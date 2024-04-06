肺癌預防丨強化肺部功能5大營養素 1種抗氧化助防癌每餐都要攝取
撰文：Heho健康
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現代人的飲食趨向精緻化，可能導致營養攝取不均衡，進而提高罹患肺癌的風險。因此，除了關注肺部和呼吸道的健康狀況外，培養良好的飲食習慣對於預防癌症至關重要。
以下是五大營養素，有助於強化肺部功能，為健康打下良好基礎。
5大營養素增進肺部健康（按圖👇👇👇）
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一、維他命C 減少氧化傷害
減少氧化損傷，支持免疫功能和上皮組織的屏障功能。建議攝取番石榴、車厘茄、奇異果、釋迦、柑橘類等水果，每餐食用一顆拳頭大小。
二、β-胡蘿蔔素 修復黏膜損傷
修復黏膜損傷，提升呼吸道的防禦力。建議攝取紅蘿蔔、南瓜、番薯等紅黃色和深綠色蔬果。
三、Omega-3脂肪酸 抗發炎調整免疫
具有抗發炎和免疫調節的作用。建議攝取亞麻仁籽、奇亞籽、核桃、油性魚類等食物，每週至少吃2次魚類。
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四、膳食纖維 健全腸道菌叢生態
有助於健全腸道菌叢生態，降低罹患肺癌的風險。建議每日攝取25至35克膳食纖維，並補充乳酪等益生菌食品。
五、植化素 防癌抗癌強化保護力
具有抗氧化和抗癌作用，可消除自由基並減少發炎反應。建議每餐攝取不同顏色的蔬果，確保多元植化素的攝取。
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