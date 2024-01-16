腱鞘炎｜手指用力就發痛恐患「板機指」？這類人風險高要注意保養

不少民眾在長期打字、玩手機後，會感覺手指難以伸直，甚至會在掌間出現腫脹隆起，一按直接痛到飆淚，這就是「板機指」找上門。



中醫師指出，長期使用手指的上班族、糖尿病、痛風患者都是板機指的高危險群，平時要適度休息、熱敷按摩，才能把手指保養在最佳狀態。

為什麼會有板機指？誰容易罹患「板機指」？（按圖看清👇👇👇）

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手指用力就發痛 當心是「板機指」找上門

台灣中醫師林瑋隆指出，「板機指」又被稱為屈指肌腱腱鞘炎，病症多發於拇指，亦有單發於第二、三指，少數患者會同時多個手指發病，症狀發作時手指在用力時就會疼痛，手指掌面根部也會出現腫脹隆起，只要壓一下就會痛。

也有患者會出現活動限制的情況，手指會伸屈不順，出現「彈跳」的現象，嚴重者的患指彎曲後，會因疼痛而不能自行伸直，要靠另一隻手幫助，在伸直時關節還會出現響聲，晨起和勞動後症狀較重，活動後或熱敷後症狀減輕。

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為什麼會有板機指？

林瑋隆表示，「屈指肌腱腱鞘炎」顧名思義是腱鞘發炎造成的疾病，手指彎曲需要靠肌腱來拉動，腱鞘是一個管狀的構造，能限制肌腱不亂跑，一旦腱鞘過度使用，就會使手指腱鞘腫大、發炎及狹窄等問題，影響肌腱的移動，最終形成板機指。

誰容易罹患「板機指」？

林瑋隆提到，容易罹患板機指的患者群為曾經手指受傷、過度且長期使用手指的族群，如長期使用滑鼠和鍵盤的上班族、藝術創作者、老師、廚師等。另外有類風濕關節炎、痛風、糖尿病的女性，也是容易罹患板機指的高危險群。中醫在治療板機指時，會用筋膜推拿、針灸、小針刀、貼藥等治療方案，醫師會依照患者病情嚴重程度來增加治療次數，配合貼外敷藥。

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「這樣做」保養手指 遠離板機指

林瑋隆提醒民眾，手指受傷後，應該儘量減少患部手指使用，尤其是彎曲出力、適度休息、適度進行伸展運動，才能避免傷勢惡化。想要預防板機指，在使用手指工作、運動前，要先做好伸展、暖身來避免拉傷，並適度熱敷按摩，才能把手指保養在最佳狀態。

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