做完通波仔可以不吃藥？心臟科專科醫生剖析術後用藥關鍵

許多冠心病患者在接受俗稱「通波仔」的冠狀動脈介入治療手術後，常會有這樣的想法：「我現在胸口不痛了，體力比以前更好，為什麼還要每天吃這麼多藥？難道手術沒有徹底治好我嗎？」



確實，每天服用多種藥物容易令人產生「藥物厭煩」¹。然而，在臨床診斷中，「通波仔」手術的成功並不意味著治療的終結²。相反，術後的藥物治療才是確保血管長期通暢、預防再次心臟病發的「不二法門」³。

究竟通波仔後是否可以停藥？自行停藥會帶來什麼後果？本文邀請心臟科專科醫生李耿淵為你一一拆解。

「通波仔」放了支架，血管就不會再塞？

這是臨床上最常見的「誤會」。

李耿淵醫生指出，通波仔雖然開通了收窄的血管，但支架對人體而言是一個「外來物體」⁴。人體免疫系統對外來物會產生一定程度的排斥反應⁴。若缺乏藥物保護，血液中的血小板極易在支架表面凝聚，形成急性血栓，導致血管在極短時間內再次完全堵塞⁵。

此外，冠心病是一種慢性血管退化疾病⁶。通波仔只是處理了當時「最嚴重、最危險」的一段血管，並沒有改變患者本身的「高危因素」（如高血壓、高血糖、高膽固醇、吸煙等）²'⁶。如果不及時控制這些源頭問題，其他血管或支架邊緣依然會繼續形成新的斑塊，導致血管再次收窄²'⁶。

術後關鍵藥物大盤點 哪些是「保命藥」？

李耿淵醫生表示，做完通波仔後，醫生開出的藥物通常可以分為以下３大類：

1. 雙重抗血小板藥物（俗稱「雙抗」）—— 絕對不能停的「保命藥」⁷



為什麼一定要吃「兩種」抗血小板藥？

李醫生解釋，這是多年醫學經驗與臨床證據累積下來的黃金標準⁸。單獨使用一種抗血小板藥，支架再次堵塞的風險依然很高⁹。而「雙抗」透過兩種不同的藥理機制抑制血小板活性，能最有效防止急性支架血栓⁹。

雙重抗血小板治療是支架術後的標準療程，通常需要服用六個月以上；亦會視乎病人情況，延長服用至一年或更長時間¹⁰。但只要平安度過這段危險期，便可在醫生的指導下可減至只吃一種¹⁰。

在臨床上，不少病人常混淆「抗血小板藥」與俗稱的「薄血藥」並擅自更換。李醫生提醒，兩者機制截然不同：薄血藥旨在減低血液凝固力，主要預防心房顫動等引致的全身性血栓（如中風）¹¹；而抗血小板藥則專門防止血小板於支架表面凝聚¹²。兩者絕不能互相替代，病人切勿因服用薄血藥而擅自停用抗血小板藥¹³。

2. 控制危險因素的藥物 —— 預防復發的「安全網」



降膽固醇藥（他汀類藥物）： 有些病人疑惑「我膽固醇已經正常了，為什麼還要吃？」李耿淵醫生強調，降膽固醇藥除了能降低俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白外，更有一個極重要的作用 —— 穩定血管內的「不穩定斑塊」¹⁴。斑塊一旦穩定，血管就不容易破裂，能大大降低急性心臟病發的機會¹⁴。因此，即使膽固醇指標正常，術後通常仍需長期服用，且標準比一般人更為嚴格¹⁵。

降血壓藥及糖尿藥： 高血壓與糖尿病會加速血管硬化¹⁶'¹⁷。將血壓與血糖控制在理想水平，能大幅降低支架再收窄的風險¹⁸。

3. 控制病徵的藥物 —— 「有需要時」才服用的輔助藥



如俗稱「脷底丸」（硝酸甘油舌底片）或血管擴張劑等。這類藥物主要用於緩解患者術後可能出現的微絲血管病變，或因心肌內血管受壓（「肌橋」現象）而引起的胸口痛¹⁹。如果患者術後完全沒有胸口痛的症狀，經醫生評估後，這類藥物是可以選擇停服的。

臨床案例分享：45歲教師自行停藥的後果

為了讓大家明白自行停藥的嚴重性，李耿淵醫生分享了一個他曾親自診治、令人無比惋惜的真實臨床病例：

患者是一名年僅45歲的中學教師，本身有長期吸煙習慣。某天他因急性不穩定性心絞痛被送入急症室，情況一度危急。李醫生隨即為他進行了緊急「通波仔」手術，並順利植入一枚支架。手術非常成功，病人的心臟功能完全恢復正常，其他血管也相當健康，可謂是不幸中的大幸。

出院前，李醫生再三叮囑他：必須持續服用雙重抗血小板藥物一年、按時吃降膽固醇藥，並且一定要戒煙。

然而，由於他正值壯年，加上術後胸口痛的症狀完全消失，體力也迅速回復。這種「身體已經康復」的假象讓他產生了錯覺，誤以為手術已經徹底「根治」了心臟病。加上覺得每天吞服多種藥物十分繁瑣，在僥倖心理作祟下，他出院後竟然擅自停掉所有藥物，甚至繼續抽煙。

結果，僅三個星期後，他就再次被救護車緊急送院。這一次，情況比上次險惡得多——由於缺乏抗血小板藥物的保護，他體內的血小板迅速在支架內凝聚，形成巨大的急性血栓，將整條主要血管完全堵塞，引發了致命的急性心肌梗塞。

傷痛雖然被救，但失去的健康已無法挽回。由於血管栓塞時間過長，他整整一半的心臟肌肉已經永久壞死，心臟功能出現斷崖式暴跌。當他再次出院重返日常生活時，才驚覺身體狀況已大不如前，「以前他能輕鬆一口氣走上五、六層樓梯，現在僅僅走一、兩層，便會感到胸悶、極度氣喘，甚至連說話都有些吃力。」

李醫生指，只因一時嫌麻煩和掉以輕心而擅自停藥，這位年輕教師的後半生不得不與嚴重的「心臟衰竭」及極高的復發風險為伴。看著原本健康、正值事業黃金期的他落得如此境地，實在令人唏噓。

面對藥物副作用或需要手術，該如何應對？

臨床上，病人想停藥往往是因為副作用（如胃口變差、皮膚容易瘀傷、出血風險增加等），或者是因為需要進行其他外科或牙科手術²⁰。李醫生指，醫生通常會採取以下方法應對：

1. 透過「優化手術」縮短用藥期



醫生在進行通波仔手術時，可使用血管內超聲波輔助²¹。這能幫助醫生極精準地選擇最適合的支架尺寸，並確保支架完美貼合血管壁²¹。手術做得愈完美，支架發生血栓的機會就愈低²¹。對於高出血風險的患者，醫生便能更有信心地將雙抗療程縮短至安全期限，減輕患者負擔²²。

2. 靈活轉換藥物



若對某種膽固醇藥產生嚴重的肌肉痠痛等副作用，醫生可協助調換其他口服膽固醇藥，甚至考慮使用「膽固醇針」，不僅副作用較低，降膽固醇效果亦非常顯著²³。

3. 需要接受其他手術時



當患者面臨需要接受牙科或其他外科手術的情況時，千萬不要自行停藥，必須先諮詢心臟科專科醫生的專業意見²⁴ 。因為不同的抗血小板藥物，其停藥時間截然不同，若隨意自行停藥，將大幅增加急性血栓的風險²⁵'²⁶ 。

此外，如果並非緊急的外科手術，醫生一般強烈建議在通波仔手術後首半年內，暫時避免進行任何外科手術²⁴ 。最好是等到患者安全度過這半年的高危期，並在醫生指導下減至服用單一抗血小板藥物後，才安排其他手術，這樣做在臨床上會安全、穩妥得多²⁴ 。

運動與戒口是減藥的「唯一捷徑」！

「醫生，那我這輩子都不能減藥了嗎？」

李醫生的強調是：「有機會減，但主動權在你手裡。」

他指，雙抗血小板藥物的劑量通常是固定的，無法隨意削減²⁷。但是，控制危險因素的藥物（血壓藥、糖尿病藥、降膽固醇藥）絕對有調整的空間。

如果你在術後能夠痛改前非，保持規律運動、嚴格控制飲食、成功減肥，令血壓、血糖維持在極佳水平，醫生是完全可以為你減輕藥量，甚至停服部份血壓或糖尿藥²⁸。然而，由於通波仔後對「壞膽固醇」的醫學要求極其嚴格（一般需降至極低水平），單靠飲食難以達到目標，因此膽固醇藥通常需要長期服用¹⁵。

This article is supported by Sanofi Hong Kong Limited

MAT-HK-2600213-1.0-07/2026

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