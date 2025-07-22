夏季養生｜一文教你認清「濕」重徵兆 中醫傳授祛濕秘訣

臨近入伏，香港的夏季總是伴隨著高溫與潮濕。這種濕熱的氣候特徵，使得「濕氣」更容易侵襲人體，引起一系列不適。有中醫師指出，濕氣過重會影響身體正常運作，因此，了解濕氣的徵兆並採取適當的祛濕措施，對於維護夏季健康至關重要。



濕氣警報 身體發出的求救信號

據內媒報道，上海交通大學附屬第六人民醫院中醫科主任醫師王兵指出，濕氣可分為「外濕」和「內濕」兩種。外濕多因外界環境潮濕、涉水淋雨、居住環境潮濕等外在的濕氣侵襲人體所致；內濕則是由於脾胃虛弱、脾失健運、水濕停聚所致。 因此，防止濕氣侵襲人體必須將外濕拒於體外，同時也需強健體魄，防止濕自內生。其中，我們首先要學會分辨出自己是否已經濕氣纏身，以下是常見徵兆：

- 晨起困重：清早起床後，感覺身體沉重、四肢乏力，像穿着濕衣服一樣，精神難以振奮。



- 大便黏膩：排便時，糞便質感黏膩、不成形，容易黏在馬桶上，沖水後難以沖淨。



- 舌苔異常：觀察舌頭，若舌苔厚膩，呈白色濕潤狀多為寒濕，若厚黃而粗糙則多為濕熱。



除了以上三大典型表現，濕氣在不同臟腑的積聚也會引發相應症狀。例如，濕困脾胃者常感食慾不振、腹脹腹痛；濕鬱肝膽者可能出現失眠多夢、情緒煩躁；濕阻於肺則易咳嗽痰多；濕邪下注腎臟則見小便混濁、腰膝痠軟；而濕氣上擾心神，則可導致焦慮、健忘甚至心悸。

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輕鬆祛濕 夏日健康３秘訣

要改善濕氣侵擾並非難事，中國中醫科學院西苑醫院風濕病科副主任醫師杜麗妍便推薦一些簡便祛濕法：

1. 吃對了，濕氣自然消！

● 清淡為宜：避免辛辣、油膩、重口味的食物，以免加重脾胃負擔。



● 健脾利濕：多選用具健脾利濕功效的食材，如薏米、赤小豆、茯苓、冬瓜、扁豆、芡實等，可煲湯或煮粥食用。



● 避免生冷：盡量少飲冰凍飲料和進食生冷食物，以免損傷脾胃陽氣，加劇濕氣積聚。



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2. 生活小習慣，祛濕大功效

● 保持室內通風：起居環境應保持乾爽通風，避免長時間處於潮濕環境。使用抽濕機有助降低室內濕度。



● 適度運動：進行適量的運動，如散步、慢跑或太極拳，都有助於促進新陳代謝，排出體內濕氣。運動時出汗是祛濕的有效途徑。



● 充足睡眠：保證充足的睡眠，有助於身體恢復和調節，提升抵抗力。



3. 中醫智慧：專業祛濕助你輕盈

● 專業指導：若濕氣症狀較為嚴重或持續不退，建議尋求註冊中醫師的專業診斷，在醫師指導下服用合適的中藥方劑或進行針灸、拔罐、艾灸等治療。



● 藥膳泡腳：睡前用溫水泡腳，可在水中加入艾葉、花椒、薑片等中藥材，有助於溫通經絡，促進濕氣排出。



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祛濕有禁忌 這些人群需謹慎！

不過，醫師亦提醒，並非所有人都適合積極祛濕。例如，陰虛體質、血虛體質、妊娠期女性、年老體弱者及幼兒，在祛濕前應特別謹慎，建議諮詢醫生意見，以免過度祛濕反而耗傷正氣，對身體造成不良影響。

在香港濕熱的夏季，只要能掌握以上方法應對濕氣，就能幫助我們更好地適應環境，保持身體輕盈，安心度過炎炎夏日。