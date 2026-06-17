中風｜步行變慢、手無力是警號？研究揭3個意想不到的先兆

不少人以為中風是「突然發生」的急性意外，但其實在病發前，身體可能早已悄悄發出求救訊號。



內地健康媒體《生命時報》近日引述國際權威醫學期刊《Stroke》的一項大型研究，分析了近48.3萬名沒有中風病史的成年人數據。經過長達14年的追蹤，研究人員發現，日常生活中三個極易被忽視的身體變化，與中風風險有著密不可分的關係。

（圖片來源：截圖自《美國心臟協會期刊》）

北京中醫藥大學東直門醫院腦病一科主任醫師萬繼峰指出，中風主要分為缺血性（即腦梗塞，因血管被血栓堵塞而缺氧壞死）及出血性（即腦出血，血管破裂壓迫腦組織）兩大類。在中風發作前，患者往往會先出現一些全身性的功能退化跡象。

腦中風的５大前兆 （按圖睇清👇👇👇）

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３個被低估的「中風前兆」

這項研究指出，肌肉流失、握力變差以及步行速度變慢，都是心血管和神經功能退化的隱形指標。

1. 步行速度變慢（中風風險增加64%）



在三個指標中，步速與中風的關聯最為強烈。研究指出，如果步行速度低於每秒 0.8 米（即大約是過馬路時感到吃力，或者步幅明顯變小、起步困難），中風風險會大幅增加 64%。萬繼峰醫生解釋，步速是身體健康的「晴雨表」，行路看似簡單，其實需要大腦、神經與肌肉的高度協調，步速變慢往往反映了神經系統或心血管功能正在退化。

2. 肌肉流失（中風風險增加30%）



踏入中年後，不少人會出現肌肉流失（肌少症），表現為四肢變細、提重物時力不從心、容易疲勞等。肌肉減少不僅影響活動能力，萬繼峰醫生補充，這還會導致人體代謝紊亂，引發慢性發炎、胰島素抵抗及血管功能異常，無形中推高了出血性及缺血性中風的機率。

3. 握力變弱（中風風險增加7%）



日常生活中，如果發現自己扭開瓶蓋、拿取重物或者提攜買餸袋時顯得力不從心，就要多加留意。握力變差不僅是單純的手部肌肉問題，更直接反映了人體整體的肌肉力量和神經系統的健康狀況。

專家整理：中風發作時的５種奇特感受

除了上述的長期預警，當大腦血管真的開始受阻或破裂時，身體會瞬間出現異樣。上海第九人民醫院神經內科主任醫師蘇敬敬引述瑞典哥德堡大學的一項研究，該研究訪問了27位首次中風的患者，整理出他們發病時的真實感受，主要有以下5種：

1. 身體突然極度疲憊： 有別於一般的疲倦，這種累是「連抬起手臂的力氣也沒有」。有患者形容，自己大半生都精力充沛，中風當天卻躺在床上動彈不得。



2. 天旋地轉與劇烈頭痛： 感覺像喝醉酒或嚴重宿醉，世界不停旋轉，完全無法站穩，並伴隨像針扎一樣、重壓感，或頸部抽緊的頭痛。



3. 周圍環境變得怪異： 大腦功能受干擾時，可能出現短暫幻覺，甚至感知錯亂。例如有患者覺得「雪櫃自己動了」，或者覺得眼前的事物都變成了「慢動作」播放。



4. 身體部位突然「癱瘓」： 這是最典型的症狀。因為腦皮層中控制運動、語言等功能區受損，一邊手腳會突然發軟、說話含糊不清、口角歪斜，甚至連扣鈕扣等細微動作都無法完成。



5. 毫無預兆跌倒： 大腦突然失去對身體的控制力，患者會毫無徵兆地在平地絆倒，或者整個人瞬間癱軟滑落地上。



記住自測口訣 把握黃金4.5小時

中風後每分鐘都有接近190萬個腦細胞死亡。如果能在大腦缺血的 4.5 小時內送院接受靜脈溶栓（即「溶栓治療」）或手術通血管，患者的復原機會將大大提升。

如何第一時間識別中風？首都醫科大學附屬復興醫院急診科主任醫師趙麗介紹了一套簡單易記的方法，方便市民隨時自測：

看： 留意面部，看看是否有口角歪斜、左右不對稱的情況。



查： 檢查雙臂，嘗試將兩隻手臂平舉，看看是否有單側無力、往下垂的情況。



聆： 聆聽患者說話時是否口齒不清、表達困難。



一旦發現身邊人出現上述任何一項症狀，請立刻撥打 999 召喚救護車送院，切勿拖延！

夏季冷氣房出入 血管最易難以承受

很多人以為冬天才是中風的高危季節，但其實炎炎夏日同樣不可掉以輕心。萬繼峰醫生提醒，進入夏季，有３個隱形因素最容易誘發腦血管意外：

血液黏稠度上升： 夏天人體汗水流失多，如果飲水不足，血液黏稠度就會上升，容易形成血栓。



血管忽冷忽熱： 本港夏天到處都開大冷氣，頻繁出入溫差極大的室外與冷氣房，血管在冷熱交替下不斷收縮與擴張，會令血壓波動變大，極易誘發意外。



情緒波動： 炎熱天氣容易令人心煩氣燥，情緒波動過大同樣會直接影響血壓水平。



日常生活預防建議：

補充足夠水分與均衡飲食： 夏天要勤飲水，飲食以清淡為主，多吃蔬菜，減少高油、高糖和高鹽食物，並適量補充雞蛋、瘦肉等優質蛋白質以維持肌肉量。



鍛煉肌肉： 日常可進行快走、深蹲、太極等運動，既能鍛煉心肺，又能減緩肌肉流失。



定期自我測試： 留意自己的步行速度和握力，如有懷疑，應及早諮詢醫生進行肌肉量評估。



控制慢性病： 「三高」（高血壓、高血糖、高膽固醇）及心臟病患者，必須遵從醫囑按時服藥，千萬不要因為夏天血壓看似平穩而自行停藥或減藥。



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