保健養生｜淋雨易留病根？中醫推介3招「熱補」驅寒祛濕

夏天天氣說變就變，打風暴雨更是常態。出門上班上學，就算帶了雨傘，也難免會弄濕鞋襪，甚至淋到「落湯雞」一樣。很多人覺得淋雨只是小事，回家換套衫就沒事，但其實在中醫眼中，雨水是「外濕」的來源，此時正值炎夏，人體內本就容易積聚暑濕，如果再淋雨，無異於雪上加霜，隨時會為身體留下病根。



河南省中醫醫院治未病科主任醫師呂沛宛指出，千萬不要輕視淋雨的影響，特別是在暑熱天氣，淋雨不單容易感冒受寒、誘發肺炎或心肌炎，還可能引發關節炎和風濕病。

中醫認為，夏天「長夏」時節（即大約7、8月）是脾臟最虛弱的時候。呂沛宛醫生解釋，此時濕邪當令，體內的濕氣本就處於「鼎盛」階段。脾主運化，負責代謝體內的水分，如果這時候淋雨受寒，體外的「外濕」入侵，就會加重脾臟負擔，形成惡性循環。當濕邪入體，它就會挑你最虛弱的器官來「進攻」，引發種種都市病。

為了避免雨水傷身，我們在淋雨或涉水後，有幾件急救事情必須立刻做好。

淋雨涉水後 即做3件事急救

雨水在落下的過程中，會吸附空氣中的微塵、廢氣甚至細菌，絕不乾淨。回家後，請記得做好以下三步：

一. 徹底沖涼洗頭：回家後應盡快沖個熱水涼，利用熱力促進血液循環，微微出汗有助帶走體內濕氣。洗頭後一定要立刻吹乾頭髮，切忌任由濕髮自然乾。如果雙腳曾踩過街上的積水，更要用肥皂仔細清洗乾淨。若皮膚有破損，應先用清水或生理鹽水沖洗，再用碘伏（碘酒）由內向外消毒。



二. 注意保暖避冷氣：換上乾爽衣服後，千萬不要立刻走進大冷氣房，否則冷風一吹，寒氣更容易逼入體內，誘發傷風感冒或關節痛。



三. 衣物要消毒：淋過雨的衣服很可能沾上了污染物，應盡快換下來單獨清洗，可以使用消毒液浸泡，徹底殺菌。鞋子如果濕透了，也要清洗乾淨並徹底曬乾。



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中醫推介「熱補」法 雨後驅寒防病

淋了雨，即使當下沒有任何不適，中醫也建議進行「熱補」來防患於未然。這裏推薦三個簡單又實用的方法：

1. 飲杯熱薑茶



生薑能驅寒、解毒。淋雨後可以切30至50克生薑（切片或切絲），加入適量清水煮10分鐘，最後加入10克紅糖調味，趁熱飲用，能迅速暖和身體。

2. 薑水浸腳



如果覺得飲薑茶太辛辣，可以用薑水來浸腳，同樣有驅寒殺菌的效果。水溫維持在微燙（約40℃左右）即可（糖尿病患者需特別注意水溫，避免燙傷）。浸完腳後，可以用雙手用力摩擦腳底的「湧泉穴」（腳趾彎曲時前三分之一的凹陷處），直到腳底感到溫熱為止。

3. 拍打經絡



有空時可以多拍打小腿前側。小腿前側及其左右兩側是胃經和脾經循行的部位，輕輕拍打這些經絡，有助於激發脾胃功能，幫助身體加速排出多餘的水濕。

雨後常見6大身體不適 對症紓緩有法

如果淋雨後身體已經開始出現小毛病，湖南中醫藥大學第一附屬醫院中醫內科主任醫師朱瑩建議，不妨針對以下常見的雨後症狀，進行對症調理與紓緩：

傷風感冒（流清鼻涕、怕冷、頭痛）：可用生薑和蔥白切碎，與紅茶一起煮沸，加少許紅糖或蜂蜜飲用，有助祛風散寒。若出現頭痛身痛、惡寒無汗、鼻塞等症狀，則應在醫生指導下服藥。



腸胃不適（嘔吐、胃脹）：可使用藿香、佩蘭、香薷等中藥煲水代茶，有助解暑化濕、和中醒脾。不過，具體藥量需由中醫師根據個人體質辨證後開具。



肚瀉（濕熱泄瀉）：可用綠豆、赤小豆及薏米（薏苡仁）加適量水煮至軟爛，再加少許冰糖服用，能清熱化濕、解毒。



皮膚敏感（濕疹、香港腳、股癬）：雙腳長時間浸泡污水容易引起皮膚問題。涉水後要保持皮膚乾燥。若出現紅腫痕癢，應在醫生指導下使用合適的藥膏（如硼酸氧化鋅冰片軟膏或抗真菌藥膏）。



鼻敏感發作：雷雨天容易令空氣中的花粉或霉菌微粒碎裂，誘發過敏。出門應戴好口罩，回家後可用溫鹽水或清水清洗鼻腔。



頭痛僵硬：受寒濕影響引起的頭痛通常會有頭重、頸部緊繃的感覺。可以用熱毛巾敷在後腦勺和額頭，每次15至20分鐘，能有效紓緩不適。若使用熱水袋，切記用毛巾包裹，且不建議枕着睡覺。



夏天雨水多，出門前最好多留意天氣報告，隨身帶備雨具。最後亦要提醒大家，如果淋雨後不單感冒，還出現高燒、劇烈頭痛、甚至脖子僵硬等症狀，切勿當作普通感冒處理，這可能是腦膜炎等嚴重感染的先兆，必須立即到急症室求醫！

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