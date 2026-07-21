謝賢因肺炎離世享年89歲 3大高風險族群 留意5大病徵

香港演藝界一代巨星謝賢（四哥）傳出離世的消息，享壽89歲。 其子女謝霆鋒與謝婷婷昨發布聯合聲明，證實此一哀訊。消息指，謝賢於7月16日不敵肺炎離世；為遵從其遺願，家屬選擇低調治喪，並於昨（20日）晨在粉嶺和合石火葬場以其本名「謝家鈺」正式告別人生舞台。肺炎會直接破壞人體最關鍵的氣體交換系統，並引發一連串致命的全身性反應，嚴重可致多重器官衰竭並死亡，所以不能忽視肺炎帶來的威脅。下文會詳解肺炎常見的原因、三大高風險患上肺炎的族群、以及肺炎有什麼病徵。

謝賢因肺炎離世享年89歲

謝賢晚年身體狀況微恙、需靠輪椅出行，亦曾有中風傳聞，最終因肺炎於16日告別人間。 當時遠在內地準備演出的大兒子謝霆鋒，以及身在加拿大的女兒謝婷婷，接獲消息後皆迅速返港奔喪，遵照謝賢生前希望後事從簡的遺願，家屬採「院出」形式處理，跳過傳統殯儀館設靈環節，以簡約儀式完成出殯，並未公開供外界瞻仰致祭。

謝霆鋒和謝婷婷證實爸爸謝賢死訊。（IG圖片）

謝賢患上的肺炎之所以被稱為「老人殺手」，主因是長者因身體老化導致免疫力下降、肺活量與咳嗽排痰能力減退，且常伴隨吞嚥障礙而容易將口腔細菌誤吸入肺部（引發吸入性肺炎）；加上長者患病時往往不會高燒或劇烈咳嗽，反而常以精神混亂、食慾不振或全身無力等「隱性症狀」呈現，極易延誤就醫，最終迅速誘發敗血症或多器官衰竭而危及生命。

肺炎等如病毒感染？

肺炎指的是肺部發炎的疾病狀態，而病毒感染只是導致肺炎的其中一種成因。根據政府醫務衞生局發佈的刊物指出，肺炎是肺部（包括肺泡、終末氣道和肺間質）被病毒或細菌等多種不同的病原體引起，主要包含以下幾大類：

．細菌（肺炎球菌、金黃萄葡球菌、甲型溶血性鏈球菌、流感嗜血桿菌）：病情發展通常較急及較嚴重，亦有較多併發症

．病毒（冠狀病毒、腺病毒、流感病毒、呼吸道合胞體病毒、人類偏肺病毒）：一般伴有傷風、咳嗽、氣促，甚至喘鳴等病徵

．非典型病原體（如軍團菌、支原體、衣原體等）

．肺結核：相對小童，肺結核較常見於青少年

肺炎3大高風險族群

高齡長者與嬰幼兒



5 歲以下的嬰幼兒由於免疫系統尚未完全發育成熟，而 65 歲以上的老年人則因身體機能與免疫力隨年齡逐漸退化，導致呼吸道防禦病毒與細菌的能力較弱。這兩個年齡層一旦感染肺炎病原體，病程往往進展迅速，且長者因反應較慢，常缺乏典型的高燒症狀，極易演變成重症。

慢性疾病患者與免疫力低下者



長期患有糖尿病、心血管疾病、慢性阻塞性肺病（COPD）、氣喘或腎臟病的人，因器官長期處於發炎或功能不全的狀態，抵抗力顯著較差。此外，正在接受癌症化療、器官移植後服用抗排斥藥物，或是長期使用類固醇與免疫抑制劑的患者，身體缺乏足夠的白血球與免疫因子來抵抗感染，感染肺炎後發生併發症的機率大幅提升。

吞嚥功能障礙者與吸菸族群



中風、帕金森氏症、失智症患者或長期臥床的老人，常因咽喉肌肉不協調導致吞嚥困難，容易將口腔分泌物、食物或胃食道逆流物誤吸入氣管，帶入大量細菌引發「吸入性肺炎」。另一方面，長期吸菸或接觸二手菸會破壞呼吸道黏膜上的纖毛清除功能，使肺部失去第一線排毒與排痰的能力，同樣屬於肺炎的高危險群。

肺炎常見症狀

．持續咳嗽：通常帶有濃痰，痰液可能呈綠色、黃色，甚至帶有血絲。

．發燒與寒顫：高燒、發冷及劇烈顫抖。

．呼吸困難與氣促：即使在休息狀態下也可能感到呼吸急促或不夠氣。

．胸痛：深呼吸或咳嗽時，胸部出現刺痛感（胸膜炎性胸痛）。

．全身乏力：感到極度疲倦、肌肉酸痛及食慾不振。

一般人感染肺炎會高燒、劇烈咳嗽，但高齡者或慢性病患的免疫反應較慢，甚至沒有發燒、咳嗽的症狀，可能只表現出精神不濟、嗜睡、沒胃口、跌倒或意識模糊。家屬常誤以為只是老人家累了，等到發現呼吸急促送醫時，往往雙肺已經嚴重發炎積液，錯過最佳黃金治療期。對抗肺炎最有效的方式，依然是及早接種肺炎鏈球菌疫苗與流感疫苗，並在發現長者異常倦怠或呼吸急促時，第一時間就醫檢查。