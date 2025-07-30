33歲柯煒林IG認確診肺腺癌第4期！一文解構成因、症狀及預防方法

近日，香港演藝圈傳來令人震驚的消息。曾參演電影《濁水漂流》及《別叫我「賭神」》、現年33歲的藝人柯煒林，今日（30日）在Instagram上公布自己確診肺腺癌第四期，消息一出立刻引起廣大網民的關注與慰問。



柯煒林在IG透露確診肺腺癌第四期。（IG圖片）

柯煒林在帖文中詳細講述了確診的經過。他表示，從五月底開始持續咳嗽，在看過普通科醫生並服用兩次抗生素後仍未痊癒，轉而求助呼吸道專科。經過電腦斷層掃描（CT）發現異常後，又被轉介到另一位專科醫生。「醫生看過報告，面有難色『醫生面色咁差，cancer?』我打哈哈，那時還道是肺癆。」他坦言當時還以為只是肺癆，直到入院進行詳細檢查後，兩三天過去，最終被告知確診肺腺癌第四期。

面對突如其來的噩耗，柯煒林展現了堅強的態度。他指出目前已經開始接受治療：「我剛剛開始食鏢靶藥，不知道身體會有什麼反應，副作用又會是什麼，問過醫生能否上台，醫生說取決於身體狀況。」由於種種未知及不確定因素，他只能暫時退出演藝工作，直至病情明朗化才能歸隊。

柯煒林積極面對病情。（IG圖片）

柯煒林又坦言，當初亦未能接受在當打年紀要被迫強制休息，於是上網尋找「如何接受自己患癌症」的方法。他指，「好似有五步，否認、憤怒、討價還價、沮喪到接受。文中提及最常問『點解係我？』我問過，兩次，直到見到老竇攬住我喊講咗句點解唔係佢，那刻，我慶幸有個咁錫我嘅老竇，更慶幸有事嗰個唔係佢或者係我愛的人，漸漸的接受自己有cancer這事，就只是念。由確診到現在，眼見身邊的人比我更難受，比我更着急。」他相信上天不會那麼快要他離開，又表示「這個時候，能笑的，要笑得更大力」。

最後柯煒林更表示，希望身邊人看到他，不要說加油，只要微笑點頭就好，「別太多建議，會亂，身邊有專業的團隊處理身體小毛病的事宜，感謝。放心，沒事。我打慣逆境波。如常生活，生活如常。Love you all ;) 我知道我是被你們寵愛的。」

《笨蕉大劇院》的官方社交平台發文通知柯煒林所演之角色將另覓替補人選演出。（IG圖片）

肺腺癌是什麼？

肺腺癌是肺癌中最常見的一種病理類型，屬於非小細胞肺癌的一種。它起源於肺部支氣管黏膜的腺體細胞，通常生長在肺部外圍，這使得早期診斷相對困難，因為症狀可能不明顯，或在腫瘤較大時才被發現。

儘管大眾普遍認為肺癌與吸煙息息相關，但肺腺癌卻是一個值得警惕的例外。這種肺癌類型在非吸煙者中，尤其在女性和年輕族群裡，發病率相對較高，使其成為一個更為隱蔽的健康威脅。由於其惡性程度較高，且容易發生遠處轉移，一旦確診為第四期，則表示癌細胞已擴散至肺部以外的骨骼、腦部、肝臟等其他器官，這無疑大幅增加了治療的難度和挑戰。

香港肺癌數據：新症、發病率與死亡率現況

根據衞生署衞生防護中心的資料顯示，肺癌一直是香港主要的癌症殺手之一。在2022年，香港共錄得 5,707宗肺癌新症，其中男性患者有3,340宗，女性患者有2,367宗，男女比例約為1.4比1。值得注意的是，大約**82%**的新症患者是60歲或以上的人士，這表明肺癌與年齡增長有顯著關聯。

至於死亡率方面，2023年共有 3,880人死於肺癌，佔香港癌症死亡總人數的26.1%，位居癌症死因之首。

肺腺癌的「元兇」 這些潛在風險不可忽視！

吸煙： 雖然肺腺癌在非吸煙者中相對常見，但吸煙仍然是其最主要的風險因素。二手煙暴露同樣會增加患病風險。



空氣污染： 長期暴露於PM2.5等細懸浮微粒和工業廢氣中，會增加患肺癌的風險。



氡氣暴露： 氡氣是一種無色無味的放射性氣體，存在於土壤和岩石中，可透過建築物裂縫進入室內。長期吸入高濃度氡氣是肺癌的第二大成因。



職業暴露： 接觸某些化學物質，如石棉、砷、鉻、鎳、煤焦油、柴油廢氣等，會增加患肺癌的風險。



基因突變： 某些基因突變（例如EGFR、ALK、ROS1等）與肺腺癌的發生密切相關。這些基因突變在非吸煙者中更為常見，也是標靶藥物治療的基礎。



家族病史： 如果直系親屬（父母、兄弟姊妹）曾患肺癌，則患病風險會增加。



肺部疾病史： 患有慢性阻塞性肺病（COPD）、肺結核或肺纖維化等肺部疾病的人，患肺癌的風險較高。



肺癌成因？（按圖看清👇👇👇）

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警惕！肺腺癌的4大隱藏症狀

肺腺癌在早期階段通常沒有明顯症狀，這也是其難以早期診斷的原因之一。隨著病情發展，可能會出現以下四種常見症狀：

1. 持續性咳嗽： 這是肺癌最常見的症狀，可能伴有痰，有時會咳血。如果咳嗽持續超過兩週且原因不明，應盡早就醫檢查。



2. 胸部不適或疼痛： 疼痛可能局限於胸部某一區域，也可能延伸到肩膀或背部，在深呼吸、咳嗽或大笑時加劇。



3. 呼吸困難或氣促： 隨著腫瘤增大，可能會壓迫氣道或胸腔積液，導致呼吸急促或呼吸困難。



4. 體重下降和疲勞： 不明原因的體重減輕、食慾不振和持續的疲勞感，是癌症發展的常見全身性症狀。



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守護肺部健康 預防肺腺癌的關鍵策略

雖然肺癌的成因複雜，但仍有許多方法可以降低患病風險：

戒煙及避免二手煙： 這是預防肺癌最重要且最有效的方法。戒煙無論在任何年齡段都能顯著降低患癌風險。



避免接觸致癌物： 在工作環境中，應採取防護措施，避免接觸石棉、氡氣等有害物質。



改善空氣品質： 在空氣污染嚴重時，應避免進行戶外活動。在家中可使用空氣清淨機改善室內空氣品質。



均衡飲食和規律運動： 攝取富含蔬菜、水果和全穀物的均衡飲食，保持健康的體重，並進行適度的體育鍛鍊，有助於增強免疫力。



定期身體檢查： 特別是高風險人群（如長期吸煙者、有肺癌家族史者），應考慮定期進行低劑量電腦斷層掃描（LDCT）等篩查，以期早期發現和治療。



5大營養素增進肺部健康（按圖👇👇👇）

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