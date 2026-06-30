護眼｜古巨基驚覺雙眼開始退化 連食品成份表都睇唔清

一向擁有凍齡外表嘅古巨基，向來有「不老男神」之稱，不過原來連佢都開始感受到歲月威力！



古巨基演藝圈中著名的「廿四孝爸爸」，為了照顧愛兒可謂親力親為、無微不至。早前他透露為兒子購買食物時，想細心睇清楚成分同營養標籤，但竟然發現雙眼對焦困難，最終要用手機影低再放大先睇得清楚。他笑言，近年除了音樂工作外，因為同時忙於YouTube Channel 幕後製作的工作，時常要長時間專注手機及電腦屏幕，有時抬頭就會「一陣眼矇，連前面隻水杯都唔清楚」，驚覺原來自己雙眼已經開始步入「初老」的退化階段。

古Sir提醒大家，別以為老花只是小問題，其實眼睛踏進退化的第一個警號就是老花，「日日睇手機，其實係預支緊對眼嘅未來，用過龍就有一日要還。」他更直言，如果忽視，晶體、黃斑部甚至視網膜都可能陸續出現問題，分分鐘「斷崖式玩完」！

最近古Sir為「維特健靈」旗下「升級版目清素」拍攝廣告，談到護眼問題，雖然面對「初老警號」，但態度依然積極。

最近古Sir為「維特健靈」旗下「升級版目清素」拍攝廣告，談到護眼問題，雖然面對「初老警號」，但態度依然積極。他笑言：「電話壞咗可以換，但對眼真係無得換！」

他透露，為咗可以長時間陪住兒子成長、亦為了繼續做好表演工作，自己現在已經開始每天服用「升級版目清素」，可以解決「花白黃青」4大眼退化問題，多項臨床實證成分, 防老花，防白，防青，強化黃斑視網膜，全方位解決眼退化!

古Sir更提出「超前護眼」概念，趁未老化就要先強化，直言：「而家開始保養，對眼先可以用多幾十年！」

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