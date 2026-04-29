身體檢查邊間好?全身健康體檢套餐推介｜Body Check價錢服務比較

身體檢查邊間好？香港人生活節奏急促，生活習慣普遍不健康，全身很容易出現不同的健康問題及都市疾病。唔想日日擔驚受怕就唯有勤啲「 check」吓個身體，但做Body Check身體檢查到底邊間先至喺最抵？身體檢查套餐有咁多，到底邊個最優惠？

應該定時進行身體檢查Body Check，盡早發現身體潛在的健康風險及已有病症，確保自己全身能及時作出預防或治療 (圖片: FreePik)

健康Easy為你搜羅多間體檢中心的資訊，多個身體檢查套餐，包你全身「由頭到腳」充份了解各項檢查的服務、價錢及優惠，睇完你一定可以搵到自己健康需要的體檢。

【身體檢查2026｜體檢價錢比較】全身身體檢查有咩項目？

身體檢查有咩項目？ 綜合身體檢查：一般包含全血細胞計數、血壓、肝腎功能檢查、尿液檢驗、胸部X光等基本項目 三高檢查：幫助找出體內血壓、血脂及血糖水平，防範糖尿病、中風、心血管疾病、視網膜病變及腎病等，適合長者及肥胖人士 癌症檢查：以抽血、超聲波掃瞄檢驗癌症指，評估患癌風險 肝臟檢查：以抗體檢查、肝組織檢查或超聲波掃瞄，找出患上肝炎、脂肪肝、肝癌、肝硬化及肝衰竭的潛在風險 婦科檢查：檢查不同類型的婦科疾病，如乳癌、月經不調、女性更年期、念珠菌感染、滴蟲感染、子宮頸癌、荷爾蒙失調等 男性檢查：針對男性特有的潛在風險作出檢驗，如前列腺、睪丸、泌尿病、性功能、性病等 婚前檢查：一般包括綜合身體檢查、性病、德國麻疹、HPV病毒、遺傳病基因檢測等 超聲波檢查：包括肝臟、膽、胰臟、脾臟、腎臟、甲狀線、 盆腔、前列腺等檢查

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全身身體檢查

【身體檢查2026｜體檢價錢比較】綜合身體檢查

Life Young Health 壹森健康 — 女士星級檢查（連超聲波檢查）65項 $2,680

項目包括：一般檢查、肝功能檢查、腎功能檢查、糖尿病、血中脂肪檢查、癌症篩查、甲狀腺、尿液常規

Life Young Health 壹森健康 — 男士星級檢查（連超聲波檢查）65項 $2,680

項目包括：一般檢查、視力測試、心電圖、肝功能檢查、腎功能檢查、糖尿病、血中脂肪檢查、癌症篩查、甲狀腺、貧血、骨骼及肌肉、尿液常規

莊柏醫療 — 55項精選健康檢查 $760

項目包括：總膽固醇、白血球、大便血、血葡萄糖 (空腹) 等

尚醫健康 — 卓越超聲波 (心血管疾病風險評估) (66項) $1680

項目包括：超聲波 / 血流量檢查 （二選一）、血液常規、尚醫健康發炎指標、血脂、肝功能、骨、痛風等

尚醫健康 — 尚醫男性全面(前列腺、膀胱、上腹)超聲波身體檢查 68項 $2880

項目包括：超聲波掃描身體檢查、癌症指標 (5 選 2)、肝臟檢測等

MediFast HK — 特選健康檢查計劃 MG055C $1100

項目包括：X光肺片、心電圖、膽固醇、糖尿病、肝功能、腎功能、甲狀腺、痛風、類風濕、血液常規、尿液檢測、鈣

MediFast HK — 優越健康檢查計劃 MM021C/MF021C $2350

項目包括：基本健康評估、尿液檢查、心臟檢查、X光檢查 (電子影像）、血液分析(血全計數、 血脂肪、糖尿病、乙型肝炎篩查、肝功能、腎功能、甲狀腺功能、痛風症、骨骼代謝分析、癌症篩查)

MediFast HK — 尊貴健康檢查計劃 MM022A/MF022A $4,450

項目包括：基本健康評估、尿液檢查、心臟檢查、X光檢查 (電子影像）、超聲波掃描、骨質疏鬆篩查、自選項目、肝纖維化指數評估組合、血液分析

滙潼醫療 — 全面健康體檢組合 $2,980

項目包括：血液分析、肝腎功能檢查、糖尿檢查、癌症指標、貧血檢查、甲狀腺檢查、類風濕及發炎檢查、痛風檢查、傳染病、尿液及大便檢查等

全身身體檢查

【身體檢查2026｜體檢價錢比較】三高相關檢查

莊柏醫療—40項精選三高健康檢查 $760

項目包括：血脂分析組合、糖尿組合、腎功能、甲狀腺指標、甲乙肝炎組合等

莊柏醫療—55項精選健康檢查 $760

項目包括： 總膽固醇、血葡萄糖 (空腹)、尿糖、血色素、大便血等

尚醫健康—卓越超聲波 (心血管疾病風險評估) (66項) $1680

項目包括： 超聲波 / 血流量檢查 （二選一）、血液常規、尚醫健康發炎指標、血脂、肝功能、痛風、骨等

全身身體檢查

【身體檢查2026｜體檢價錢比較】癌症檢查

莊柏醫療 — 12項全面癌指標檢查(女) $1,900

項目包括：甲種胚胎蛋白 (肝臟)、癌胚抗原 (腸)、鼻咽癌症測定、癌抗原19.9 (胰臟)、癌抗原15.3 (乳房)等

莊柏醫療 — 11項全面癌指標檢查(男) $1,900

項目包括：甲種胚胎蛋白 (肝臟) 、癌胚抗原 (腸)、鼻咽癌症測定、前列腺癌抗原、癌抗原19.9 (胰臟)等

滙潼醫療—全面健康體檢組合 $2,980

項目包括：血液分析、肝功能檢查、肝炎測試、腎功能檢查、糖尿檢查、骨骼檢查組合、癌症指標等

全身身體檢查

【身體檢查2026｜體檢價錢比較】肝臟檢查

莊柏醫療 — 10項甲乙丙型肝炎檢查 $920

項目包括：總甲型肝炎抗體、乙型肝炎表面抗原、乙型肝炎表面抗體 、丙型肝炎總量抗體

全身身體檢查

【身體檢查2026｜體檢價錢比較】婦科檢查

莊柏醫療 — 49項女士安心婚前/產前檢查 $875

項目包括：乙型肝炎表面抗原、梅毒血清測試、愛滋病毒抗體、白血球、德國痳疹抗體等

莊柏醫療 — 12項全面癌指標檢查(女) $1,900

項目包括：甲種胚胎蛋白 (肝臟)、癌胚抗原 (腸)、鼻咽癌症測定、癌抗原19.9 (胰臟)、癌抗原15.3 (乳房)等

Life Young Health 壹森健康—女士星級檢查（女士適用）65項 $2680

項目包括：一般檢查、視力測試、心電圖、肝功能檢查、腎功能檢查、糖尿病、血中脂肪檢查、癌症篩查、甲狀腺、尿液常規

尚醫健康 — 尚醫女性全面身體檢查（69項目） $2,880

項目包括：乳癌風險評估、卵巢癌風險評估、脂肪肝風險評估、超聲波檢測、膀胱超聲波膽管超聲波等

尚醫健康優越(女士) 婚前檢查79項 $2,350

項目包括：超聲波- 盤腔、德國痲疹IgG檢測、乙型肝炎表面抗原、抗體、愛滋病毒一及二型抗體、小便常規等

MediFast HK — 優越健康檢查計劃 MM021C/MF021C $2350

項目包括：基本健康評估、尿液檢查、心臟檢查、X光檢查 (電子影像）、血液分析(血全計數、 血脂肪、糖尿病、乙型肝炎篩查、肝功能、腎功能、甲狀腺功能、痛風症、骨骼代謝分析、癌症篩查)

全身身體檢查

【身體檢查2026｜體檢價錢比較】男性檢查

莊柏醫療 — 49項安心婚前檢查(男士) $875

項目包括：乙型肝炎表面抗原、乙型肝炎表面抗體、梅毒血清測試、愛滋病毒抗體、平均血色素等

莊柏醫療 — 11項全面癌指標檢查(男) $1,900

項目包括：甲種胚胎蛋白 (肝臟) 、癌胚抗原 (腸)、鼻咽癌症測定、前列腺癌抗原、癌抗原19.9 (胰臟)等

莊柏醫療—55項精選健康檢查 $760

項目包括： 總膽固醇、血葡萄糖 (空腹)、尿糖、血色素、大便血等

尚醫健康 — 尚醫男性全面(前列腺、膀胱、上腹)超聲波身體檢查 68項 $2880

項目包括：超聲波掃描身體檢查、癌症指標 (5 選 2)、肝臟檢測等

尚醫健康 — 綜合男士婚前檢查72項 $1,680

項目包括：基本健康評估、CBC 全血計數、乙型肝炎、梅毒血清測試、愛滋病毒一及二型抗體、精液常規試驗、肝腎功能等

尚醫健康 — 優越男士婚前檢查85項 $2,450

項目包括：基本健康評估、前列腺超聲波、CBC 全血計數、乙型肝炎、梅毒血清測試、愛滋病毒一及二型抗體、精液常規試驗、肝腎功能等

Life Young Health 壹森健康—男士星級檢查（男士適用）65項 $2680

項目包括：一般檢查、視力測試、心電圖、肝功能檢查、腎功能檢查、糖尿病、血中脂肪檢查、癌症篩查、甲狀腺、貧血、痛風、骨骼及肌肉、尿液常規

全身身體檢查

【身體檢查2026｜體檢價錢比較】婚前檢查

Life Young Health 壹森健康—常規孕前體檢（女士適用）12項 $1250

項目包括：一般檢查、心電圖、盆腔（子宮，卵巢及膀胱）、甲狀腺、生育荷爾蒙檢查

Life Young Health 壹森健康—常規孕前體檢（男士適用）11項 $1250

項目包括：一般檢查、心電圖、前列腺超聲波、精液常規、生育荷爾蒙檢查

尚醫健康 — 綜合女士婚前檢查66項 $1,750

項目包括：基本健康評估、心電圖、德國痲疹IgG檢測、CBC 全血計數、乙型肝炎、梅毒血清測試、愛滋病毒一及二型抗體、德國痲疹、鐵、鈣、磷、肝腎功能等

尚醫健康 — 優越女士婚前檢查79項 $2,350

項目包括：基本健康評估、 盤腔超聲波、德國痲疹IgG檢測、CBC 全血計數、乙型肝炎、梅毒血清測試、愛滋病毒一及二型抗體、德國痲疹、鐵、肝腎功能等

尚醫健康 — 綜合(男士) 婚前檢查72項 $1,680

項目包括：心電圖、乙型肝炎表面抗原、抗體、梅毒血清測試、愛滋病毒一及二型抗體、小便常規、炎症指數等

尚醫健康 —優越(男士) 婚前檢查85項 $2,450

項目包括：超聲波- 前列腺等、CBC 全血計數、乙型肝炎表面抗原、抗體、梅毒血清測試、精液常規試驗等

全身身體檢查

【身體檢查2026｜體檢價錢比較】超聲波檢查

尚醫健康 — 尚醫男性全面(前列腺、膀胱、上腹)超聲波身體檢查 68項 $2880

項目包括：超聲波掃描身體檢查、癌症指標 (5 選 2)、肝臟檢測等

尚醫健康—卓越超聲波 (心血管疾病風險評估) (66項) $1680

項目包括： 超聲波 / 血流量檢查 （二選一）、血液常規、尚醫健康發炎指標、血脂、肝功能、痛風、骨等