鼻涕顏色變化反映健康　黃綠色代表感冒好轉？附5招緩解鼻塞鼻水

天氣一轉涼，鼻水就出來「刷存在感」。最近很多人都是鼻涕不斷，擤到鼻子通紅，很影響正常生活。



實際上，鼻涕不是多餘的分泌物，而是身體的「天然加濕器」和「健康信號燈」。你知不知道，人體每天分泌約1升鼻涕①，它不只濕潤空氣、捕捉灰塵，更在顏色變化中悄悄透露出身體的「健康狀況」。

很多人感冒、鼻炎發作時都會疑惑：清鼻涕和黃鼻涕有什麼區別？黃綠色鼻涕是病情加重還是好轉？其實，鼻涕的顏色就是身體內部「免疫大戰」的直觀戰報，不同顏色背後藏着不同的健康真相：

1. 清水樣鼻涕

在鼻腔受到刺激時，清水樣鼻涕會做出最快的響應。常見於：

冷空氣刺激：

伴隨着凜冽的寒風，鼻涕流下來。這既是正常的生理反應，也可以看作一種特殊的過敏。②

過敏性鼻炎：

接觸花粉、塵蟎等過敏原，身體會大量分泌清水鼻涕來試圖沖刷鼻腔。②

感冒早期：

病毒或者有害菌入侵鼻腔，鼻黏膜為了將附着的病原體沖走，而分泌出大量的黏液。這時應儘量讓鼻涕流出，等於在「排毒」。③

2. 濃白的鼻涕

當你的鼻涕開始變得像兑了水的酸奶，這意味着裏面有脱落上皮、壞死細胞、細菌和病毒碎片等，使鼻涕變得渾濁。常見於：

感冒中後期：

河南省兒童醫院檢驗科檢驗師周娟娟在醫院公眾號刊文介紹，一般感冒2～3天後，鼻黏膜腫脹、充血、增厚，導致黏液分泌減緩，水分丟失，同時黏蛋白的濃度增加，鼻涕會變得黏稠、渾濁並呈現乳白色。③

鼻竇炎：

如果感冒超過10天，仍流白鼻涕，且伴有鼻塞、頭痛或嗅覺減退等症狀，就需要警惕是否患了鼻竇炎。③

3. 黃綠色鼻涕

周娟娟介紹，黃綠色鼻涕多見於細菌或病毒感染，白細胞會大量聚集在感染部位對抗病原體，最後免疫細胞的殘骸和被消滅的病原體被排出，呈現黃色或綠色鼻涕③。常見於：

感冒恢復期：

荊州市中心醫院耳鼻咽喉科醫師李琴提醒，黃白色、黃綠色渾濁分泌物常因細菌感染引起，見於感冒恢復期、慢性鼻竇炎等。①

牙源性上頜竇炎：

黃綠色渾濁分泌物且伴有臭味，常見於牙源性上頜竇炎、鼻腔異物或惡性腫瘤伴有壞死。①

4. 粉紅色鼻涕

復旦大學附屬中山醫院耳鼻咽喉頭頸外科醫師于浩然在醫院公眾號刊文介，涕中帶血，還是比較新鮮的粉紅色鼻涕，通常意味着你的鼻腔裏有細微的出血。常見於：

鼻黏膜破損：

最常見的原因是乾燥的空氣讓鼻腔黏膜失去了彈性，血管破裂出血。或者暴力的清理、擤鼻涕也會弄傷嬌嫩的鼻腔黏膜，產生粉紅色鼻涕。

鼻部腫瘤：

比較少見的情況，鼻腔、鼻竇、鼻咽部的腫瘤也會產生細微的出血混在鼻涕中。②

5. 棕黑色鼻涕

這類顏色的鼻涕比較少見，可能是陳舊的鼻血、煙塵污染物堆積或霉菌感染。

于浩然提醒，如果沒有接觸過空氣污濁的環境，但鼻子莫名其妙地出現棕黑色鼻涕，甚至伴有頭痛、眼痛、發熱、腥臭味的話，可能是免疫系統拉響了最高警報，你的鼻子產生了嚴重的真菌感染。②

1. 生理鹽水洗鼻——沖走病毒細菌

用生理鹽水沖洗鼻子，改善黏膜纖毛的擺動，讓鼻黏膜變得濕潤，還能把病毒、細菌等刺激物沖走，有助於保持呼吸通暢。③

2. 用温毛巾熱敷——緩解黏膜腫脹

在臉上敷一塊温毛巾，手指按壓鼻部位置，可以緩解鼻腔鼻竇黏膜腫脹。③

3. 調整室內濕度——舒緩鼻腔不適

微量的濕氣能緩解鼻部不適，可以用空氣加濕器把室內濕度控制在40％左右。③

4. 按迎香+印堂穴——促進血液循環

廣東省中醫院耳鼻咽喉頭頸科主任醫師李雲英在醫院公眾號刊文介紹，可以通過按摩的方式促進鼻黏膜的血液循環，從而改善鼻塞流涕的症狀。

具體的鼻部按摩手法為：點迎香16次，按印堂2～3分鐘，揉睛明2～3分鐘，搓鼻旁30下，每天一次。④



5. 合理使用藥物——服藥別超一周

可使用鼻腔噴霧劑或口服藥物改善鼻部不適。周娟娟提醒，使用藥物時，要在醫生指導下使用，按照說明書操作，最好不要超過7天，否則可能造成藥物性鼻炎。⑤

