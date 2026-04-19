睡前滑手機如借「時間高利貸」？戒手機14天體力重回年輕狀態

「再回一個訊息就好」、「看完這條短片就睡」……這些說話聽起來是不是很耳熟？在香港這個節奏急促的城市，睡前「撳電話」似乎成了大家唯一的減壓時間。



但台灣復健科醫生王竣平提醒，這看似無傷大雅的10分鐘，隨時會變成明早起床時的「腦袋生鏽」。有調查發現，全球高達 97% 的人都有睡前滑手機的習慣，這其實是在神不知鬼不覺中，親手破壞了身體最寶貴的自我修復能力。

藍光：貼在臉上的「濃縮藍天」

「為什麼手機對大腦的殺傷力這麼大？」這要從人體的生理節律說起。

人類的大腦是根據天空來運作的：白天見到藍光，大腦就接收到「清醒」的訊號；夜晚光線轉暗，身體就會開始進入修復模式。然而，當你在深夜11點將手機屏幕貼近臉部，對大腦來說，這無異於在半夜對著一個「濃縮的藍天」。

王醫生指出，研究發現只要接觸高強度藍光短短 1.5 分鐘，大腦就會開始壓抑褪黑激素，並同時提高皮質醇。前者是幫你入睡的功臣，後者則是讓你保持警覺、應對壓力的荷爾蒙。大腦分不清你是在看社交平台還是站在正午的太陽下，結果整個睡眠生理時鐘就被徹底誤導了。

「時間高利貸」的慘痛利息

在數位健康研究中提出了一個非常形象的概念——「時間高利貸」。

當你睡前每滑 1 分鐘手機，大腦真正進入深層睡眠的時間可能會延後 3.5 分鐘。換句話說，如果你只是多滑了 20 分鐘，你的大腦修復工作可能就要延遲 70 分鐘才能開始。

而這被「吃掉」的，往往是最關鍵的深層睡眠時間。

這就能解釋為什麼很多人即使睡足了時數，翌日依然感到疲憊不堪。這種疲勞會轉化為情緒上的煩躁和決策力的下降。你以為是工作壓力太大，其實是你的大腦在抗議昨晚被剝削的修復時間。

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物理治療效果總是欠佳？原來是修復時間被「沖淡」了！

在復健科門診中，王醫生經常遇到一些案例：病人很努力做物理治療，但肩頸痛、下背痛卻反覆發作，康復進度極慢。

檢查發現他們並沒有嚴重的結構問題，追問之下，發現這些病人的共通點通常是「睡前滑手機一小時，且手機就放在枕頭旁邊」。

身體的修復並非發生在白天，而是在深層睡眠的幾小時內。肌肉重組、神經重整、組織再生，全靠這段時間。如果你白花一個小時去做復健，晚上卻因為滑手機壓縮了修復空間，那白天的努力很容易就會被「沖淡」。

此外，手機產生的微弱電磁場也是一種持續干擾，讓大腦難以進入穩定的修復環境。

戒掉糖分「假入睡」

王醫生又指，有些人因為長期失眠，會嘗試用「甜食」來讓自己昏睡，例如睡前吃一大碗雪糕。

這種做法雖然會讓血糖快速上升，使身體進入類似昏迷的狀態，但那並不是真正的修復。長期下來，不僅糖尿病、失智症及抑鬱症的風險大幅增加，還會提高身體對疼痛的敏感度。當你睡不好，原本輕微的肌肉緊繃，在體感上都會變得加倍疼痛。

14 天挑戰：三招找回修復力

想改變現狀，並不需要多驚人的意志力，而是要給身體一個「重新開機」的機會。王醫生建議嘗試為期 14 天的挑戰，很多人做完後都驚嘆：「身體好像回到了年輕的時候！」

具體做法如下：

1. 環境轉為暖光： 晚上將家中燈光換成偏暖色調，給大腦一個「準備休息」的視覺訊號。



2. 拉開物理距離： 睡前一小時，將手機放到另一個房間，或者至少遠離床頭位置。



3. 讓體溫自然下降： 理想的睡眠環境應維持在約 15.5°C 到 20.5°C。身體需要核心體溫下降 1 到 2 度才能深睡。



這 14 天的重點不在於你有多自律，而在於讓神經系統重新校正。當你停止在深夜餵食大腦藍光與多餘資訊，褪黑激素會自然恢復，原本「卡住」的疼痛與疲勞，往往會意外地開始好轉。

今晚開始，試著放下手機，讓你的身體真正地「睡一覺」。

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