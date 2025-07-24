黃褐斑好影響自信心？黃褐斑如何治療？中醫內外兼治黃褐斑

黃褐斑，又稱肝斑或妊娠斑，是十分普遍的皮膚色素問題，患者的面部會出現多種不規則的褐色斑塊，常見於中年人，尤其是妊娠期間的女士們，受荷爾蒙變化影響而出現黃褐斑。黃褐斑一般而言沒有危險性，但會嚴重影響外觀，患者會感到自信心低下，甚至憂鬱。到底黃褐斑是怎樣形成？中醫師是怎樣看待黃褐斑和如何治療？本文請來了註冊中醫師蕭驪珣為我們一一解構黃褐斑成因和治療方法。



黃褐斑的成因是什麼？與體質、荷爾蒙變化有關嗎？

蕭醫師指，中醫稱黃褐斑（肝斑、古籍亦稱「黧黑斑」或「面塵」），主要與肝、脾、腎三臟關係密切，黃褐斑的成因在中醫角度可以分為以下三大種類。

中醫角度︰

1. 肝氣鬱結，氣滯血瘀 (高壓工作者/經前症候群明顯者)

成因：長期累積的情緒壓力導致肝失疏洩，氣機不良。氣滯則血行受阻，瘀血停滯於臉部經絡形成斑。

表現：斑色深褐、分佈對稱（尤以顴骨為主），伴隨煩躁易怒、胸脅脹痛、月經色暗有血塊。

2. 脾虛濕蘊，氣血不足 (飲食不節/過度節食減肥者/思慮過度的腦力勞動者)

成因：飲食不節或思慮過度損傷脾胃，脾失健運則生濕濁，氣血生化不足，則使：

• 臉部皮膚萎黃；色斑淡灰黃。

表現：斑色灰黃、臉色萎黃、疲倦納差、大便溏稀。

3. 腎精虧虛，虛火上炎 (長期熬夜者/更年期女性/久病體弱者/反覆流產者)

成因：

• 腎陰虛：陰不制陽，虛火燻灼臉部，黑色素沉澱致斑形成；

• 腎陽虛：陽氣溫煦不足，血行凝滯成瘀。

表現：

• 陰虛：斑色深黑、腰膝酸軟、五心煩熱、失眠；

• 陽虛：斑色暗灰、畏寒肢冷、夜尿頻多。

黃褐斑的成因在中醫角度可以為肝氣鬱結，氣滯血瘀、脾虛濕蘊，氣血不足、腎精虧虛，虛火上炎三大種類。（圖片：Shutterstock）

除了以上成因外，黃褐斑也可以是因荷爾蒙變化或其他誘因所致，好像是妊娠、口服避孕藥、內分泌失調（如甲狀腺疾病）等都會影響荷爾蒙，從而誘發或加重色斑，此外還有日曬（紫外線活化黑色素細胞）、遺傳、藥物（如光敏感藥物）、慢性發炎（如皮膚敏感反覆過敏）等均會誘發黃褐斑。

中醫如何治療黃褐斑？ 中藥內服、外用藥物和針灸（顏面針）等方法一覽

中醫治療黃褐斑以「整體調理、內外兼治」為核心，綜合運用中藥內服、外用藥物、針灸（包括顏面針）及輔助療法，針對肝、脾、腎等臟腑功能失調及氣血瘀滯的病機進行治療。

一、中藥內服：辨證分型，調理臟腑

根據患者體質和證型選擇方劑，從根源改善氣血失調：

1. 肝鬱氣滯型（斑色深褐、情緒憂鬱、經前加重）

治則：疏肝解鬱，調和氣血，改善情緒及月經不調。

2. 脾虛濕蘊型（斑色灰黃、面色萎黃、疲倦便溏）

治則：健脾祛濕，促進氣血生化，減少面部濁氣堆積。

3. 腎虛精虧型（斑色深黑、腰膝酸軟、失眠盜汗）

治則：滋補腎陰，降虛火，改善肌膚失養。

二、黃褐斑的外用藥物治療：直接祛斑，美白潤膚

透過中藥面膜，例如以白朮、白芷、白芨等七味中藥研粉而成的七子美白面膜，與蜂蜜或橄欖油調和敷面，每週可進行1-2次，促進面部微循環及色素代謝。

三、黃褐斑的針灸療法：疏通經絡，調氣血

以顏面針為治療核心，結合不同證型選用相應的遠端穴位，能夠針對性地調整身體機能，提升療效。針對肝鬱氣滯型，可配合太衝、行間等穴位，以疏肝理氣、解鬱化瘀為主，緩解情緒壓力及循環不暢；腎虛火旺者則選取太谿、三陰交，著重滋陰降火、補腎益精，協助調和陰陽、增強體力；而脾虛濕阻型則配合足三里、豐隆，重點在於健脾化濕、提升氣血，改善消化及水濕滯留等問題。療程建議每週進行一次，每10次為一完整療程，以達到最佳治療成效。

四、輔助療法與日常調護

1. 耳穴貼壓：

取內分泌、肝、腎、脾等耳穴，用王不留行籽按壓，調節內分泌平衡。

2. 面部刮痧/拔罐：

促進氣血循環，改善面部氣血瘀滯。

面部刮痧促進氣血循環，改善面部氣血瘀滯。（圖片：Shutterstock）

3. 茶飲調理：

肝鬱者飲玫瑰花茶，腎虛者用枸杞菊花茶。

4. 關鍵生活建議：

嚴格防曬：紫外線加重色斑。

情緒管理：避免憂思抑鬱，防止肝氣鬱結。

睡眠飲食：忌熬夜，少食辛辣油膩。

對於皮膚敏感的人士，針灸治療是否安全？需要多少時間才能看到效果？

蕭醫師指，對於皮膚敏感人士，針灸治療在註冊中醫規範操作下通常是安全的，一般進行顏面針前，醫師都會先了解患者清潔皮膚的情況和病歷，為患者個性化制定針灸的治療方案，而皮膚敏感患者一般會採用更幼細的針灸針作為治療。治療效果則受病情性質、體質、治療頻率等因素影響，一般急性症狀見效較快，慢性問題則需更長時間。當中嚴重皮膚感染、凝血功能障礙者就不合適進行針灸。

黃褐斑患者需注意飲食的禁忌？ 中醫推薦日常祛斑茶療

對於皮膚敏感的黃褐斑患者，飲食調理需兼顧「減少色素沉澱」與「降低皮膚刺激」為主要目標。以下是具體注意事項及食療建議：

需忌口光敏感食物，如芹菜、香菜、柑橘類（日曬前避免），此外，辛辣刺激如辣椒、酒精、咖啡（加重內熱）、發物如海鮮、芒果、榴槤、菠蘿（誘發過敏反應）亦需注意。

日常調理茶飲

玫瑰菊花茶

功效：疏肝解鬱

材質：玫瑰花5朵、菊花3g、枸杞5g

煮法：80℃熱水沖泡焗15mins。

適合人士：壓力大、經前色斑加深者。

中醫推薦日常以茶療祛斑。（圖片：Shutterstock）

薏米茯苓茶

功效：健脾祛濕

材料：熟薏米10g、茯苓10g

煮法：材料加水煮沸後轉小火煮15分鐘。

適合人士：臉部易浮腫、色斑灰暗的脾虛濕蘊型人士。

蕭醫師提醒，皮膚敏感的黃褐斑患者嘗試新食材時，需從小劑量開始，觀察是否引發紅癢過敏，或向註冊中醫師查詢後才食用。

患者應該如何調整生活作息以輔助治療？

防曬：每日SPF 50+ PA++++防曬霜，物理遮蔽（帽子/傘）不可或缺。

患者日常需注意防曬。（圖片：Shutterstock）

睡眠：晚上11點前入睡，有助肝血歸藏（肝藏血，血足則面潤）。

情緒管理：練習冥想、八段錦疏解肝鬱，避免焦慮壓力。

護膚簡化：暫停去角質、刷酸，選用無酒精或香精的護膚品。

分享案例 醫師如何處理黃褐斑？最後患者如何獲得改善？

蕭醫師分享一個黃褐斑案例，患者為38歲女性，產後臉部出現黃褐斑已達5年之久，雙顴片狀深褐色斑，伴隨月經量少、經前乳脹、失眠。曾經嘗試美容治療及美白護膚但效果並不顯著。

中醫辨證為肝鬱腎虛血瘀。

治療方案：

1. 中藥內服以疏肝滋腎化瘀為治則調理體質。

2. 針灸：顏面針 + 配合體質證型 取穴以改善面部循環+調理體質。每週1次。

3. 臉部刮痧：每週1次，以改善面部循環回復面色。

4. 防曬：嚴格物理防曬+防曬霜以減低黃褐斑加重。

療效：

• 2個月後色斑淡化，經前胸部脹癒，睡眠改善。

• 3個月後色斑淡化約30%，月經量改善。

• 後續患者會一個月做1-2次顏面針以固療效及保養。

黃褐斑示意圖（圖片：Shutterstock）

中醫綜合治療黃褐斑優勢

中醫標本兼治，內調臟腑失衡，外祛色素沉著，減少復發。同時避免化學藥物副作用，適合長期調理，安全性高。配合個人化方案，針灸聯合中藥調理成效更為顯著（如案例中每週針灸+內服藥，兩個月色斑淡化），適合希望從根源治療黃褐斑及調理身體的人士。

尚容堂官方網站：https://sytclinic.hk/

蕭驪珣中醫師IG：https://www.instagram.com/ecsophiasiu