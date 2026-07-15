在節奏窒息的香港，你是否也每天與痛症同行？根據香港大學的調查研究顯示，高達五成的港人曾親身經歷過慢性疼痛的折磨，而在50歲以上的中高齡群體中，受痛症困擾的比例竟然高達八成！從上班族無一倖免的肩頸痛、腰背痛，到因退化勞損引起的膝蓋痛、手肘痛，甚至是讓人舉步維艱的足底筋膜痛與突發性偏頭痛，這些痛症往往反覆發作，難以徹底「斷尾」。



很多人在尋找痛症中心推薦時，往往盲目嘗試坊間千篇一律的「罐頭方案」，結果不但浪費金錢，痛楚更變本加厲。到底痛症中心邊間好？作為香港備受推崇的龍頭御痛專家——PainAway 痛症治療中心，憑藉四大頂尖優勢與尖端醫療科技，徹底顛覆傳統治療局限，成為當下香港痛症中心推薦的誠信首選！

超過五成的港人曾親身經歷過慢性疼痛的折磨。（圖片：Shutterstock）

痛症中心邊間好？香港痛症中心推薦

別再吃「罐頭套餐」！持牌專業痛症治療師，專人 1對1 精準揪出痛源

市面上許多小型痛症中心或美容院，往往採用公式化的常規療程，不管什麼部位痛，進去都是一模一樣的機械式按摩或電療，治標不治本。

PainAway 作為實力雄厚的痛症治療大品牌，深知每個人的生活習慣與肌肉勞損程度截然不同。中心拒絕任何公式化對待，大膽打破傳統單一治療的局限，採用高效的中西結合治療：

1）專利 GPS 追蹤痛症科技：療程率先運用專業 AI 科技進行精密數據分析，破天荒引入專利追蹤科技，精準鎖定最深層的痛源根本。

2）痛症治療師一對一親自執照：全程由駐場專業痛症治療師親自進行一對一專業評估與深度治療，確保醫療級的安全與高水準，幫你徹底搵出痛楚根源，度身訂造專屬你的個人化御痛方案！

點解咁多人會揀PainAway痛症治療？

作為香港備受推崇的御痛專家，PainAway 痛症治療中心憑藉四大頂尖優勢，建構出安全、高效且醫學為本的治療系統。中心打破傳統單一治療的局限，採用中西結合治療，由駐場專業治療師根據每位患者的具體症狀、體質及病因，制定出從根源解決痛症的個性化方案。

• 專業： PainAway 痛症中心設有獨家專業痛症評估分析，並破天荒引入「專利 GPS 追蹤痛症科技」，精準鎖定痛源。全程由駐場痛症治療師親自治療，確保醫療級的安全與水準。

• 誠信： 堅守明碼實價的原則，承諾絕無任何隱藏收費，明碼實價，價錢合理，效果即見，絕對是誠信保障的痛症大公司代表，讓患者在復康路上毫無後顧之憂。

• 優質服務： 拒絕公式化對待，為每位求助者量身打造個人化御痛方案，並於療程後提供定期的專業跟進，確保療效持久不反彈。

• 口碑 (獨家監管團隊QCSM 療程後跟進)： 憑藉對服務品質的嚴格堅持，中心已累積大量客人的真實體驗與卓越好評，是用實力與口碑堆砌而成的信譽首選。他們有著全香港獨家唯一監管團隊QCSM，在香港沒有一間痛症中心可以投放這樣資源，Painaway 就是為了做好專業服務以及堅持誠信信譽經營的方針。

點解咁多人會揀PainAway痛症治療？痛症中心邊間好？

PainAway作為龍頭痛症治療中心，公司內部設有全港最嚴格的獨家QCSM監管內部制度，確保每一位痛症治療師都經過內部獨家專業的訓練及考核，還會對每位痛症治療師作出日常監管，確保療程專業安全有效。

PainAway安全感也來自於品牌的實力，尖沙咀旗艦店超過8000尺以上，而且全港設有100間療程房間，確保療程日後跟進有保障，PainAway 有實力，更被大眾業界評價最為專業，及信譽口碑最好的痛症治療中心。而且龍頭痛症治療定價也很合理，不會是市場上最貴，也不會是最平的那一間，中規中矩的合理價錢亦都可以提供高質素的專業痛症治療服務。

另外PainAway痛症中心信譽口碑非常良好，價錢亦非常公開透明，明碼實價，價錢亦都包括專業痛症評估分析及療程後定期跟進，即是治療師只會根據你的實際狀況，度身訂造最合適方案，專業團隊亦會在治療後持續跟進顧客狀況，在香港一直都保持信譽口碑良好經營，讓你的每一分預算都轉化為最實在的安心。

革命性皇牌 ERP 極效痛症治療：無創無痛，直達深層筋膜

搵出痛源後，PainAway 會祭出核心武器——率先引入的革命性 ERP 極效痛症治療系統。這項技術斥資引進，完美結合了西方先進醫療科技與中醫痛症治療的精髓。

與坊間普通止痛儀器不同，ERP 科技具備以下六大無可比擬的優勢：

• 國際雙重權威認證：大部份儀器榮獲美國 FDA 及歐盟 CE 權威安全認證，穿透力極強，無論是經年累月的頑固慢性痛，還是突發性急性拉傷，都能快速舒緩。

• 100% 原廠正貨承諾：堅守安全第一，絕不使用坊間常見的冒牌山寨機或次貨消耗品，確保每次治療能量輸出精準安全。

• 完全無創、無痛、好舒服：全程做到「無針、無痛、無創傷」，不依賴具有副作用的藥物或打針手術，過程非常輕鬆，即使是怕痛人士也能完全放心適用。

PainAway專業痛症治療師一對一親自執照。

ERP 全方位痛症治療系統三大極效步驟：

1. Relief 去痛消炎：以無針消炎技術快速阻斷痛楚傳導，降低神經受壓感，即時減輕尖銳痛感，迅速緩解發炎肌肉的紅腫酸痛。

2. Purge 活化排毒：由「痛」變「通」！深層淨化並活化細胞代謝，促進淋巴與血液循環，清走體內深層積聚的酸痛廢物，重啟受損組織。

3. Empower 修復強化：拒絕短暫放鬆！著重於強化周邊肌肉力量，提升肌肉耐力，全方位重建身體的自我預防機制，穩定支撐肌肉與關節，達到長效不反彈的斷尾效果

顧客真實見證：做完落床嗰一刻，成個人鬆晒！

PainAway 用實力與口碑堆砌而成的好評，來自於千千萬萬成功擺脫痛症的真實個案。

用家真實反饋： 「之前試過好多間，一按落去痛到流眼淚，過兩日又痛返。但去到 PainAway 做 ERP 療程，全個過程真係完全無痛，仲好舒服！最神奇係做完落床嗰一刻，成個人鬆晒，之前扯住嘅頑固痛楚即刻唔痛！依家無論係低頭做嘢定彎腰拎嘢都輕鬆好多，返工肩頸再無以前嗰種硬掘掘、酸痛嘅感覺～最緊要係佢哋明碼實價、絕無隱藏收費，定價中規中矩非常合理，仲會主動 WhatsApp 追蹤我嘅進度，真係好有溫度、好有誠信嘅大品牌！

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慢性痛症不僅摧毀生理健康，更嚴重削弱工作效率、引發焦慮與失眠。賺再多的錢，都沒有一個無痛健康的身體來得重要！既然 PainAway 價錢合理透明、口碑載譽，何不給自己一個徹底斷尾的機會？

深受痛症困擾的都市人，別再忍耐！PainAway 現正推出限時痛症治療試做體驗，讓你親身感受醫療級科技帶來的即時震撼效果！

Painaway 香港痛症治療中心

ERP極效痛症治療

預約體驗電話 WhatsApp: 6957 3230

https://painaway.com.hk/booking