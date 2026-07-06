力多爾®優化腸道菌群，引導免疫基因發展，決定未來體質

在育兒的過程中，許多家長可能忽略了一個看不見，卻足以影響小孩子一生的關鍵因素—腸道微生態。科學研究早已證實，腸道不僅是消化器官，更是人體最大的免疫機關。嬰兒初生時腸道內的好菌（如雙歧桿菌）不僅是為了消化母乳，更會透過菌群代謝產物轉化基因對健康的影響¹。如果腸道缺乏多樣化的菌群，可能會導致與免疫功能相關的問題，增加患上濕疹、哮喘或肥胖的風險。而且剖腹產或曾接受抗生素治療的嬰兒，風險更高，需要額外呵護！三歲前是腸道菌群建立的「黃金期」，這段期間的好菌基礎，決定了孩子未來一輩子的健康。



力多爾®超越益生菌，功效更快更穩

一般的益生菌是活菌，會強調其活性。而力多爾®的後生元成份則是「滅活菌」，功效卻比益生菌更「快」更「穩」。研究人員進行了一項實驗，測試巿面不同的益生菌產品對腸道菌群(雙歧桿菌)的影響。結果發現24小時後，力多爾®組的雙歧桿菌數量最高²。反觀個別益生菌竟錄得菌量減少的負面結果。力多爾®含有益生菌代謝產物的精華，能即時為菌群提供所需營養，促進菌群生長。而且，力多爾®無需像益生菌般依靠活性，效果更穩定可靠。

益處一：優化腸道菌群、建立強韌免疫屏障，減敏感質體質風險

優秀多樣的腸道菌群可以協助嬰幼兒建立成熟的免疫系統。初生寶寶的免疫系統像是一張白紙，需要透過包括腸道菌群的刺激來學會辨識病菌與「朋友」（如食物營養）。當腸道內充滿了好菌時，它們會與腸壁細胞緊密結合，在腸道黏膜層頂端形成一層天然的腸道保護層，防止細菌病毒等外敵入侵。過程中也是對免疫系統的訓練，多樣的菌群才能減低敏感體質的風險。及早增加菌群多樣性或能減少濕疹、哮喘的出現³，對長遠健康十分重要！。

益處二：消化吸收好，減少寶寶腸絞痛，有助發育長高

許多家長經常困擾於寶寶的腸絞痛、便秘或腹瀉，這些消化不良的症狀有可能是腸道菌群失調的警號！優秀多樣的腸道菌群可以幫助分解食物分子，釋出營養，特別是母乳中的低聚糖。好的腸道菌在分解這些營養素時，會產生短鏈脂肪酸，滋養腸道細胞，讓營養吸收更有效率，並減少因腸胃不適引發的哭鬧。「胃口好、排便順」的寶寶自然能發育得更加健康。另外，研究指出，於嬰兒時期曾接受抗生素治療的兒童身高生長線偏低，推論被削弱的菌群或會妨礙正常身高⁴。

益處三：腸道菌群影響情緒與大腦發育

科學界提出的「腸腦軸」理論近年受到極大關注，強調腸道與大腦之間存在著直接的雙向溝通。腸道菌群產生的神經傳導物質（如血清素）會影響孩子的情緒穩定度。研究發現，腸道菌群健康的幼兒，通常情緒較為穩定，專注力也較佳！研究亦顯示力多爾®有助改善專注力⁵。而優秀多樣的腸道菌群有助平衡體內的炎症水平，減少由慢性炎症引起的神經系統干擾。因此小孩子的腸道菌群，不僅影響免疫健康，更是認知發展的基礎。

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*此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。以上資訊並不構成對一般情况或任何個別人士或病人個案的醫學建議、診斷或治療，亦不應取代專業醫學建議、診斷或治療。

參考資料

1. Woo, Vivienne, and Theresa Alenghat. "Epigenetic regulation by gut microbiota." Gut microbes 14.1 (2022): 2022407.

2. WARDA, Alicja K., et al. A postbiotic consisting of heat-treated lactobacilli has a bifidogenic effect in pure culture and in human fermented fecal communities. Applied and environmental microbiology, 2021, 87.8: e02459-20.

3. Donald, Katherine, and B. Brett Finlay. "Early-life interactions between the microbiota and immune system: impact on immune system development and atopic disease." Nature Reviews Immunology 23.11 (2023): 735-748.

4. Uzan-Yulzari A, Turta O, Belogolovski A, et al. Neonatal antibiotic exposure impairs child growth during the first six years of life by perturbing intestinal microbial colonization. Nat Commun. 2021;12(1):443

5. Elhossiny, Reham M., et al. "Assessment of probiotic strain Lactobacillus acidophilus LB supplementation as adjunctive management of attention-deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: a randomized controlled clinical trial." BMC psychiatry 23.1 (2023): 823.

（資料由客戶提供）