

毛囊炎的特徵為毛囊位置呈丘疹或膿皰樣，色紅、灼熱、疼痛。（圖片：Shutterstock）

中醫對毛囊炎有哪些治療方法？ 中藥內服、外用藥物和針灸等方法？

杜醫師指，中醫會根據患者的皮疹特點、伴隨症狀和患者的體質來進行辯證治療，臨床治療主要以內服中藥為主，必要時還可以配合中藥外洗和針灸。

熱毒蘊結型：多見於青壯年、素體熱盛，或者外感發熱後人士，皮疹特點多為鮮紅色丘疹，頂端尖銳，3-5天可見膿頭，數量上少則1、2個，多則可散佈全身，或成簇出現，還可伴有發熱、口乾、便秘、舌紅苔黃等症狀。治療以清熱解毒為主。

濕熱蘊結型：多見於嗜食肥甘甜膩、或飲酒人士，皮疹特點多為膿皰樣，基底潮紅，滲液黃黏，舌質紅，苔黃膩，脈滑數。治療以清熱解毒，利水滲濕為主。

體虛毒戀、脾胃虛弱型：多見於脾胃虛弱、平素容易感冒、或長期服用抗生素和類固醇等人士，皮疹反覆發作，皮疹色暗，成膿和消退時間較長，常伴有面色萎黃、食慾不振、消化不良、神疲乏力、大便稀爛等症狀。治療以健脾和胃，清化濕熱為主。

體虛毒戀，陰虛內熱型：多見於形體消瘦、長期熬夜人士，皮疹特點見紅腫、乾燥搔癢、脫屑明顯，常伴有潮熱、咽乾盜汗等症狀。治療以養陰清熱解毒為主。

不同體質的人在治療毛囊炎上有什麼不同的建議？

濕熱體質（特徵：皮膚油膩、易長膿皰、口苦口臭）：

平時可多食綠豆、冬瓜、苦瓜、白蘿蔔等；忌辛辣、油炸、甜食、羊肉、芒果、榴槤、荔枝等。避免熬夜，保持規律運動。

推薦茶飲：金銀花、菊花、蒲公英、薏米、赤小豆茶

可以配合茶飲治療毛囊炎。（圖片：Shutterstock）

氣虛體質（特徵：易疲勞、傷口癒合慢、反覆發作）：

忌生冷食物，避免過勞。

推薦湯水：黨參、黃芪、五指毛桃、懷山

陰虛體質（特徵：皮膚乾燥、易脫屑、午後潮熱）：

平時可多食百合、銀耳、雪梨、懷山等；忌辛辣、燒烤。避免熬夜，保持情緒平穩

推薦茶飲：沙參、麥冬、花旗參、玉竹、石斛

血瘀體質（皮疹質地硬，色紫暗、易留疤痕或色素沈澱）：

可多食黑豆、黑木耳、海帶、富含維他命C等食物。忌油膩、重口味。避免久坐，適量運動，保持心情舒暢。

推薦茶飲：山楂、玫瑰花、丹參茶（服用薄血藥人士請先諮詢專業人士，切勿自行服用）

一般人可以如何預防毛囊炎的發生？

1. 保持皮膚清潔與衛生

溫和清潔：每天用溫和的抗菌肥皂或沐浴露清洗皮膚，尤其是易出汗部位（如腋下、腹股溝）。避免過度搓洗，以免破壞皮膚屏障。

及時清潔流汗部位：運動或大量流汗後儘快洗澡​​，防止汗水和細菌堆積。

避免共用個人物品：如毛巾、刮鬍刀、泳衣等，以減少交叉感染風險。

每天用溫和的抗菌肥皂或沐浴露清洗皮膚，尤其是易出汗部位（如腋下、腹股溝）。（圖片：Shutterstock）

2. 減少毛囊刺激與損傷

正確剃鬚或脱毛：

• 剃鬚前用溫水軟化毛髮，使用清潔鋒利的剃刀，順毛髮生長方向剃。

• 除毛後塗抹舒緩乳液。

• 避免頻繁使用蜜蠟或鑷子拔毛，易引發毛囊損傷。

穿著寬鬆透氣的衣物：

• 減少衣物摩擦和悶熱環境，選擇棉質或透氣布料，避免緊身牛仔褲、合成纖維內衣等。

• 避免長時間接觸油脂或化學物質：如機油、化妝品等可能阻塞毛囊的物質，工作後及時清潔皮膚。

3. 增強自身免疫力

• 健康、均衡飲食：少食辛辣、油炸、甜膩食物，多補充維生素A、C、E和鋅，促進皮膚修復（如胡蘿蔔、柑橘、堅果等）。

• 控制慢性病：如糖尿病、免疫力低下者需嚴格管理血糖和健康狀況。

4. 特殊情況處理

• 反覆發作時應尋求專業人士意見和治療，切勿胡亂使用美容產品。

• 避免自行擠壓痘痘或丘疹，防止感染擴散。

真實個案分享 中醫師如何處理毛囊炎？ 最後患者如何獲得改善？

杜醫師指一名男性病人，約20多歲，患者從中學時期起便反覆出現毛囊炎，曾求診西醫，服用抗生素兩個月。服藥期間皮膚情況穩定，但停藥一段時候後毛囊炎又反覆發作。皮疹主要集中在胸腹、頭皮和背部和大腿內側，顏色較黯淡，無膿頭。平時腸胃容易敏感腹瀉，加上工作壓力大，晚上經常熬夜。結合患者的舌象和脈象，辯證屬於肝鬱脾虛，濕熱蘊膚型。處方疏肝健脾，清熱化痰的中藥。

服藥1週後，患者皮疹情況有明顯改善，但偶爾仍有新生的皮疹。患者覆診時問道，他這種類型的毛囊炎需要多長時間才能康復？

由於他長期處於壓力之下、加上熬夜，導致肝氣鬱結，如同「河道淤塞」，需持續疏洩才能恢復氣機通暢，加上脾胃功能較弱，需要通過調養脾胃才能加強水濕的運化，減少水濕內停，化熱蘊結肌膚的情況。如果只一味用清熱解毒的中藥來攻伐身體，只會導致脾胃功能進一步受損，只有通過健脾、補氣、疏肝來改變體質，再輔清熱、化濕、活血，才能便標本兼治。

長期處於壓力之下、加上熬夜，導致肝氣鬱結，如同「河道淤塞」，需持續疏洩才能恢復氣機通暢。（圖片：Shutterstock）

杜醫師補充，其實恢復時間的長短取決於患者的體質和生活作息。治皮膚不等於只治皮膚。西醫認為毛囊炎主要是受到感染而形成，而從中醫角度分析這個病人，肝鬱脾虛就是致病根源。只有脾胃健運起來，才能增強我們俗稱的免疫力，來抵禦外邪。因此，這個類型的毛囊炎一般需要3至6個月的治療週期。

後來除了運用中藥，還加入了針灸幫患者調理體質。三個月後，患者的毛囊炎只有零星的復發，並且能在很短時間內自行消退。此外，患者自覺在睡眠和腸胃方面也得到了明顯的改善。

中醫著重調理體質，找尋病因源頭對症下藥，除了使用中藥、針灸外，還仰賴患者調節飲食和生活習慣，根治毛囊炎預防復發，一旦患上毛囊炎，切記不要擠壓、刺激患處，以免病情惡化。

尚容堂官方網站：https://sytclinic.hk/

杜燕雯中醫師IG：https://www.instagram.com/naomito.ec/